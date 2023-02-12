Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Киевом об открытии совместного производства оружия на территории Украины

Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО (...) любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной

Великобритания намерена не только поставлять свое вооружение Киеву, но и производить его на украинской территории. Британские оборонные компании желают завоевать оружейный рынок Украины, вытеснив оттуда немцев и французов. Об этом сообщает газета Telegraph.Ни для кого не секрет, что в конфликте на Украине Запад преследует несколько целей, кроме уничтожения России. Одна из них - заработать на поставках оружия украинской армии, Зеленский сейчас готов подписывать любые документы, закупать любое оружие, лишь бы это помогло удержаться у власти. Конечно, основную долю вооружений на Украину поставляют американские компании, но и на долю европейских тоже остается.На этом фоне британцы захотели организовать производство своего вооружения прямо на территории Украины, представители оборонных компаний уже посетили Киев и провели переговоры со своими украинскими коллегами, представляющими военно-промышленный комплекс Украины. Подробности этих переговоров британское издание не приводит, лишь отмечает, что каких-то договоренностей в отношении создания совместных предприятий достичь все же удалось.- пишет издание.Британцы торопятся, потому что конкурентами выступают немцы и французы, они тоже прорабатывают вопросы углубленного сотрудничества с Киевом. Один из неназванных британских чиновников заявил Telegraph, что Британия должна находится в начале очереди. Украина ранее производила некоторое оружие по лицензии, в основном это касалось стрелкового оружия, однако в настоящее время основные производственные мощности поражены российскими ударами. В то же время в Киеве двумя руками за британское предложение, Украина предпочла бы сама производить артиллерию, боеприпасы и танки , чем покупать все это.