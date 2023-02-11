Военное обозрение
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Главком ВСУ пожаловался американскому командующему на использование Россией морских беспилотников

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Главком ВСУ пожаловался американскому командующему на использование Россией морских беспилотников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что Россия «использовала морские дроны против украинских инфрасктурных объектов». Залужный заявил о том, что сообщил об «инциденте в Одесской области начальнику объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.


Залужный, жалуясь американскому генералу:

Поделился с Марком Милли обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Это использование угрожает гражданскому судоходству в Чёрном море.

Таким образом Залужный подтвердил факт осуществлённого удара в одесской Затоке по мосту через Днестровский лиман. Изначально украинская сторона не комментировала подрыва моста в районе Затоки с моря, а теперь руководствуется парадигмой «а нас- то за что»...

Залужный:

Я поделился своим беспокойством в связи с применением Россией морских дронов.

Напомним, что, как ранее сообщало «Военное обозрение», неизвестный дрон осуществил подрыв железнодорожного моста в Одесской области, нанеся ему ущерб.

Причем изначально повреждение моста украинская сторона не комментировала. Однако серьёзность ситуации вынудила главкома ВСУ жаловаться в Пентагон и дополнительно (на всякий случай) заявлять, что ВСУ «удерживают Бахмут под своим контролем».
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6 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Вчера, 23:51
    +3
    Вот прям смешно laughing можно подумать по ним Пасейдоном долбанули! Маразм fool надеюсь ему хоть посочувствовали crying
    использованием Россией морских надводных дронов. Это использование угрожает гражданскому судоходству в Чёрном море.

    А минирование чубатыми акватории по всей видимости сопутствует гражданскому судоходству, где только столько утырков набрали?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 23:54
      +3
      .Главком ВСУ пожаловался американскому командующему на использование Россией морских беспилотников


      Начался плач Ярославны.А нас за що?За атаки ВСУ при помощи надводных беспилотников в акваториях Севастополя и Новороссийска.Или память короткая?





      Атака украинских дронов на корабли Черноморского флота ВМФ России на военно-морской базе в Севастополе 29 октября 2022 года стала первой в истории войны на море операцией, в которой воздушные и морские беспилотники использовались скоординировано для поражения военного флота противника на стоянке.

      .По его описанию, боновые заграждения в Новороссийске по функциональности практически те же, что и в Севастополе. В ночь с 16 на 17 ноября одиночный украинский USV атаковал нефтяной терминал, примыкающий к военно-морской базе (позже эту информацию опровергли). HI Sutton заявляет, что именно из-за новой сети заграждений украинцы предпочли атаковать не саму базу, а нефтяную инфраструктуру, которая также является стратегической целью, «и ее гораздо сложнее защитить с помощью боновых заграждений».
      Хотя скорее здесь наблюдался вариант украинской «разведки боем», призванной проверить на прочность новое усиление российской морской обороны. Тем более, что 22 ноября за этим последовала воздушная атака нескольких дронов на Севастополь, также малоуспешная в плане ударных действий.

      https://topcor.ru/29633-snimki-so-sputnikov-pokazali-usilenie-rossijskoj-zaschity-s-morja-v-sevastopole-i-novorossijske.html

      Атакуют города-полумиллионники,ключевые базы флота,а потом жалуются.
      .Численность населения Севастополя (как административной единицы России) по данным Росстата составляет 522 057 чел. (2022).


      .Численность населения Новороссийска превысила 500 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал глава города Игорь Дяченко. «Миграционные службы предоставили мне данные: 477 тыс. человек имеют в городе постоянную регистрацию, еще 39 тыс. — временную. Таким образом мы перешагнули отметку в 500 тыс. жителей», — заявил градоначальник. Таким образом, город входит в тройку крупнейших городов края по численности населения.

      https://www.kommersant.ru/doc/4926816
  2. Flashpoint
    Flashpoint Вчера, 23:56
    +1
    Как сами дроны использовали и минами всё Чёрное море закидали, так всё нормально.
    А чего сразу РФ? А вдруг США с Мелкобританией? Трубопроводы взорвали они, теперь на мостах тренируются.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 00:00
    +4
    Меня радует что ЧФ наконец стал применять надводные беспилотники... это качественный сдвиг в боевых действиях...возможности нанесения ударов по киевскому режиму выросли.
    Посмотрим куда заведет эволюция применения этих аппаратов.
    Беспокойство Залужного лишь подтверждает эффективность нового оружия России.
  4. Yho
    Yho Сегодня, 00:11
    -2
    А откуда у РФ морские беспилотники? Больше похоже на какую-то провокацию.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 00:14
      +2
      Цитата: Yho
      А откуда у РФ морские беспилотники? Больше похоже на какую-то провокацию.

      Откуда надо... smile
      Верьте в провокации.