Доспехи из «Жития двух Офф»



Посвящение в рыцари из манускрипта «Житие двух Офф». На ногах новоиспеченного рыцаря закрепляются шпоры, верховный сюзерен опоясывает его мечом, а справа на него уже надевают кольчугу, в то время как его оруженосец держит щит и копье с вымпелом

Имейте добрую совесть, дабы тем,

за что злословят вас, как злодеев,

были постыжены порицающие ваше доброе

житие во Христе.

Первое послание апостола Петра, 3:16



На этой миниатюре в шлемах топфхельм только лишь двое, один в сервильере с наносником, а трое – в кольчужных капюшонах. И очевидно, что шлем-горшок у рыцаря справа прочностью не отличается. То есть такие вот полностью закрытые шлемы мечами разрубались напополам, что подтверждают и миниатюры из «Библии Мациевского»!



А вот так эта миниатюра выглядит на странице манускрипта



«Копейный удар» – очень интересная миниатюра



На этой миниатюре мы видим первые металлические поножи в виде узкой полосы ниже колена и выпуклый наколенник. А вот справа у воина совершенно уникальное забрало-маска. Ведь шлема-то на нем нет – обычный кольчужный капюшон на всю голову, но… шлема нет, а вот забрало… есть!



Однако, судя по изображениям вот на этой миниатюре, такие забрала в Англии не были такой уж редкостью…



Король Оффа II – миниатюра из манускрипта Матвея Парижского «Жития двух Офф»



Монета с изображением короля Оффа из Мерсии



Карта Великобритании «Эпохи семи королевств»



Здесь, пожалуй, видно, каким образом эти странные забрала крепились на кольчужных капюшонах



А вот так в то время работали строители и архитекторы

Сегодня у нас особенно интересная встреча с историей Средневековья. А было так, что, изучая книгу Кристофера Граветта «Рыцари. История английского рыцарства 1200–1600 гг.», я обратил внимание на несколько иллюстраций, совершенно на первый взгляд не видных, о которых было написано, что взяты они из книги «Жития двух Офф». Что это за книга и чему посвящена в подрисуночных подписях не пояснялось. Кто такие эти самые Оффы – тоже, понятно, не сообщалось.Когда я захотел узнать об этом источнике поподробнее, «Яндекс» отправил меня к моей же собственной статье – «Баллада о «железной шляпе» и самых простых шлемах-подшлемниках», где была ссылка на эту книгу (взятая, понятно, из книги Граветта), а вот в «Гугле» кое-что нашлось.Оказывается, эта книга принадлежала перу известного хрониста Матвея Парижского. То есть это псевдоисторический трактат, название которого на латыни звучит как Vitae duorum Offarum. В нем изложена легендарная версия основания монастыря Сент-Олбанс в конце VIII века королем Мерсии Оффой II, таким образом он выполнил обет своего далекого предка – еще одного короля англов Оффы I.Правда, есть предположение, что «Жития двух Офф» написал не сам Матвей Парижский, а более ранний автор в конце XII века. Но точно установить авторство не представляется возможным.В любом случае самый ранний список «Жития двух Офф» обнаружен в составе написанной Матвеем Парижским «Книги дополнений». Кроме того, рукопись включает еще и копию составленного в XII веке картулярия аббатства Сент-Олбанс, а также большое число документов общеисторического значения и является своеобразным приложением к «Большой хронике».Текст касается истории двух королей: короля англов Оффы, правившего в королевстве Мерсия в IV или V веках, и короля Мерсии Оффы (годы правления 757–796), причем оказывается, вся их жизнь была связана с историей аббатства Святого Альбана (Олбана). Первый Оффа дал обет основать монастырь, а несколько столетий спустя его тезка Оффа выполнил его план после того, как мощи Св. Альбана были найдены.Кто такой сам Матвей Парижский, кроме того, и он ли являлся автором этой книги?Про него известны годы его жизни (1200–1259) и то, что он стал монахом аббатства в 1217 году, а в 1236 году стал летописцем аббатства, что позволило ему проявить и раскрыть свои таланты писца, а также опытного и изобретательного художника. Большая часть этой рукописи написана характерным почерком Матвея, как и миниатюры, за исключением некоторых, добавленных в XIV веке. Изображения, подобные тем, что он сделал, представляют особый интерес для историков. На них, например, можно увидеть средневекового архитектора с угольником и циркулем в руках, каменщика с отвесом, тесальщиков, формирующих каменные блоки, и рабочих, использующих шкив для подъема кирпичей.Интересно, что многое из того, что написано Матвеем Парижским в его «Житии», подтверждается, например, наличием монеты с изображением Синетрит, королевы мерсийцев и супруги короля Оффы II. Рассказывается об этой женщине немного, но, судя по имеющимся свидетельствам, она имела большое влияние на своего мужа и постоянно вмешивалась в дела управления королевством. Синетрит и Оффа были самой влиятельной парой в Англии VIII века. Дата и место рождения Синетрит неизвестны.Летописец, писавший о ней в XIII веке, предполагал, что она была франкского происхождения. Главное, однако, не в этом, а в том, что Оффа был очень амбициозным королем. Его правление началось в 757 году, и он начал ожесточенную борьбу за власть, чтобы захватить королевства, окружающие Мерсию.Его предшественник, король Этельбальд, в 745–746 годах подвергся резкой критике со стороны святого Бонифация и других епископов за его многочисленные грехи, такие, например, как кража церковных доходов, нарушение церковных привилегий, принудительный труд духовенства и прелюбодеяние с монахинями. Оффа был полон решимости установить в своем королевстве порядок и больше так не поступать, демонстрируя приверженность христианским ценностям.Он считал себя равным королю Карлу Великому за морем во Франции. Оффа хотел гарантировать будущее своей династии и назвал Синетрит своей королевой, что, безусловно, усилило ее значение в королевстве. Он одобрил церковное законодательство, которое ограничивало королевскую преемственность детьми законной жены, то есть той, которая вышла замуж в христианской церкви. Скорее всего, он был верен Синетрит, чтобы избежать пятен незаконнорождения на своих детях. Имя Синетрит впервые появляется в хартиях ее мужа после рождения ее сына Экгфрита ок. 770. Она была частым свидетелем хартий и фигурирует в некоторых из них как «королева мерсийцев».Самое главное, что с ее именем были отчеканены монеты. То есть она была одной из тех немногих женщин, от имени которых были выпущены монеты на раннем средневековом Западе. Причем любопытно, что все это делалось ради того, чтобы поставить себя выше своих соперников. Мол, мы можем себе это позволить, потому что мы велики и могучи. В Англии этого времени жил некий клирик Алкуин Йоркский, английский ученый, поэт и учитель. Так вот, в письме, написанном во время правления Оффы, он намекает, что Синетрит была слишком занята делами короля, чтобы читать еще письма.В другом письме он называет ее «хозяйкой королевского двора» и именует благочестивой. Алкуин подчеркивает законность ее брака с Оффой и законность ее детей, равно как и то, что они имеют все права на отцовский трон Мерсии. В записях указано, что Синетрит родила одного сына и как минимум четырех дочерей. Ее дочь Этельбург стала настоятельницей. Эдбур вышла замуж за Беортрика из Уэссекса и заработала репутацию злой королевы. Дочь Эльфлед была замужем за королем Нортумбрии Этельредом I, а четвертую дочь звали Этельсвит.В легенде об убийстве короля Восточной Англии Этельберта фигурирует некая женщина Эльфрит или Альфрида, но нет явных доказательств ее существования. В Англии VIII века коронация наследника короля не была обычной практикой. Такая коронация была обычным делом в Византийской империи, чтобы обеспечить беспрепятственную преемственность, а каролингские монархи, начиная с 750-х годов, назначали своих наследников через посредничество Папы.В 787 году, стремясь обеспечить продолжение своей династии, Оффа решил следовать этим континентальным обычаям и короновал и помазал своего сына Экгфрита своим соправителем. Церемонию, вероятно, провел епископ Хигеберт из недавно созданной архиепископии Личфилд. Возможно, что это как раз Синетрит убедила Оффу короновать ее сына. Причем, мало того, Синетрит около 789 года хотела женить Экгфрита на дочери Карла Великого. Она также хотела выдать одну из своих дочерей замуж за законного сына Карла Великого и предполагаемого наследника.Но ни один из этих браков не состоялся. Карл Великий не считал мерсийскую династию достаточно могущественной, чтобы породниться с его семьей. В «Англо-саксонских хрониках» есть краткая запись, в которой говорится, что Этельберт, король Восточной Англии, был убит во время визита в Саттон-Уоллс, Херефордшир, по приказу короля Оффы в 794 году.В этом рассказе Синетрит – злой гений короля и отравляет его разум своими кознями против короля Этельберта, который был женихом их дочери. Оффа отказался убить Этельберта, и Синетрит делает это сама. Рассказывается, что когда он приехал, она вырыла яму в спальне (чего только древние авторы не понаписали!) и поставила над ней стул. Этельберта заманили в эту комнату обещанием показать его будущую невесту. Когда он сел на стул, то упал в яму, а слуги королевы задушили его подушками и драпировками.В другой версии этой истории Этельберта попросту обезглавили. Мотив убийства не сообщается. Однако и причины, по которым он в итоге стал святым мучеником тоже неясны. Тот, кто обвинил Синетрит, вероятно, пытался снять вину с Оффы, основателя монастыря, в котором была написана история. Оффа умер естественной смертью в июле 796 года. Экгфрит сменил его, но умер всего через несколько месяцев, скорее всего, тоже естественной смертью. Несмотря на все заметные усилия Оффы увековечить наследие своей семьи, смерть его сына положила конец его династии.После смерти Оффы Синетрит стала аббатисой монастыря Кукхэма в Беркшире, но сохранила контроль над церковью в Бедфорде, где был похоронен Оффа. Есть свидетельства того, что она была жива еще в 798 году, когда был разрешен спор о церковной земле с Этельхардом, архиепископом Кентерберийским. Затем она исчезает из записей. И что с ней случилось, уже неизвестно.Вот все это и еще многое другое и рассказывается в «Житиях двух Офф», но насколько все изложенное в них исторически достоверно, сказать, естественно, невозможно. В целом история занятная, но сколько ей подобных сокрыто за страницами тысяч манускриптов по всей Европе, в том числе даже еще и нечитанных, сохраняющихся на чердаках старинных, но по-прежнему жилых замков.Но нас в первую очередь будут все-таки интересовать рисунки. Рисунки, сделанные самим Матвеем Парижским и относящиеся ко времени его жизни. И очевидно, что рисовал он то, что видел воочию, и выясняется, что… видел он много всего интересного.И вот сейчас мы его миниатюры и посмотрим…