Справедливый Аристид. Нетипичный политик Афин и Древней Греции

Статуя Аристида, музеи Ватикана
Среди многих знаменитых и выдающихся уроженцев античных Афин, которых было немало в этом городе, особняком стоит Аристид. Казалось, что у этого человека не было ни малейших шансов стать успешным политиком.
Начать следует с того, что он был порядочным человеком, и уже при жизни все называли его Справедливым – и это давало огромное преимущество его соперникам, которые, будучи людьми очень яркими и талантливыми (как тот же Фемистокл), не считали за грех лицемерить, обманывая и противников, и соратников, сознательно вводить в заблуждение сограждан. Политическая целесообразность позволяла любые действия, заранее извиняя и оправдывая их. А личные амбиции часто преобладали над общественными интересами.
Аристид, будучи выходцем из хоть довольно знатной, но не богатой семьи, сознательно избегал вступления в какую-либо «гетерию» и участия в борьбе партий и группировок, влиятельные лидеры которых могли бы составить ему протекцию в получении должностей. Плутарх утверждает:
«Аристид Справедливый всякое государственное дело предпринимал в одиночку, а товариществ чуждался, полагая, что власть, приобретённая через друзей, мешает человеку быть справедливым».
А Платон писал в своем труде «Горгия»:
«Это трудно и потому особенно похвально – прожить всю жизнь справедливо, обладая полной свободою творить несправедливость. Таких людей немного, но они были, и я надеюсь будут, и здесь и в иных краях – честные и достойные люди, чья добродетель в том, чтобы справедливо вершить дело, которое им доверено, а один прославился больше остальных, и не только в Афинах, но повсюду среди греков – это Аристид, сын Лисимаха».
Происхождение Аристида и начало политической карьеры
Родился герой нашей статьи около 540 г. до н. э. Плутарх сообщает, что Аристид сочувствовал идеям аристократической группировки Алкмеонидов, но был сторонником Клисфена, который учредил демократическую форму правления в государстве и стал автором идеи о суде остракизма. Однако больше всех политиков Эллады его восхищал спартанский реформатор Ликург, которому он даже пытался подражать.
Аристотель в труде «Афинская полития» утверждал, что Аристид являлся приверженцем крайнего демократического направления. Однако многие современные авторы полагают, что Аристид все же был сторонником политического равновесия: по его мнению, представители всех слоев общества должны были иметь равные права, в то время как его противники стояли на страже интересов либо демоса, либо аристократов. Так или иначе, Аристиду все же удалось обратить на себя внимание сограждан и в 490 г. до н. э. во время битвы при Марафоне он оказался одним из 10 афинских стратегов. Надо сказать, что трудно было придумать что-то более абсурдное, чем поставить во главе войска малокомпетентных в военных делах политиканов и демагогов, которые должны были осуществлять командование на принципах полного равенства и коллегиальности.
Единственным талантливым военачальником среди десяти стратегов оказался тогда Мильтиад – бывший тиран (избранный правитель) Херсонеса Фракийского, только недавно (после изгнания персами) прибывший в Афины, и слушать его, естественно, никто не желал. В таких условиях греки должны были проиграть эту битву, но Аристид отказался от своих полномочий в пользу Мильтиада, заявив:
«Выполнять приказания военных гениев не стыдно, а похвально и спасительно, ради интересов общего дела и государства».
Мильтиад Младший, бюст, римская копия с греческого оригинала
Моральный авторитет Аристида был уже настолько высок, что после некоторых колебаний, так же поступили и остальные афинские стратеги. Оказавшись единоличным командующим, хорошо знакомый с тактикой персов и слабыми сторонами их войск, Мильтиад одержал одну из самых знаменитых побед в мировой истории. По сообщению Плутарха, Аристид и Фемистокл тогда сражались на самом опасном направлении – в центре, «плечо к плечу».
Марафонская битва, реконструкция росписи в Афинской Стое
После победы именно Аристиду было поручено охранять военную добычу и пленных:
«Вокруг Аристида находились несметные богатства из золота и серебра, однако он и пальцем ни к чему не притронулся и не позволил притронуться своим подчиненным».
Интересно, что Мильтиаду афиняне тогда отказали даже в оливковом венке, заявив ему:
«Когда ты разобьёшь персов один, тогда и требуй награду одному себе».
И очень скоро герой Марафона умер в долговой тюрьме, а его дети, будущий большой афинский полководец Кимон и его сестра Эльпиника, оказались в самой отчаянной ситуации. Об этом мы уже говорили в одной из предыдущих статей (Кимон, сын Мильтиада). А вот Аристид на выборах 489 г. до н. э. был избран первым архонтом – высшим должностным лицом полиса.
Противостояние с Фемистоклом
Римский бюст Фемистокла, копия с греческого оригинала, археологический музей Остии
Одним из главных политических противников Аристида был Фемистокл. Вражда между ними была столь велика, что однажды Аристид заявил:
«Пусть лучше афинский народ оставит без внимания некоторые полезные для процветания государства советы, нежели Фемистокл сделается всесильным, одерживая триумф за триумфом».
Понимая пагубность такого резкого противостояния, Аристид как-то сказал:
«Афиняне до тех пор не будут в безопасности, пока не сбросят нас обоих – и меня, и Фемистокла, в пропасть».
Афиняне, конечно, были людьми легкомысленными и в высшей степени неблагодарными, но даже они избавиться сразу от двух своих выдающихся сограждан не решились – изгоняли их из города по очереди. Но как-то раз они заставили Аристида и Фемистокла и посотрудничать. Плутарх сообщает:
«Однажды Аристид был отправлен в посольство вместе с Фемистоклом, хоть они и враждовали. Давай, Фемистокл, – сказал он, – оставим нашу вражду на границе, а когда будем возвращаться, тогда, если хочешь, опять подберём её».
Изгнание Аристида из Афин
Вражда Аристида и Фемистокла достигла апогея накануне персидского вторжения – в конце 80-х гг. V в. до н. э. Они уже были самыми влиятельными людьми в государстве, но имели разные взгляды практически по всем направлениям. Особенно остро стоял вопрос о противодействии персам, поскольку все осознавали неизбежность новой войны с ними. Аристид был сторонником военных действий на суше и требовал увеличения численного состава фаланги. Фемистокл же ратовал за строительство новых кораблей, полагая, что судьба войны должна решиться на море.
Афинская трирема, реконструкция Тилемахоса Эфтимиадиса
В результате количество боевых судов было увеличено с 70 до 200, и дальнейшие события показали правоту Фемистокла: Афины были сданы, но персы сами ушли из города в Фессалию, проиграв грандиозное морское сражение у Саламина.
Аристид в 583 г. до н. э. потерпел политическое поражение, после голосования (остракизм) был приговорен к изгнанию из Афин на 10 лет и отправился на остров Эгина.
Остракон с именем Аристида
Именно тогда произошел знаменитый, вошедший во все хрестоматии и учебники эпизод, о котором сообщает Плутарх:
«Когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотёсанный крестьянин протянул Аристиду первому, кто попался ему навстречу, – черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. Нет, – ответил крестьянин, – я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу «Справедливый да справедливый». Аристид ничего не ответил, написал своё имя и вернул черепок».
В. Рэйни, «Аристид и горожанин»
Война с персами и возвращение Аристида
Аристиду было разрешено вернуться уже через два года, в 480 г. до н. э, когда началась война с Персией. Геродот утверждает:
«Под покровом ночи Аристид провел свой корабль сквозь вражеские корабли, подошел к палатке Фемистокла и сказал ему:
Мы разумные люди, нам надо прекратить мальчишеское соперничество. Сейчас главное – спасти Грецию, тебе – как начальнику и полководцу, а мне – как твоему советнику».
Мы разумные люди, нам надо прекратить мальчишеское соперничество. Сейчас главное – спасти Грецию, тебе – как начальнику и полководцу, а мне – как твоему советнику».
Схема Саламинского сражения
В. фон Каульбах. «Битва при Саламине», 1868 г.: карийская царица Артемисия лично стреляет из лука по Фемистоклу
Во время Саламинского сражения он возглавил отряд (300 гоплитов), захвативший расположенный в проливе остров Пситталия, выбив с него союзных персам мидийцев. Его воины потом уничтожали или брали в плен моряков тонущих вражеских кораблей, которые пытались пристать к острову или добирались до него вплавь.
После битвы Фемистокл приказал Аристиду разрушить мост через Геллеспонт, но тот отказался, заявив, что персам нужно дать возможность покинуть Элладу. Согласно Плутарху, он заявил:
«Мы воевали с варваром, преданным неге; а если мы запрём его в Элладе и человека, имеющего под своей властью такие силы, страхом доведём до последней крайности, то уж он не будет больше сидеть под золотым балдахином и спокойно смотреть на сражение, а пойдёт на всё, сам, пред лицом опасности, станет участвовать во всех действиях, исправит упущения и примет лучшие меры для спасения всего в целом. Поэтому, Фемистокл, не следует нам разрушать существующий мост, а если можно, построить ещё второй».
Согласившись, Фемистокл отправил к Ксерксу пленного перса по имени Арнак, который передал ему известие, что именно он, заботясь о жизни царя, отговорил греков от разрушения моста. Царь поспешил вернуться в Персию, но оставшийся в Элладе персидский полководец Мардоний отправил командующим греков такое письмо:
«На морских судах вы одолели жителей суши. Но теперь перед нами широкие равнины Фессалии и Беотии – удобное место для конницы и гоплитов».
В то же время он обещал афинянам восстановить их город Афины и много золота, если они выйдут из антиперсидской коалиции и заключат сепаратный мирный договор.
Спартанцы, опасаясь, что афиняне примут столь выгодное им предложение, заявили, что женщины, дети и старики этого полиса могут сколько угодно жить в Спарте, где будут обеспечены продовольствием.
Аристид ответил:
«Пока солнце движется по своему пути, афиняне будут воевать с персами, мстя за сожженные храмы и святыни, сражаясь за опустошенные земли».
Он же предложил предать проклятию всех, кто вступит в переговоры с персами, будет им помогать, а также покинет союз греческих городов.
После Саламинского сражения Аристид неоднократно избирался стратегом и командовал афинскими частями (8 тысяч человек) в большом и победном для греков Платейском сражении (479 г. до н. э., главнокомандующим был спартанец Павсаний – регент при малолетнем сыне погибшего у Фермопил царя Леонида).
Вид на равнину Платея с горы Киферон, гравюра У. Миллера
Когда возник спор о том, на каких флангах должны стоять отряды различных городов, Аристид сказал:
«Сейчас не время спорить о храбрости наших предков. Какое бы место нам не назначили в бою, мы постараемся развить добытую нами славу, которую мы заслужили в прежних битвах. Мы здесь, чтобы сражаться с врагами Греции. Не место в строю делает человека храбрее».
В итоге афиняне сражались на левом фланге против союзных персам фиванцев.
J. Steeple Davis. Scene of the Battle of Plataea, иллюстрация 1900 г.
Кстати, почти одновременно с битвой при Платеях греки победили еще в одном сражении – у мыса Микале близ ионийского города Приена (на территории Малой Азии).
В 478 г. до н. э. Аристид был назначен стратегом афинской эскадры, входившей в состав союзного флота, которым командовал, опять-таки, Павсаний. «Коллегой» Аристида стал Кимон, его союзник и единомышленник. Это был сын Мильтиада, который, как вы помните, благодаря Аристиду стал единоличным командующим в Марафонском сражении. Впереди у Кимона была большая карьера успешного полководца. Тогда же удалось отбить у персов город Византий. Однако голова Павсания «закружилась» от успехов, и своей грубостью он восстановил против себя всех греческих союзников. Его отозвали в Спарту, а главнокомандующим был выбран Кимон.
В это время Аристид стал одним из инициаторов создания мощного военно-политического объединения, получившего название Делосский союз, который долгие годы господствовал на всем пространстве от Византии до Кипра. Аристид установил размеры ежегодных взносов (фороса), которые члены этого союза платили в общую казну. Позже Кимон внес понравившееся всем предложение, согласно которому союзники Афин могли не участвовать в военных действиях, предоставляя корабли без экипажей и выплачивая повышенный взнос. Это резко увеличило могущество Афин и сам Делосский союз теперь все чаще называли Афинским.
Завершение политической карьеры Аристида и последние годы его жизни
После этого Аристид отошел от активной политической деятельности, уступив место политического лидера Афин Кимону. Он даже не участвовал в кампании против своего давнего противника Фемистокла, которая в 471 г. до н. э. закончилась остракизмом и изгнанием этого политика.
Остракон Фемистокла
Репутация Аристида была столь высока, что никто даже и не пытался преследовать его в этот период жизни, как это часто бывало с другими отставными политиками – Аристид жил, хоть и не богато, но пользуясь всеобщим уважением и почетом. Он умер около 467 г. до н. э., и был похоронен за государственный счёт, что, кстати, тогда считалось одной из высших форм уважения властей полиса к своему гражданину.