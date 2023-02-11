.Главком ВСУ пожаловался американскому командующему на использование Россией морских беспилотников

Поделился с Марком Милли обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Это использование угрожает гражданскому судоходству в Чёрном море.

Я поделился своим беспокойством в связи с применением Россией морских дронов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что Россия «использовала морские дроны против украинских инфрасктурных объектов». Залужный заявил о том, что сообщил об «инциденте в Одесской области начальнику объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.Залужный, жалуясь американскому генералу:Таким образом Залужный подтвердил факт осуществлённого удара в одесской Затоке по мосту через Днестровский лиман. Изначально украинская сторона не комментировала подрыва моста в районе Затоки с моря, а теперь руководствуется парадигмой «а нас- то за что»...Залужный:Напомним, что, как ранее сообщало «Военное обозрение», неизвестный дрон осуществил подрыв железнодорожного моста в Одесской области, нанеся ему ущерб.Причем изначально повреждение моста украинская сторона не комментировала. Однако серьёзность ситуации вынудила главкома ВСУ жаловаться в Пентагон и дополнительно (на всякий случай) заявлять, что ВСУ «удерживают Бахмут под своим контролем».