Наши танки умеют стрелять управляемыми ракетами – хорошо, но не всегда

Полуавтоматика – хорошо, но не очень



Управляемая ракета 9М119М «Инвар» ракетного комплекса «Рефлекс» танков Т-80У, Т-72Б3, Т-80БВМ и модификаций Т-90



9М14М «Малютка» с монокулярным визиром и джойстиком управления



Вид из оптического канала прицела наводчика «Сосна-У» танка Т-72Б3. Через него, как и через тепловизионный канал, происходит наведение ракеты на цель



Слева – прицел «Сосна-У» с окуляром оптического канала. Справа – стандартный оптический прицел 1А40. Под окуляром и панелью управления виднеется орган управления обоими прицелами – та самая «чебурашка»

Проблемы среднестатистического экипажа

Электроника иногда спасает



Изображение с тепловизионного канала «Сосна-У». Через него же работает автомат сопровождения целей

Выводы