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Офицер «Азова»: Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов

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Офицер «Азова»: Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов

Украинские военнослужащие после потери прямой связи бахмутского гарнизона с Константиновкой прямо говорят о том, что дни украинских войск в Бахмуте (Артёмовске) сочтены. Напомним, что сегодня появились свидетельства того, что был взорван мост через канал Северский Донец – Донбасс к западу от села Красное (Ивановское).


Один из главарей нацбата «Азов» (*запрещенная в РФ террористическая организация) майор Максим Жорин заявил, что ситуация в городе для украинских войск с каждым часом становится всё более сложной.

Майор нацгвардии Украины Жорин:

Противник пытается прорваться по территории частного сектора, промзоны Бахмута. Бои тяжёлые. Идут за каждый метр, за каждый дом. Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов. Россияне сюда бросили сюда свой мусор, а мы – элиту.

Офицер украинских войск заявил о том, что никакие натовские танки не смогут компенсировать те потери наиболее боеспособных сил, которые несёт Украина.

Напомним, что для украинского гарнизона в Артёмовске сегодня потеряна прямая коммуникация с Константиновкой. Пока не до конца ясно, кто именно осуществил повреждение моста западнее Ивановского (Красного).Вполне возможно, что это работа СБУ с целью отрезать бахмутский гарнизон от путей отступления.
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6 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 00:13
    +3
    Противник пытается прорваться по территории частного сектора, промзоны Бахмута. Бои тяжёлые. Идут за каждый метр, за каждый дом. Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов. Россияне сюда бросили сюда свой мусор, а мы – элиту.

    Очередной фашистик прокукарекал. Эта ваша т.н. элита и есть биомусор! Биоразлагаемый!
  2. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 00:17
    0
    Теряете нацию! А то что названо в тексте это промытые мозги бандеровской пропаганды
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 00:18
    0
    Россияне сюда бросили сюда свой мусор, а мы – элиту.

    О как интересно: российский мусор отправляет к Бандере укроповскую элиту. Даже страшно подумать, что будет, если подтянется российская элита? Вот она самооценка: элита ничего не может против мусора. А может это всё-таки не элита?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 00:24
    +1
    Россияне сюда бросили сюда свой мусор, а мы – элиту
    .
    Ну надо же как укронацик выразился об наших музыкантах.
    Я вообще в шоке что частная военная компания России бьет военную элиту ВСУ. what
    Где логика?
    Всегда было что так возможности ЧВК несопоставимы с возможностями кадровой армии...и когда вчерашние зэки проламывают укрепрайоны укронациков это как то не стыкуется с постулатами военного дела... как так.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 00:24
    0
    Je mehr von diesem "braunen Pack" in Bachmut vernichtet werden,
    desto besser für die Welt...!!
  6. g_ae
    g_ae Сегодня, 00:30
    +1
    Хороший бандеровец - мертвый бандеровец. Никакое мирное сосуществование с этим шакальем невозможно.