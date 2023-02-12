Верховная Рада Украины готовит законопроект, позволяющий назначать на пост министра обороны военного

Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении военного министром обороны в условиях военного положения

Алексей Резников продолжает занимать кресло министра обороны Украины, вопрос его замены отложен на неопределенное время. Однако, как сообщает украинская пресса, Верховная Рада готовит законопроект, который позволит сменить главу военного ведомства.Отставку Резникова, попавшего в коррупционный скандал в связи с хищениями в Минобороны Украины, отложили еще на прошлой неделе. В Киеве прозвучало сразу несколько заявлений, объясняющих эту ситуацию, среди которых самыми популярными оказались: "нельзя менять министра во время войны" и "министром может быть только гражданское лицо". А как сообщали украинские источники, в преемники Резникову готовили Буданова, который носит звание генерал-майора и является начальником ГУР МО Украины.И вот теперь Верховная Рада готовит законопроект, который позволит Кириллу Буданову занять пост министра обороны Украины, не снимая погон. Новый закон предусматривает назначение военного на должность министра обороны "в условиях военного положения в стране".- заявила депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.Вообще же сейчас киевская верхушка активно делит власть, столкнулись сторонники главы офиса украинского президента Ермака и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Первый хочет оставить Резникова на посту министра обороны, поскольку это его креатура, второй пытается протолкнуть своего ставленника Буданова.Напомним, что закон, запрещающий военным занимать должность министра обороны, был принят на Украине при президентстве Порошенко.