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Верховная Рада Украины готовит законопроект, позволяющий назначать на пост министра обороны военного

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Верховная Рада Украины готовит законопроект, позволяющий назначать на пост министра обороны военного

Алексей Резников продолжает занимать кресло министра обороны Украины, вопрос его замены отложен на неопределенное время. Однако, как сообщает украинская пресса, Верховная Рада готовит законопроект, который позволит сменить главу военного ведомства.


Отставку Резникова, попавшего в коррупционный скандал в связи с хищениями в Минобороны Украины, отложили еще на прошлой неделе. В Киеве прозвучало сразу несколько заявлений, объясняющих эту ситуацию, среди которых самыми популярными оказались: "нельзя менять министра во время войны" и "министром может быть только гражданское лицо". А как сообщали украинские источники, в преемники Резникову готовили Буданова, который носит звание генерал-майора и является начальником ГУР МО Украины.

И вот теперь Верховная Рада готовит законопроект, который позволит Кириллу Буданову занять пост министра обороны Украины, не снимая погон. Новый закон предусматривает назначение военного на должность министра обороны "в условиях военного положения в стране".

Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении военного министром обороны в условиях военного положения

- заявила депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Вообще же сейчас киевская верхушка активно делит власть, столкнулись сторонники главы офиса украинского президента Ермака и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Первый хочет оставить Резникова на посту министра обороны, поскольку это его креатура, второй пытается протолкнуть своего ставленника Буданова.

Напомним, что закон, запрещающий военным занимать должность министра обороны, был принят на Украине при президентстве Порошенко.
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:22
    0
    закон, запрещающий военным занимать должность министра обороны, был принят на Украине при президентстве Порошенко.

    Все как у ЭУропы!! Там не пойми кто в министрах и тут тоже. Пусть и дальше ругаются, но воровство будет продолжаться. Это ж "Вукрадина"
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:40
      0
      Да, отсталые туземцы. Толи дело у нас министр, на все руки от скуки. И армию перевооружил и биатлонами развлекал, спасатель тоже от бога ну и лучший друг семьи.. lol
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    0
    Верховная Рада готовит законопроект, который позволит Кириллу Буданову занять пост министра обороны Украины, не снимая погон
    Очень важная и нужная персона коль даже закон пересматривают. А с другой стороны зачем так заморачиваться? Ну выведите его по бумагам на время за штат, а перед этим даже присвойте очередное звание, чтобы не расстраивался. Или он без погон не может на публике появляться, т.к. вид не такой геройский и самолюбие страдает? Ну походит немного без погон до обвинения уже его в коррупции, а потом переведут опять на насиженное место в ГУР. В окружении Зеленского все в одеты в стиль "милитари" и ничего, не страдают, а сам даже на прием к королю в толстовке и кроссовках приперся.