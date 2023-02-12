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Очередной «неопознанный объект» сбит истребителем F-22 ВВС США над территорией Канады

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Очередной «неопознанный объект» сбит истребителем F-22 ВВС США над территорией Канады

Очередной неопознанный летающий объект появился над территорией Северной Америки, теперь Канады. Предположительно аэростат был замечен на северо-западе страны. Для перехвата объекта в воздух был поднят истребитель F-22.


В субботу, 11 февраля, очередной неопознанный объект был замечен над территорией Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло в воздух канадские и американские истребители, которые благополучно настигли и уничтожили "нарушителя". Никаких подробностей военные не приводят, кроме того, что объект был сбит истребителем F-22 ВВС США.

Приказ на уничтожение аэростата отдал лично премьер Канады Джастин Трюдо, проконсультировавшийся по данному вопросу с Джо Байденом, объект был сбит примерно в 160 километрах от границы с США - в центральной части Юкона.

Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом

- заявил Трюдо.

По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, данный объект незаконно вторгся на канадскую территорию и представлял "реальную угрозу". Он был беспилотным, слежение за ним осуществлялось в течение суток, решение об уничтожении было принято совместно Джо Байденом и Джастином Трюдо по "рекомендации военных". Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (примерно 4 тысячи метров).

В настоящее время канадские и американские военные намерены собрать обломки объекта и тщательно их проанализировать с целью установления всех обстоятельств.
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:54
    +6
    Называется "обжёгшись на молоке на воду дуют". Так вот однажды, крупно сели в лужу с китайским воздушным шаром, и теперь придумывают себе пиар-перемоги для поднятия упавшего авторитета. В лучших традициях так милого им сердцу клоунского режима. Типа и отреагировали быстро и сбили без проблем. Будем надеяться, что по глупости, заодно уж, посбивают все метеозонды и прошляпят очередной ураган (типа катрины) или торнадо.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:03
      +9
      Цитата: голос_разуma
      Будем надеяться, что по глупости, заодно уж, посбивают все метеозонды и прошляпят очередной ураган или торнадо.

      Я, вобще-то, в инопланетян не сильно верю, но вдруг?...
      Эдак, по неосторожности, собьют чего-нибудь "эдакое", не разбираясь, а они в ответ пространственно-временной аннигилятор расчехлят...
      Ладно Америку в пыль сотрут - и пёс бы с ней. А если всю Землю "накажут"?
      lol lol
      1. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 08:18
        +3
        Доигратся американцы, что гуманоиды высадят десант , и сотрут их в порошок. Доиграются..)
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:12
          +3

          Приказ на уничтожение аэростата отдал лично премьер Канады Джастин Трюдо ...
          проконсультировавшийся по данному вопросу с Джо Байденом ...
          объект был сбит примерно в 160 километрах от границы с США - в центральной части Юкона

          Вот первую часть предложения прочитал, ещё подумал, что у канадцев нормальный человек обороной руководит - появилось что-то чужое в небе, тут же сбить приказал, а только потом разбираться, что это было.
          Прочитал вторую часть предложения - а не, обычный западнец.
          Прочитал третью - посмеялся. Это получается, шар через всю Аляску пролетел, американцы не заметили.
          Интересно, поднимут в СМИ вопрос о том, как американцы опять в лужу сели?
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:03
          0
          Цитата: withoutreverse
          Доигратся американцы, что гуманоиды высадят десант , и сотрут их в порошок. Доиграются..)

          Начнем с китайских шариков... Если серьезно, китайцы прощупывают ПРО США со своего направления. Американцы увлеклись развитием ПРО против СССР\РФ, что проморгали опасность с КНР. Хотя до последнего они рассматривали КНР, как союзника, крупнейшего экономического партнера и врага России, причем опять же до последнего считали ядерный потенциал Китая, направленным против России ... пока не вывели Ху Дзиньтао за ноздри. У КНР собственно и МБР появились недавно, ракеты были СД. А еще есть наш дорогой товарищ Ын... Также, многие у нас не знают, но передачу ядерных технологий Сталиным, остановил Хрущев. Одним из условий Мао было, чтоб после смерти Сталина его провозгласили лидером коммунистического движения, поделились еще территориями и дали атомную бомбу. Т.е. быть Владычицей морской, а Хрущев чтоб был на посылках. Последний показал фигу и пообещал ядерную дубину, но по башке. И через несколько дней после переворота, когда троцкисты свергли раскаявшегося троцкиста, Мао взорвал первую китайскую АБ ... подаренную Западом. А ядерные технологии, переданные Сосо, помогли до ума довести французы. Конечно в развитии МБР КНР и КНДР видна рука Кремля и в совсем недавнее время, которые нам не угрожают, а вот ЕС и США в самый раз. И то, пока только Западный берег США. Пекин -ЛосАнжелес по прямой 10 тыс км, до Лондона чуть более 8 тысяч.
      2. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 10:31
        0
        Вот уж вряд ли получится сбить корабль инопланетян. Мы для них как дикари с палками с нашими технологиями.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:03
      +3
      Цитата: голос_разуma
      придумывают себе пиар-перемоги для поднятия упавшего авторитета. В лучших традициях так милого им сердцу клоунского режима. Типа и отреагировали быстро и сбили без проблем. Будем надеяться, что по глупости

      Ну, они там реально думают об НЛО, которые массово следят за ними, начиная с 2014 года! Да-да! Пилоты подтверждают! Но каково -
      решение об уничтожении было принято совместно Джо Байденом и Джастином Трюдо по "рекомендации военных"
      На себя одного ответственность взять - слабо? )))
      1. Normann
        Normann Сегодня, 08:17
        +2
        Что-то мне подсказывает что мнение этих товарищей было абсолютно по-барабану, приказывают другие...
      2. bars042
        bars042 Сегодня, 10:35
        0
        ...Да-да! Пилоты подтверждают!...

    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:15
      +3
      Даже инопланетянам надоело такое бандитское образование как США, они точно не простят потерю своих НЛО и будут мстить smile
    4. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 08:29
      +1
      да не на молоко дуют, не на молоко-а на водку....в ихнем случае-бурбон, али вискарь....
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:00
    +8
    Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (примерно 4 тысячи метров).
    Так понимаю, что "объект" уже и сам падал, просто решили этот процесс "возглавить и ускорить"
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: svp67
      Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (примерно 4 тысячи метров).
      Так понимаю, что "объект" уже и сам падал, просто решили этот процесс "возглавить и ускорить"

      Вот я не понимаю. Если этот да и предыдущие зонды китайские, как они с Китая попали на Аляску и в Канаду? Где Китай и где Аляска! Или там роза ветров такая, или эти зонды управляемые?
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 08:12
        +5
        Первый мог и китайским быть. Остальное уже майд ин юса по заранее согласованному плану.
        1. думник
          думник Сегодня, 09:11
          +1
          Правильно, сами запустили, сами сбили. Зато всем показали, что могут. А то, что всего 40000 метров, так кто это вспомнит?
          1. LIONnvrsk
            LIONnvrsk Сегодня, 10:01
            0
            Цитата: думник
            А то, что всего 40000 метров

            4 000 метров! hi
            Это про предыдущий писали, что был на 40 000, но футов, не метров.
          2. Mouse
            Mouse Сегодня, 10:27
            0
            Правильно, сами запустили, сами сбили. Зато всем показали, что могут. А то, что всего 40000 метров, так кто это вспомнит? .

            Заодно рейтинг Китаю подняли... вот ведь всё могут! wink
      2. Normann
        Normann Сегодня, 08:20
        -3
        А Вы глобус возьмите и посмотрите
        Где Китай и где Аляска!
        потом не будете дурацкие вопросы задавать.
  3. кубинец
    кубинец Сегодня, 08:04
    0
    надо бы с этих "аэростатов" че нить на голову американцам сбросить и желательно на больницу-они то отдают приказы украинцам об разрушении больниц в Донецке а мы чеж ушами хлопаем
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:17
      +3
      Цитата: кубинец
      надо бы с этих "аэростатов" че нить на голову американцам сбросить и желательно на больницу

      Да нет! Мы - не они, и тем более, не ВСУ! Если уж сбрасывать, то на Пентагон в рабочее время.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:15
    +3
    А чего делал амеровский истребитель над территорией чужого государства и пулял ещё там?!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:32
      +3
      Цитата: 75Сергей
      А чего делал амеровский истребитель над территорией чужого государства и пулял ещё там?!

      То же самое что и при СССР - участвовал в НОРАД.Старое их обьединение против наших ракет через Аляску или Полюс
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:46
      +1
      В своём 51-м штате, ВВС США могут летать беспрепятственно laughing Это как если бы в небе Беларуси Миг-31 ВВС РФ сбил бы нло.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +2
    Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады
    Трюдо оказывается такой же "крутой", как Байден и теперь канадцы будут это знать. Он не только может посещать гей парады и размахивать радужным флажком, но и отдавать приказы. Главное, чтобы они с Байденом не перестарались и не сбили настоящий НЛО тем самым развязав межгалактическую войну (шутка).
  6. for
    for Сегодня, 08:34
    -1
    "Толи дело у нас летай где хочешь, кто хочет и сколько хочет."
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 09:42
    +1
    Очередной неопознанный летающий объект появился над территорией Северной Америки, теперь Канады.
    "16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, зеленые, бесполые.Знаете, такие мудрые, грустные глаза.
    - А Вы чего их видели?
    - Их никто не видел.
    Минуту полежали на солнце и растаяли.Превратились вот в такие 16 пятнышек.Только об этом ни-ни, это военная тайна.
    И наши, и американцы скрывают, а сами давно общаются с ними"(с).
  8. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 09:47
    0
    Так ещё и инопланетян собьют, и , кроме 3-й мировой, откроют ещё и 1-ю межгалактическую войну. wassat
  9. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:55
    0
    Летают шарики по небу -
    на потеху детворе.
    А в районе Потомака -
    Скачет гоблин на метле.

    Хе-хе.

    P.S. Кстати судьба над дедушкой хорошо поиздевалась. Не помню в каком году, Байден прилетал в Москву где вёл переговоры с Громыко. Потом уже после переговоров, вернувшись в США Байден рассказывал «истории про встречи с Кремлёвскими Старцами» (в ту пору Байден был зрелым мужчиной в полном расцвете сил) а вот оно как обернулось.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:57
    +1
    Что-то низЭнько - не сами ли матрасы запустили, чтоб отмыться слегка?
  11. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:26
    0
    Типа, ещё один из 99 воздушных шариков