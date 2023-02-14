Как Россия помогла Турции в войне с французами и получила в «благодарность» войну 1806–1812



Российская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом. Худ. М. Иванов

Свободный проход через проливы

«Блистательная Порта и весь народ Константинополя прибытием вспомогательной эскадры бесподобно обрадованы, учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны».

Чужая игра

Средиземноморский театр



Русский адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (1763–1831)

Турция переходит на сторону Франции