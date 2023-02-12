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Судан пересмотрел соглашение о создании на территории страны военно-морской базы российского флота

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Судан пересмотрел соглашение о создании на территории страны военно-морской базы российского флота

Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании на территории страны военно-морской базы российского флота. По данным агентства Associated Press, ситуация складывается в пользу Москвы.


Суданские военные одобрили создание базы ВМФ РФ на территории страны, решение об этом было принято по итогам визита в Судан главы МИД России Сергея Лаврова. Теперь соглашение необходимо ратифицировать, заниматься этим будет новое правительство Судана, которое будет избрано в ближайшее время. На сегодняшний день власть в стране в руках военных, заключивших в декабре рамочное соглашение с рядом политических партий для формирования правительства.

Они (Россия) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку

- заявил один из суданских чиновников.

В начале 2021 года появилась информация, что российский Военно-морской флот получит новый пункт материально-технического обеспечения на территории Судана, что позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте материально-технического обеспечения одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.

Появление России в данном регионе сильно не понравилось США, которые начали давить на Хартум. В итоге соглашение отложили на неопределенное время. Кстати, соседняя с Суданом Эритрея уже предложила России развернуть военно-морскую базу на своей территории.
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27 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:40
    +13
    соседняя с Суданом Эритрея уже предложила России развернуть военно-морскую базу на своей территории.

    Вот это и есть настоящая дипломатия.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:43
      +10
      Скорее всего африканские страны начали по настоящему понимать, кто им друг а кто так....
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:05
        +5
        300 человек на базе, это, как я понимаю, чисто военные.
        Обслуживающий персонал из местных набирать будут.
        Для обороны объекта вполне достаточно.
        А четыре корабля, если с ракетами - это серьёзная сила.
        Похоже, российская дипломатия в Африке серьёзно усилилась.
        А на американские угрозы в мире обращают внимание всё меньше.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:08
        +9
        Цитата: marchcat
        Скорее всего африканские страны начали по настоящему понимать, кто им друг а кто так....

        С Кубы ушли ещё во время Фиделя, вот ошибка и обидно !
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 10:25
          +2
          Цитата: Starover_Z
          С Кубы ушли ещё во время Фиделя, вот ошибка и обидно !

          Эх, ма! Да какому-то пьянице (которому пантеон в Екатеринбурге соорудили) справить нужду на лужайке возле Белого дома было важнее...Именно из-за него и его команды в Россию до сих пор кидают «какашки»...
      3. Комментарий был удален.
      4. arkadiyssk
        arkadiyssk Сегодня, 10:24
        +2
        Ну точно так же как Армения после НагорноКарабахской второй? Вот уж друзья, так друзья оказались. Простите за сарказм.
      5. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:47
        +1
        Цитата: marchcat
        Скорее всего африканские страны начали по настоящему понимать, кто им друг а кто так....

        А ведь у России с Африканскими странами давние связи! (Вспомнить Русские имена--- Нил, Африкан, Онуфрий!)
        Ещё Российская Империя налаживала отношения. Сначала с такими странами: Марокко, Египет, Тунис, Эфиопия, государством буров-африканеров (Республика Трансвааль)
        Потом--- СССР продолжал и развивал их, помогая разным Африканским странам, в борьбе против колонизаторов. Африканцы помнят хорошее! Сотрудничество с Россией в XXI в. продолжается и развивается.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 09:52
    -9
    Цитата: Теренин
    соседняя с Суданом Эритрея уже предложила России развернуть военно-морскую базу на своей территории.

    Вот это и есть настоящая дипломатия.

    Это финансы.Изведем миллиарды на аренду и обустройство базы.Во время войны.
    Война чисто сухопутная.Думают на ВС собирают волонтеры. hi
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 09:54
      0
      и правы и неправы одновременно))))))
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:01
      +3
      Цитата: Овсиговец
      Это финансы.Изведем миллиарды на аренду и обустройство базы

      А потом может и власть снова измениться и нас попросят ( возможно даже вежливо) на выход с вещами.
    3. solar
      solar Сегодня, 10:42
      -1
      Не только на аренду и обустройство базы. В обмен на согласие в размещении пункта обеспечения суданцы хотят еще и экономическую помощь. Денег, по простому.
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: фа2998
      Это финансы.Изведем миллиарды на аренду и обустройство базы.

      Это как посмотреть winked При глупой государственной стратегии - изведем, а при дальновидный - вложим (инвестируем).
  3. amr
    amr Сегодня, 09:53
    -1
    интересно сколько получают лично политики, я думаю там деньги лично в руки передают и нет там никакой политики!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:56
    +3
    Общемировая тенденция на сокращение Штатов продолжает развиваться
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:22
      +3
      Цитата: Bingo
      Общемировая тенденция на сокращение Штатов продолжает развиваться

      Штатов может остаться сколько угодно, а сокращение ВЛИЯНИЯ их на политику и решения независимых государств УЖЕ видно.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: ROSS 42
        Штатов может остаться сколько угодно

        Вы "Основатели" Азимова читали? Был там такой Трантор - столица империи. Сам нихрена не производит, но - символ Империи и сосредоточие его мощи. Как только откололись окраины, поставлявшие ВСЕ на Трантор - кабздец Империи, хотя флот есть, Империя есть, и все такое. Внутри даже верят, что Империя по-прежнему несокрушима... Это же так - отсталые провинции.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:56
    +2
    ситуация складывается в пользу Москвы.
    Как американцы не старались этому воспрепятствовать, а наши доводы оказались сильнее. Российская дипломатия оказалась убедительней американского наскока "от шантажа к угрозам".
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      ситуация складывается в пользу Москвы.
      Как американцы не старались этому воспрепятствовать, а наши доводы оказались сильнее. Российская дипломатия оказалась убедительней американского наскока "от шантажа к угрозам".

      Осмелюсь напомнить что нечто подобное было с "Северными потоками"... Уж как мы упивались что достроили! А потом еще и сертифицировали!..На сколько это все растянулось, чего стоило, и чем закончилось?
  6. Yho
    Yho Сегодня, 10:10
    0
    Это наверное хорошо, но вот только военно морского флота у нас нет, как такового. Корветы, которые строят, не рассчитаны на дальние походы. Бегает где-то в море «Горшков», да ещё пара кораблей…
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Yho
      только военно морского флота у нас нет, как такового. Корветы, которые строят, не рассчитаны на дальние походы.

      Как бы вам не хотелось, но Флот у нас есть и продолжает строиться. А вот читать внимательно и вникать в суть написанного, вы до сих пор не научились. В соглашении ведь сказано:
      Договор разрешал находиться в пункте материально-технического обеспечения одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой.
      А это значит, что ПЛА могут заходить... для мелкого ремонта, смены и отдыха экипажа. Не нужно будет гонять железо на базу для замены экипажа, что значительно сэкономит ресурс и повысит КОН.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:13
    +1
    Пункт базирования- это не ВМБ. На этом ПБ, корабли будут пополнять МТС и осуществлять ремонт кораблей не требующий докованная. Загонять туда ПМ( плавмастерскую), построят склады. По - ранее выложенным фото, там необходимо строить причальную инфраструктуру.
    В свое время Тартус то же был ПБ, а теперь ВМБ. Двигаемся вперёд - это хорошо. Но, американцы сами подтвердили это, пытаясь вставлять Нам палки в колеса по формированию ПБ.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:16
    +2
    Новость высосанная из пальца, там нет власти, сегодня одни завтра другие, учитывая продажность элит под контролем ЦРУ, так и будет то дают согласие то отзывают
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:19
    +1
    Появление России в данном регионе сильно не понравилось США, которые начали давить на Хартум. В итоге соглашение отложили на неопределенное время. Кстати, соседняя с Суданом Эритрея уже предложила России развернуть военно-морскую базу на своей территории.

    Наконец-то реальные результаты нашей дипломатии...Хотя, если бы РФ дала по морде янкам (в Сирии, например, или где-нибудь ещё прижали им хвост) то многие страны уже бы думали по-другому...
    Независимость внешней политики России от пожеланий и настроений Госдепа - УЖЕ ПОБЕДА!
  10. Normann
    Normann Сегодня, 10:34
    0
    Мало-ли что кому не нравится, гегемон считает себя самым главным в мире, а это не так.
  11. штурм
    штурм Сегодня, 10:36
    0
    Где они, эти четыре корабля для Судана?
    На весь БФ четыре корвета, а на ЧФ всего три фрегата...
    Всё остальное либо ещё советское старье либо мелочь типа МРК......
    Учитывая "нестабильную" и не постоянную политику местных властей, их непредсказуемую сменяемость нужно строить мобильную базу чтобы иметь возможность всю базу в 24 часа вывезти в соседнюю страну.
  12. solar
    solar Сегодня, 10:40
    0
    В Судане политическая нестабильность, деньги нужны чем дальше, тем больше, власть неустойчивая, тоже денег хотят сразу.
    Власти Судана готовы разместить на территории страны базу Военно-морского флота России в обмен на экономическую помощь, сообщил РИА "Новости" источник в военной сфере.

    Он отметил, что суданская сторона хочет внести правки в заключенное ранее соглашение о военной базе в Порт-Судане перед его ратификацией.

    Писали, что суданцы после очередной смены власти увеличили размер "экономической помощи" по соглашению, из-за этого задержка была в заключении.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    Судан пересмотрел соглашение о создании на территории страны военно-морской базы российского флота
    . Понятно, большие подковерные игры, привели к какому то итогу...
    Бум надеяться, что именно так и будет.