Бойцы российских войск размотали 209-й батальон ТРО ВСУ на Лиманском направлении

Командование ВСУ начало эвакуацию населения из пока подконтрольного Киеву Красного Лимана, город готовят к обороне. Из-под города выведена часть подразделений, их перебросили в Краматорск в качестве резерва. Противник ожидает наступления российской армии.По данным, поступающим из различных источников, Красный Лиман начали готовить к обороне, командование ВСУ не рассчитывает удержать позиции на направлении города, подразделения украинской армии готовят к городским боям. В то же время из-под Лимана выведена часть подразделений, которые должны были участвовать в боевых действиях под Кременной и в Тернах. Их перебросили в Краматорск с дальнейшей передислокацией в район Артемовска (Бахмута).На Лиманском направлении противник в последние дни несет довольно большие потери. В частности, 66 отдельная механизированная бригада ВСУ, в составе которой действовала 113-я бригада ТРО. По данным ТГ-канала Сварщики, одно из подразделений теробороны полностью потеряло боеспособность. Речь идет о 209-м батальоне, который наши бойцы полностью размотали в ходе боевых действий. За прошлый месяц этот батальон потерял "двухсотыми" и "трехсотыми" свыше 200 человек, из которых 52 погибли, а 165 человек получили ранения различной степени тяжести. Оставшиеся в живых не высказывают никакого желания возвращаться на позиции, а 18 человек вообще дезертировали.Однако, в связи с тем, что личного состава в ВСУ не хватает, батальон будет отправлен в Харьков на восстановление боеспособности с помощью новых мобилизованных из Харьковской и Днепропетровской областей. В начале марта батальон планируют снова бросить на передовую.Между тем в Генштабе ВСУ подтверждают усиление российской группировки на Лиманском направлении, ожидая наступления в ближайшие дни.