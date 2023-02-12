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Сформированные в Белгородской области подразделения теробороны приступили к слаживанию в рамках учений

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Сформированные в Белгородской области подразделения теробороны приступили к слаживанию в рамках учений

В Белгородской области созданы подразделения самообороны, на сегодняшний день сформированы несколько батальонов, задачей которых станет оборона при прорыве подразделений противника на нашу территорию. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в народные дружины записались "тысячи человек".


Отряды самообороны или народные дружины созданы на территории Белгородской и Курской областей, граничащих с Украиной. В подразделения территориальной обороны, в основном, записывались имеющие военный опыт, но по возрасту или здоровью не призванные в армию. Формирование подразделений в Белгородской области началось в декабре прошлого года, на сегодняшний день сформировано несколько батальонов.

Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно — защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи

- заявил Гладков.

В настоящее время подразделения самообороны проводят слаживание в рамках ротных учений, которые проходят под руководством военных инструкторов, имеющих боевой опыт. Вообще же, в Белгородской и Курской областях созданы учебные центры ЧВК "Вагнер", в которых ополченцы проходят необходимую подготовку. Кстати, губернатор Курской области Роман Старовойт прошел подготовку в таком центре наряду с рядовыми бойцами и сейчас возглавляет ополчение области.

Как ранее заявлялось, задачей народного ополчения является борьба с вражескими ДРГ, проникающими через границу, и помощь вооруженным силам в случае необходимости.

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24 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:08
    +1
    С такой стратегией маневренной войны ("мы ещё ничего не начинали", "мы готовы к переговорам с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий") пора и московские подразделения территориальной обороны формировать на случай получения Украиной массово танков, самолётов, дальнобойных на 1000 километров ракет и ударных БПЛА, и ТЯО.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      пора и московские подразделения территориальной обороны формировать

      Цитата: DefenderofTruth
      пора и московские подразделения территориальной обороны формировать

      До последнего не будут. Идет полномасштабная война, а у нас до сих пор непонятная СВО с невнятными целями. Продолжается перекачка ресурсов странам, косвенно участвующих в войне против нас. Олигархи вежливо послали президента, в ответ на предложение скинутся на СВО.
      Идет судорожная возня в борьбе за место преемника.
      А вы про создание терробороны в Подмосковье. Для власти вооруженные и обученные граждане страшнее Украины и "партнеров".
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:46
        +1
        Цитата: Ингвар 72
        Для власти вооруженные и обученные граждане страшнее Украины и "партнеров".

        В том то и дело, что процесс уже запущен и властям деваться некуда, либо - кирдык, либо возглавлить
        Цитата: Ингвар 72
        вооруженных и обученных граждан
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 11:03
          0
          Цитата: Теренин
          либо - кирдык, либо возглавлить

          Для них кирдык предпочтительнее, судя по их телодвижениям.
    2. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 10:02
      +3
      С такой стратегией маневренной войны
      ой-ой...все все понимают. И мероприятия проводятся на всех пограничных территориях (в разных областях). Окопы же роют вдоль границ. УРы создают. Только тихо чтобы меньше паники было. Хочешь мира готовься к войне. Лучше пере.деть чем недо.
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 10:27
        +2
        Идёт правильный процесс укрепления позиций, и тут уже понаплели бреда про олигархов, приемников и прочей чуши..
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:28
    +1
    Цитата: Ингвар 72
    Олигархи вежливо послали президента, в ответ на предложение скинутся на СВО.
    Идет судорожная возня в борьбе за место преемника.

    Значит у нас в Кремле сейчас не Вождь народов как в 1941 году, а нечто невнятное и безвольное.
    И это опаснее любого врага.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:35
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      Значит у нас в Кремле сейчас не Вождь народов как в 1941 году

      Да это давно понятно, иначе Федоровский НОД не нес бы пургу про плохих бояр. Все эти годы шло забалтывание народа под сказки о неимеетаналогов и импортозамещение.
      На днях перечитал "Армагеддон" Романа Злотникова. Вот там грамотно описаны пути и методы развития страны. Хоть есть и доля фантастики.
      Сегодня налицо нехватка специалистов, но даже сейчас нет никаких шагов в сфере профтехобразования. От слова совсем.
      Такое ощущение, что страну умышленно валят.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:31
    -2
    Раньше подобные задачи выполняли казаки. Пора возродить казачество по настоящему со всеми обязанностями и привилегиями.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: Glock-17
      Пора возродить казачество по настоящему со всеми обязанностями и привилегиями.

      Это не решение. Идеологии нет, а без нее казачество так и останется сборищем ряженных, за редким исключением.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:57
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        казачество так и останется сборищем ряженных, за редким исключением.

        Всё великие события начинались и формировались с исключений.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: Теренин
          Всё великие события начинались и формировались с исключений.

          Намекаете на Минина и Пожарского? Так при нынешней власти они быстро сядут. По 282 ст. УК. Идеология не нужна в первую очередь "нашей" власти.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Glock-17
      Раньше подобные задачи выполняли казаки. Пора возродить казачество по настоящему со всеми обязанностями и привилегиями.

      Да. Российское казачество, это уникальное в мире военно-крестьянское образование со своей самодостаточной спецификой.
      А, кто сейчас согласится работать в поле с пяти утра.. а в выходные военные занятия?
      Только если глобальный военный стресс.
    3. литий17
      литий17 Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: Glock-17
      Раньше подобные задачи выполняли казаки. Пора возродить казачество по настоящему со всеми обязанностями и привилегиями.

      Чтобы возродить казачество надо возродить основу нашего жизненного уклада и православных ценностей. Где имеется многодетная семья в которой мать а не самка, и в которой отец трудяга и боец, а не алкаш! Забудьте, к обезьянам движемся!
  4. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 09:35
    +1
    Еду в метро на работу. (М.Алексеевская) вижу ребят молодых.. нет, лучше не надо в Москве что-то создавать из этой непонятной молодежи. Лучше нас 60-70 летних призывайте! От нас хоть толку будет.. аморфность и безразличие сьела Московскую молодежь.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:48
      +4
      Так вы же, 60-70 и в ответе за это laughing при вас росло нынешнее поколение30-40 лет и они уже воспитывали 15-20 летных. Если вы страну не смогли сохранить для потомков в лучшие годы, какой от вас толк сейчас?
      1. Drotro
        Drotro Сегодня, 09:59
        +1
        Откройте глаза. Детей воспитывают не только родители, но и среда.
        Повальное отрицание старых целей/идеалов и никакой альтернативы.
        Что на такой почве вырастет.
        Родители могут хоть лбом все стены обстучать, толка ноль.
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 10:57
          +1
          Бытие определяет сознание, если разрисованную стену вовремя не закрасить, а пустые бутылки на лестничной клетке не убирать, то к этому всё в итоге привыкнут и будут так жить.
          Надо по шее вовремя давать, чтоб не деградировали.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: withoutreverse
      Еду в метро на работу. (М.Алексеевская) вижу ребят молодых.. нет, лучше не надо в Москве что-то создавать из этой непонятной молодежи. Лучше нас 60-70 летних призывайте! От нас хоть толку будет.. аморфность и безразличие сьела Московскую молодежь.

      Я тоже (в вашем возрасте) почти каждый день езжу в московском метро, и в основном вижу умных и воспитанных молодых людей.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:01
        +1
        Сходите в школу, и попроситесь на урок старших классов. Просто посидеть на задней парте.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:59
    0
    задачей которых станет оборона при прорыве подразделений противника на нашу территорию
    Надеюсь до этого не дойдет, но "кашу маслом не испортишь".
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 10:12
    +2
    Лучше бы ввели двухгодичный срок службы и убрали все эти детсадовские символы! Противно и стыдно! А губернаторам впору создавать свои ЧВК!
  7. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 10:51
    -1
    Цитата: литий17
    Лучше бы ввели двухгодичный срок службы и убрали все эти детсадовские символы! Противно и стыдно! А губернаторам впору создавать свои ЧВК!


    Что за набор лозунгов? Распишите целесообразность предложений stop
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:54
    0
    Почему в названии статьи звучит тероборона - ВСУчное обозначение?
    Самооборона - наше название или ополчение.