Офицер «Азова»: Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов

Противник пытается прорваться по территории частного сектора, промзоны Бахмута. Бои тяжёлые. Идут за каждый метр, за каждый дом. Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов. Россияне сюда бросили сюда свой мусор, а мы – элиту.

Украинские военнослужащие после потери прямой связи бахмутского гарнизона с Константиновкой прямо говорят о том, что дни украинских войск в Бахмуте (Артёмовске) сочтены. Напомним, что сегодня появились свидетельства того, что был взорван мост через канал Северский Донец – Донбасс к западу от села Красное (Ивановское).Один из главарей нацбата «Азов» (*запрещенная в РФ террористическая организация) майор Максим Жорин заявил, что ситуация в городе для украинских войск с каждым часом становится всё более сложной.Майор нацгвардии Украины Жорин:Офицер украинских войск заявил о том, что никакие натовские танки не смогут компенсировать те потери наиболее боеспособных сил, которые несёт Украина.Напомним, что для украинского гарнизона в Артёмовске сегодня потеряна прямая коммуникация с Константиновкой. Пока не до конца ясно, кто именно осуществил повреждение моста западнее Ивановского (Красного).Вполне возможно, что это работа СБУ с целью отрезать бахмутский гарнизон от путей отступления.