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Бойцы российских войск размотали 209-й батальон ТРО ВСУ на Лиманском направлении

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Бойцы российских войск размотали 209-й батальон ТРО ВСУ на Лиманском направлении

Командование ВСУ начало эвакуацию населения из пока подконтрольного Киеву Красного Лимана, город готовят к обороне. Из-под города выведена часть подразделений, их перебросили в Краматорск в качестве резерва. Противник ожидает наступления российской армии.


По данным, поступающим из различных источников, Красный Лиман начали готовить к обороне, командование ВСУ не рассчитывает удержать позиции на направлении города, подразделения украинской армии готовят к городским боям. В то же время из-под Лимана выведена часть подразделений, которые должны были участвовать в боевых действиях под Кременной и в Тернах. Их перебросили в Краматорск с дальнейшей передислокацией в район Артемовска (Бахмута).

На Лиманском направлении противник в последние дни несет довольно большие потери. В частности, 66 отдельная механизированная бригада ВСУ, в составе которой действовала 113-я бригада ТРО. По данным ТГ-канала Сварщики, одно из подразделений теробороны полностью потеряло боеспособность. Речь идет о 209-м батальоне, который наши бойцы полностью размотали в ходе боевых действий. За прошлый месяц этот батальон потерял "двухсотыми" и "трехсотыми" свыше 200 человек, из которых 52 погибли, а 165 человек получили ранения различной степени тяжести. Оставшиеся в живых не высказывают никакого желания возвращаться на позиции, а 18 человек вообще дезертировали.


Однако, в связи с тем, что личного состава в ВСУ не хватает, батальон будет отправлен в Харьков на восстановление боеспособности с помощью новых мобилизованных из Харьковской и Днепропетровской областей. В начале марта батальон планируют снова бросить на передовую.

Между тем в Генштабе ВСУ подтверждают усиление российской группировки на Лиманском направлении, ожидая наступления в ближайшие дни.
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5 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 10:54
    +2
    Круг, вписанный в перевёрнутый треугольник - знак "мобилизация с опорой на внутренние резервы"
    По-моему, зря много знаков плодят.
    Так и под дружественный огонь попасть не долго - просто не распознают.
    Бросающийся в глаза крупный опознавательный знак должен быть единый на всех.
    Более мелкими сбоку можно уже что-то и дорисовать.
    1. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 11:03
      0
      С вашим выводом о том, что не надо плодить опознавательные знаки надо соглашаться! Действительно вводится путаница какая-то... Есть же звезда наша, вот её и надо на всей технике рисовать.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Shurik70
      По-моему, зря много знаков плодят.

      Наверное есть какое-то "зерно" в Вашей мысли, но, на мой взгляд, главное не форма, главное содержание. Если терроборона эффективно размотала скакуасов, то низкий им поклон. И не важно какая у них изолента, красная или белая... yes
  2. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 11:00
    +2
    Бойцы российских войск размотали 209-й батальон ТРО ВСУ на Лиманском направлении

    Что сделали?
    Это что за жаргонные словечки пошли?
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:03
    0
    Взятие Ямполя фактически поставит Красный Лиман в положение осады. Долго украинец его удерживать не сможет. А следом мы вернемся к ситуации прошлого года, когда наши войска двигались на Славянск. Сейчас ситуация будет лучше. В ближайшие недели падут Северск и Артемовск, это позволит осадить и Краматорск. В прошлом году все было сложнее. И многое будет зависеть от действий войск в районе Купянска. Нам снова необходимо брать Изюм... Думаю, что стоит ожидать удар свежими силами с Сумского направления. Посмотрим, что предложит наш Генштаб.