Как Россия помогла Турции в войне с французами и получила в «благодарность» войну 1806–1812

Российская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом. Худ. М. Иванов
Свободный проход через проливы
После того, как Петербург упустил единственный в XVIII столетии шанс захватить проливы (Упущенный шанс России: Царьградская операция Екатерины Великой), Россия ввязалась в войну с Францией. Причём стала помогать своему врагу – Турции.
Французская армия высадилась в Египте, и султан Селим III посчитал нападением на Османскую империю. Хотя Египет управлял автономными мамелюками, а Бонапарт неоднократно заявлял, что воюет не с османами, а с мамелюками. Также в Стамбуле ходили слухи, что Бонапарт хочет восстановить еврейское государство в Иерусалиме и пойдёт на Константинополь.
Турция просит помощи у России. Император Павел I в августе 1798 года приказывает Черноморскому флоту Ушакова, который до этого готовили к захвату Босфора, идти на помощь османам. Эскадра знаменитого в Порте «Ушак-паши» пришла в Босфор.
Интересно, что население Константинополя радостно встречало «заклятых неверных врагов». Ушаков писал в столицу:
«Блистательная Порта и весь народ Константинополя прибытием вспомогательной эскадры бесподобно обрадованы, учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны».
От имени султана Ушакову была вручена табакерка, украшенная алмазами. Также была передана декларация Турции «О свободном плавании русских военных и торговых кораблей через проливы…».
23 декабря 1798 года (3 января 1799 года) в Константинополе был заключен союзный оборонительный договор между Россией и Портой. Договор подтверждал Ясское соглашение 1791 года. Россия и Турция гарантировали друг другу территориальную целостность на состояние от 1 января 1798 года. В секретной части соглашения Россия гарантировала Турции военную помощь. Стамбул обещал открыть проливы для нашего военного флота. Для всех других держав без исключения вход в Чёрное море был закрыт.
Таким образом, Чёрное море становилось закрытым русско-турецким бассейном. Одновременно было зафиксировано право России быть гарантом судоходного режима Босфора и Дарданелл. Если бы Турция сохранила этот договор как ключевой с Россией, то в Русско-турецких войнах можно было поставить точку.
Русские под началом Ушакова освободили от французов Ионические острова. Царь Павел учредил там республику! Затем русские моряки и десантники помогли освободить от французов Неаполь. Отряды русских матросов и солдат были торжественно встречены населением Неаполя и Рима.
Чужая игра
Победы Русского флота и войск были яркие, блистательные. Однако в геополитическом, стратегическом отношении Россия была в проигрыше. Мы воевали за других. Мальту, которая формально принадлежала русскому императору, оставили себе англичане. Австрийцы с помощью суворовских богатырей вернули под свой контроль Северную Италию и предложили армии Суворова идти воевать в Швейцарию. Так наши победы вели к общему стратегическому провалу России.
Русский государь Павел Петрович понял, в какую ловушку угодила Россия, ввязываясь в ненужную ей войну с Францией, и попытался выскользнуть. Прекратил войну с французами, начал с ними переговоры о союзе, стал сколачивать антианглийскую коалицию в Северной Европе. Британцы немедленно использовали недовольных политикой Павла в Петербурге, русского царя убили.
Перед новым русским государем Александром Павловичем стоял вопрос: мир с Францией или участие в очередной антифранцузской коалиции. Нейтралитет России, по мнению англичан, означал союз русских с французами. За это британцы руками российских заговорщиков убили Павла и могли вести «войну» против России, в сущности – гадить, так как общих границ не было.
Мир и соглашение с Францией сулили большие стратегические выгоды. Петербург, пользуясь тяжелым положением Парижа, мог выторговать серьёзные уступки. В частности, Мальту мы могли формально уступить Франции (фактически там были англичане), а взамен получить право на Константинополь, проливы. Также можно было восстановить под нашим покровительством историческую Грузию и Армению, на Балканах – православные и славянские княжества и царства. Значительно расширить наши земли в районе Днестра и Дуная.
Однако Александр не сделал этого, предпочел договориться с британцами и германцами. Почему?
Возможно, боялся повторить судьбу отца. Придерживался порочного принципа легитимизма. Сам был честолюбив, мечтал о большой победе над «корсиканским чудовищем». Лично возглавил нашу армию в Германии. Плюс влияние Англии и германской партии при Петербургском дворе. Германофилы и русские немцы лоббировали войну против Франции. Также Англия тогда была главным торговым партнером России.
В результате Александр I немедленно помирился с Англией, втянул Россию в антифранцузскую коалицию.
Средиземноморский театр
С 1803 года усиливаются наши гарнизоны на Ионических островах. Снабжение Русских сил на Средиземном театре проходило в основном через проливы. В обоих направлениях шли русские военные корабли. В 1804 году из Кронштадта вышла эскадра капитана-командора Грейга – 2 корабля и 2 фрегата. В 1805 году из Кронштадта вышла эскадра Сенявина – 5 кораблей и 1 фрегат. В Англии купили два брига. Базой нашей эскадры в Средиземном море был остров Корфу.
В декабре 1804 года в Стамбуле начались переговоры между нашим послом Италинским и турецким правительством о новом союзном договоре. Центральным вопросом была проблема проливов. В сентябре 1805 года был подписан новый договор. Он состоял из 15 явных и 10 секретных статей. Соглашение было направлено против Франции, о взаимопомощи в случае войны с французами.
Турки подтверждали своё обязательство пропускать наши корабли через Босфор и Дарданеллы. Подтверждалось право России на покровительство православных народов Балкан. Султан соглашался с тем, что русские занимают Ионические острова (4-я секретная статья). 7-я секретная статья сообщала, что Чёрное море – закрытое, здесь не допускается появление иностранных военных кораблей. Вопрос о режиме проливов касался только России и Турции. Россия была гарантом этого режима и подключалась к обороне проливов.
Сначала на Средиземном море у России и её союзников было полное преимущество в силах, средствах и ресурсах. Морские и сухопутные силы Англии, Турции, России, Австрии и Неаполитанского королевства имели многократный перевес над французами. Союзники контролировали все стратегические точки Средиземноморья – Гибралтар, Мальту, Неаполь, Сицилию, Дарданеллы и т. д.
Но в ноябре 1805 года в Аустерлицком сражении Наполеон разгромил русско-австрийскую армию. Александр и австрийский император Франц-Иосиф бежали и были сильно испуганы погромом. В декабре Австрия подписывает «похабный» мир с Францией. Австрийская империя уступает свои земли в Германии Баварии, Вюртембергу и Бадену (союзники Франции). Франция получает Венецианскую область, Истрию, Далмацию и Которскую бухту. Французские войска занимают Неаполь. Жозеф Бонапарт посажен неаполитанским монархом.
Русский адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (1763–1831)
Турция переходит на сторону Франции
Наполеон одним ударом сокрушил вражескую коалицию. В итоге положение Русских сил в Средиземном море резко изменилось в худшую сторону. Союзники России занимают Сицилию и Мальту, формальным союзником остаются турки, но толку от них было мало. Александр приказывает вывести большую часть сил с Ионических островов, включая флот.
В начале 1806 года царь успокоился и приказал вернуть назад выводившиеся войска и корабли. Русскому командующему Сенявину поставили задачу по возможности «препятствовать осуществлению французских расчётов на Оттоманскую империю». Сенявин действовал решительно. В феврале 1806 года русский десант во главе с капитаном Белли занял порт Котор (Бока-ди-Каттаро). Местные жители (славяне-черногорцы) восторженно встречали русских и просились в подданство русского царя.
Весной-летом 1806 года русские вели с переменным успехом борьбу с французами за Далматинские острова. Наши войска пытались занять Дубровник, занятый противником, но без успеха.
Аустерлиц поразил в сердце не только Вену, но и Стамбул. Получив известие о сражении, султан Селим признал императорский титул Наполеона, присвоил ему звание падишаха и предложил считать Турцию другом Франции. В апреле 1806 года турки предложили русскому послу Италинскому сократить число проходящих через проливы русских кораблей. Осенью 1806 года проливы были закрыты для русских кораблей. На проход торговых судов наложили серьёзные ограничения.
Ужесточение позиции Турции в отношении России было связано с новыми победами Наполеона. В октябре 1806 года французы наголову разгромили прусскую армию при Иене и Ауэрштедте. Войска Бонапарта вошли в Берлин и Варшаву. Французская армия была у русских границ. В Константинополь прибыл французский генерал Себастиани. Он добивался военного союза Франции и Турции против России. Французы прельщали османов возможностью возвращения Очакова и Крыма, то есть владений до 1774 года.
По соглашению с Россией Порта могла смещать господарей Молдавии и Валахии только по суду с участием русских представителей. Осенью 1806 года султан Селим нарушил этот пункт, сместил правителей Ипсиланти и Мурузи. Россия отвечает тем, что направляет деньги сербским повстанцам. В ноябре 1806 года русские войска занимают Молдавию и Валахию.
18 декабря 1806 года Турция объявила войну России.