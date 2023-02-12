Очередной «неопознанный объект» сбит истребителем F-22 ВВС США над территорией Канады

Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом

Очередной неопознанный летающий объект появился над территорией Северной Америки, теперь Канады. Предположительно аэростат был замечен на северо-западе страны. Для перехвата объекта в воздух был поднят истребитель F-22.В субботу, 11 февраля, очередной неопознанный объект был замечен над территорией Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло в воздух канадские и американские истребители, которые благополучно настигли и уничтожили "нарушителя". Никаких подробностей военные не приводят, кроме того, что объект был сбит истребителем F-22 ВВС США.Приказ на уничтожение аэростата отдал лично премьер Канады Джастин Трюдо, проконсультировавшийся по данному вопросу с Джо Байденом, объект был сбит примерно в 160 километрах от границы с США - в центральной части Юкона.- заявил Трюдо.По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, данный объект незаконно вторгся на канадскую территорию и представлял "реальную угрозу". Он был беспилотным, слежение за ним осуществлялось в течение суток, решение об уничтожении было принято совместно Джо Байденом и Джастином Трюдо по "рекомендации военных". Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (примерно 4 тысячи метров).В настоящее время канадские и американские военные намерены собрать обломки объекта и тщательно их проанализировать с целью установления всех обстоятельств.