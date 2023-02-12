Сформированные в Белгородской области подразделения теробороны приступили к слаживанию в рамках учений

Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно — защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи

В Белгородской области созданы подразделения самообороны, на сегодняшний день сформированы несколько батальонов, задачей которых станет оборона при прорыве подразделений противника на нашу территорию. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в народные дружины записались "тысячи человек".Отряды самообороны или народные дружины созданы на территории Белгородской и Курской областей, граничащих с Украиной. В подразделения территориальной обороны, в основном, записывались имеющие военный опыт, но по возрасту или здоровью не призванные в армию. Формирование подразделений в Белгородской области началось в декабре прошлого года, на сегодняшний день сформировано несколько батальонов.- заявил Гладков.В настоящее время подразделения самообороны проводят слаживание в рамках ротных учений, которые проходят под руководством военных инструкторов, имеющих боевой опыт. Вообще же, в Белгородской и Курской областях созданы учебные центры ЧВК "Вагнер", в которых ополченцы проходят необходимую подготовку. Кстати, губернатор Курской области Роман Старовойт прошел подготовку в таком центре наряду с рядовыми бойцами и сейчас возглавляет ополчение области.Как ранее заявлялось, задачей народного ополчения является борьба с вражескими ДРГ, проникающими через границу, и помощь вооруженным силам в случае необходимости.