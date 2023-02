Справедливый Аристид. Нетипичный политик Афин и Древней Греции

«Аристид Справедливый всякое государственное дело предпринимал в одиночку, а товариществ чуждался, полагая, что власть, приобретённая через друзей, мешает человеку быть справедливым».

«Это трудно и потому особенно похвально – прожить всю жизнь справедливо, обладая полной свободою творить несправедливость. Таких людей немного, но они были, и я надеюсь будут, и здесь и в иных краях – честные и достойные люди, чья добродетель в том, чтобы справедливо вершить дело, которое им доверено, а один прославился больше остальных, и не только в Афинах, но повсюду среди греков – это Аристид, сын Лисимаха».

«Выполнять приказания военных гениев не стыдно, а похвально и спасительно, ради интересов общего дела и государства».

«Вокруг Аристида находились несметные богатства из золота и серебра, однако он и пальцем ни к чему не притронулся и не позволил притронуться своим подчиненным».

«Когда ты разобьёшь персов один, тогда и требуй награду одному себе».

«Пусть лучше афинский народ оставит без внимания некоторые полезные для процветания государства советы, нежели Фемистокл сделается всесильным, одерживая триумф за триумфом».

«Афиняне до тех пор не будут в безопасности, пока не сбросят нас обоих – и меня, и Фемистокла, в пропасть».

«Однажды Аристид был отправлен в посольство вместе с Фемистоклом, хоть они и враждовали. Давай, Фемистокл, – сказал он, – оставим нашу вражду на границе, а когда будем возвращаться, тогда, если хочешь, опять подберём её».

«Когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотёсанный крестьянин протянул Аристиду первому, кто попался ему навстречу, – черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. Нет, – ответил крестьянин, – я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу «Справедливый да справедливый». Аристид ничего не ответил, написал своё имя и вернул черепок».

«Под покровом ночи Аристид провел свой корабль сквозь вражеские корабли, подошел к палатке Фемистокла и сказал ему:

Мы разумные люди, нам надо прекратить мальчишеское соперничество. Сейчас главное – спасти Грецию, тебе – как начальнику и полководцу, а мне – как твоему советнику».

«Мы воевали с варваром, преданным неге; а если мы запрём его в Элладе и человека, имеющего под своей властью такие силы, страхом доведём до последней крайности, то уж он не будет больше сидеть под золотым балдахином и спокойно смотреть на сражение, а пойдёт на всё, сам, пред лицом опасности, станет участвовать во всех действиях, исправит упущения и примет лучшие меры для спасения всего в целом. Поэтому, Фемистокл, не следует нам разрушать существующий мост, а если можно, построить ещё второй».

«На морских судах вы одолели жителей суши. Но теперь перед нами широкие равнины Фессалии и Беотии – удобное место для конницы и гоплитов».

«Пока солнце движется по своему пути, афиняне будут воевать с персами, мстя за сожженные храмы и святыни, сражаясь за опустошенные земли».

«Сейчас не время спорить о храбрости наших предков. Какое бы место нам не назначили в бою, мы постараемся развить добытую нами славу, которую мы заслужили в прежних битвах. Мы здесь, чтобы сражаться с врагами Греции. Не место в строю делает человека храбрее».

J. Steeple Davis. Scene of the Battle of Plataea, иллюстрация 1900 г.