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Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Киевом об открытии совместного производства оружия на территории Украины

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Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Киевом об открытии совместного производства оружия на территории Украины

Великобритания намерена не только поставлять свое вооружение Киеву, но и производить его на украинской территории. Британские оборонные компании желают завоевать оружейный рынок Украины, вытеснив оттуда немцев и французов. Об этом сообщает газета Telegraph.


Ни для кого не секрет, что в конфликте на Украине Запад преследует несколько целей, кроме уничтожения России. Одна из них - заработать на поставках оружия украинской армии, Зеленский сейчас готов подписывать любые документы, закупать любое оружие, лишь бы это помогло удержаться у власти. Конечно, основную долю вооружений на Украину поставляют американские компании, но и на долю европейских тоже остается.

На этом фоне британцы захотели организовать производство своего вооружения прямо на территории Украины, представители оборонных компаний уже посетили Киев и провели переговоры со своими украинскими коллегами, представляющими военно-промышленный комплекс Украины. Подробности этих переговоров британское издание не приводит, лишь отмечает, что каких-то договоренностей в отношении создания совместных предприятий достичь все же удалось.

Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО (...) любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной

- пишет издание.

Британцы торопятся, потому что конкурентами выступают немцы и французы, они тоже прорабатывают вопросы углубленного сотрудничества с Киевом. Один из неназванных британских чиновников заявил Telegraph, что Британия должна находится в начале очереди. Украина ранее производила некоторое оружие по лицензии, в основном это касалось стрелкового оружия, однако в настоящее время основные производственные мощности поражены российскими ударами. В то же время в Киеве двумя руками за британское предложение, Украина предпочла бы сама производить артиллерию, боеприпасы и танки, чем покупать все это.
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9 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    +5
    Британцы торопятся, потому что конкурентами выступают немцы и французы, они тоже прорабатывают вопросы углубленного сотрудничества с Киевом.
    они и впрямь думают, что конфликт будет длится десятилетиями? Или можно поставить цеха, выпускать продукцию, и туда не долетит ракета? bully
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:49
      +5
      И как будет функционировать производство современного оружия в уже разрушенной логистической цепочке в условиях войны, это ведь не рогатку сделать ? Как будут доставляться комплектующие, откуда возмется электроэнергия и тепло на заводах при регулярных прилетах крылатых ракет и наконец в условиях постоянной мобилизации кто встанет к станкам ? Где они возьмут квалифицированные рабочие кадры для станков с ЧПУ, дети уже не помогут заменить ушедших на фронт отцов, другой уровень технологии производства.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 06:53
        +3
        Лондон ведёт переговоры с Киевом об открытии совместного производства оружия на территории Украины
        нормально...будет куда "мопеды" засылать.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 07:21
        0
        Цитата: Silver99
        Как будут доставляться комплектующие, откуда возмется электроэнергия и тепло на заводах при регулярных прилетах крылатых ракет и наконец в условиях постоянной мобилизации кто встанет к станкам ?

        Для производства "длинного английского боевого лука", многое и не надо.

        Луки в основном делались из цельного куска тиса, благодаря чему они почти не уступали композитным лукам. Использовались и другие породы древесины (вяз, ясень, орешник, дуб), но такие луки были значительно менее эффективны, чем тисовые.
        Не знаю как много тиса на украине, но вот остальные породы деревьев есть в избытке
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:33
    +3
    Они и в относительно мирное время не смогли наладить производство, а советский задел разворовали. На бывшей украине ни одного снарядного и патронного завода нет! Хотя занимались поставками оружия в Африку так, что даже Россию теснили на этом направлении но при этом южмаш все равно обанкротили и продали. А теперь формула известная6 "война-все спишет!" Все эти нарицательные Шматко, такую деятельность развернут, что будет бывшая украина синонимом черной дыры в плане воровства вложенных средств.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +3
    Великобритания намерена не только поставлять свое вооружение Киеву, но и производить его на украинской территории
    Неужели англичане действительно предполагают, что этим предприятиям ни чего не угрожает на территории Украины? Понятно, что идет конкуренция за оружейный рынок, но вкладываться в производство оружия непосредственно на Украине глупо. Или это очередное обещание исключительно для моральной поддержки Зеленского. Киев естественно ухватится за любое предложение где пахнет деньгами.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: rotmistr60
      Киев естественно ухватится за любое предложение где пахнет деньгами.

      Прослушав сообщение "Европа с вами" англичане решили поживиться на тех деньгах, что даст Европа. Почему один Зеля может воровать? Нагличане тоже хотят...присоединиться к нему.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:41
    +3
    Первое-распил сэрами. Второе-сэры сказочные идиоты. Третье-сэры таким образом хотят ограничения на поставки некоторых видов оружия обойти де юро, типа этот Ф-35 зроблен в подвале Жмеринки по английской лицензии.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    +3
    Надо нагрузить британцв издержками содержания укронациков до их полного раззорения.
    Экономика на войне все таки первична.