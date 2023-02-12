Военное обозрение
Войти Регистрация

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» выдавили противника из Красной Горы и продвигаются в Парасковиевке

77
Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» выдавили противника из Красной Горы и продвигаются в Парасковиевке

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли населенный пункт Красная Гора, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Поселок расположен радом с Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.


О том, что "музыканты" выдавили украинские подразделения с позиций в районе Красной Горы и с самого поселка, сообщалось накануне. Также штурмовики "вагнеровцев" продвигаются и в Парасковиевке, выбивая противника. Ожесточенные бои к северу от Артемовска идут уже длительное время, взять эти два опорника нашим не удавалось, пока не был сделан охват со стороны трассы на Славянск. Подразделения ВСУ попали в огневой мешок, имея всего один выход в сторону города. Сообщалось, что оборона Артемовска полностью дезорганизована.

На сегодняшнее утро Красную Гору "музыканты" взяли, это подтвердил Пригожин заявив, что кроме бойцов ЧВК "Вагнер" в штурме никто не участвовал. По его словам, приписывать "вагнеровцам" победы там, где их нет, не нужно, но там где они есть, эти победы отбирать не надо. Он подчеркнул, что после массовой шумихи о том, что Соледар брали еще кто-то, кроме "Вагнера", бойцам было очень неприятно.


Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора (...) хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Угледар – это не так

- заявил Пригожин.

Также подразделения "музыкантов" развивают наступление в районе Красного и Ступочек, и в самом Артемовске.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
77 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    +7
    На сегодняшнее утро Красную Гору "музыканты" взяли, это подтвердил Пригожин заявив, что кроме бойцов ЧВК "Вагнер" в штурме никто не участвовал. По его словам, приписывать "вагнеровцам" победы там, где их нет, не нужно, но там где они есть, эти победы отбирать не надо. Он подчеркнул, что после массовой шумихи о том, что Соледар брали еще кто-то, кроме "Вагнера", бойцам было очень неприятно.
    . Неприятная ситуация!!!
    Должны" работать" все вместе, дополняя друг друга!!!
    Одно дело делают...
    1. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 11:38
      +5
      Соглашусь с Вами! Почему только Вагнер работает, где ВС РФ?!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:40
        +7
        Цитата: Sergio_7
        Соглашусь с Вами! Почему только Вагнер работает, где ВС РФ?!


        ВС РФ на всех остальных направлениях фронта,в том числе на Краснолиманском.

        .Ночью ВКС России атаковали Змеиный и Харьковскую область: Су-24М нанесли удар четырьмя авиабомбами по острову Змеиный, Су-35 ударили по Волчанску.Об этом сообщают в ВСУ, а также местные власти.
        Также выпустили 3 противокорабельных ракеты типа «Оникс» из Крыма, попавших в прибрежную зону в Одесской области. У границы с Приднестровьем и Молдавией армия России запустила ракеты по объектам критической инфраструктуры.
        Погибших или раненых нет.

        https://t.me/RVvoenkor

        Поступила информация, что вчера во время нашего массированного ракетного удара противник пытался атаковать военные объекты у Джанкоя с помощью12 БПЛА.
        Дроны прибыли со стороны Одессо-Николаевского направления. Силами РЭБ были подавлены каналы управления БПЛА, после чего они попадали в разных местах, не долетев до целей.Все они были найдены. По идентификации типа и модели данных пока данных нет.

        https://t.me/dva_majors

        ВСУ требуют выкупы с родственников военнопленных. Истории-доказательства, что Россия воюет не с регулярной армией, а с террористами
        Две недели назад командир танковой роты, Герой России Руслан Курбанов сообщил, что за двоих взятых в плен военнослужащих 40-й бригады Тихоокеанского флота ВСУ требуют выкуп по 25 тысяч долларов.
        Сегодня телеграм-канал «Два майора» рассказал, что нацисты 10 бригады ВСУ угрожают расправой российским военнопленным, требуя с родственников выкуп в 5 тысяч долларов.
        Уехавшие в Россию жители Харьковской области, знакомые которых остались работать в харьковских больницах, сообщают, что за раненых военнопленных из ЛНР и ДНР, ВСУ требуют выкуп по 150 тысяч рублей.

        https://t.me/ukrainian_guide


        https://vizitnlo.ru/vechernie-novosti-s-fronta-est-shans-kollapsa-oborony-vsu-v-baxmute/
        1. Prjanik
          Prjanik Сегодня, 12:19
          +4
          Да, на Краснолиманском тоже неплохо прожаривают укроп, в том числе ТОСами
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:20
          0
          Сегодня было уже видео,где Пригожин сказал где,кто и когда.Вроде все ясно.Если это действительно так,то это хорошо.ВС РФ решают свои задачи на других направлениях
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 13:17
            +2
            В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер"

            Артёмовск (центр) - Часов Яр по прямой 13 км
            Артёмовск - Константиновка 23 км
            Артёмовск - Лиман 45 км
            Артёмовск - Славянск 41 км
            Артёмовск - Краматорск 35 км
            Бахмут мы ещё не взяли, но, думаю, уже не долго осталось.
        3. Керенский
          Керенский Сегодня, 12:26
          +1
          Также выпустили 3 противокорабельных ракеты типа «Оникс» из Крыма, попавших в прибрежную зону в Одесской области.

          Как?!!! Военкоры! Извольте пояснить, как можно выпустить ракету, без "полётного задания"? ....ну или пишите про зайчиков и лисичек
        4. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 12:42
          -3
          "Су-24М нанесли удар четырьмя авиабомбами по острову Змеиный"
          опять. зачем? бомбы некуда девать?
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 13:27
            +3
            Цитата: аксельбант
            "Су-24М нанесли удар четырьмя авиабомбами по острову Змеиный"
            опять. зачем? бомбы некуда девать?

            вам , никто отчитываться не обязан. а если вас успокоит,то там пытались станцию слежения 404е воссоздать.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:42
        +8
        "работают" все, эффективно дополняя друг друга там, где отлажено правильное взаимодействие.
        Кому нужна шумиха, противопоставление своих, друг над другом, не сложно догадаться...
        К сожалению, кроме внешних мутил, есть и внутренние, радетели, враги.
        Так бывало и раньше, не только у нас...
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 11:53
          +2
          Цитата: rocket757
          Кому нужна шумиха, противопоставление своих, друг над другом, не сложно догадаться...
          К сожалению, кроме внешних мутил, есть и внутренние, радетели, враги.
          Так бывало и раньше, не только у нас...

          Согласен! И даже непонятно - «мутят» они или «мудят»...
          Здесь дележа между своими быть не должно, но и умалчивания действительности и прочие домыслы не уместны, чтобы потом не оказалось, что какие-нибудь «эти» тоже , как Франция Германию с остальными союзниками...
      3. 1976AG
        1976AG Сегодня, 11:50
        +4
        Цитата: Sergio_7
        Соглашусь с Вами! Почему только Вагнер работает, где ВС РФ?!


        То что штурмуют подразделения Вагнера это не значит, что им не обеспечивается огневая поддержка ВС РФ. Не будем уподобляться укропам и лепить из людей киборгов.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 11:59
          +3
          Цитата: 1976AG
          Не будем уподобляться укропам и лепить из людей киборгов.


          Согласен, но если люди заслужили свою победу, то отбирать у них её не надо.... взять историю с Соледаром, по сводкам МО - ВС РФ её захватили, а как пошла шумиха и народ потребовал пояснений, там сразу выяснилась другая картина.... если ВС РФ помогают с огневой поддержкой, то будет справедливо отметить те или иные подразделения в сводке, которые помогают ЧВК... так будет правильно.

          А пока:

          В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут.- заявил Пригожин.
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 13:40
            +1
            Цитата: Aleksandr21
            В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут

            Это значит, что и огневая поддержка идёт средствами "музыкантов".
      4. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:08
        +2
        Подразделения ВСУ попали в огневой мешок, имея всего один выход в сторону города.

        Сатанистам должен остаться один выход- в преисподнюю. negative
        Вагнеровцы молодцы !.
      5. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 12:33
        +3
        Цитата: Sergio_7
        Соглашусь с Вами! Почему только Вагнер работает, где ВС РФ?!
        Каждый работает в своей зоне ответственности, тем более Вагнеру приданы и арта и авиация и бронетехника. Всё остальное осуществляется и координируется в рамках взаимодействия.
        Просто как часто бывает, что у победы всегда найдётся много родственников, а у поражения есть только сирота.
        А так, молодцы вагнеровцы, их направление сейчас одно из самых сложных и мужики своё дело делают профессионально.
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 12:49
          -9
          "и мужики своё дело делают профессионально."
          профессионально? месяцами выдавливая противника из микродеревушек, это профессионально? откуда профессионализм у уголовников? я именно пригожина имею в виду, и его так называемую армию
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 13:29
            +4
            Цитата: аксельбант
            "и мужики своё дело делают профессионально."
            профессионально? месяцами выдавливая противника из микродеревушек, это профессионально? откуда профессионализм у уголовников? я именно пригожина имею в виду, и его так называемую армию

            а штурмовать-не "аксельбантами" махать...с дивана.
          2. 4ekist
            4ekist Сегодня, 14:13
            0
            аксельбант
            откуда профессионализм у уголовников?

            Уважаемый, определять степень профессионализма у вас никаких полномочий нет. Сидите на диване ровно.
    2. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 11:42
      +1
      За этот участок фронта отвечает Вагнер, по этому там только Вагнер, логично вроде, отсюда и результат.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:59
        +2
        Логично, что у противника напряжённая ситуация на многих направлениях, а резервы у него не бесконечны!

        Вот от сюда и общий, положительный результат.
        Только все вместе, во взаимодействии со всеми, кто воюет.
        Только общая победа, по другому нельзя!
        1. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 13:10
          +1
          Гвоздь с панихидой не путайте, когда воюет сборная солянка, частей разного подчинения ни чего хорошего не выйдет.
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 13:48
            0
            Цитата: Cartalon
            когда воюет сборная солянка, частей разного подчинения ни чего хорошего не выйдет.

            От того и успехи у "вагнера", что работает корпус, т.е. все его части под единым управлением и на общую задачу.
            Разрозненные батальоны и бригады способны решать только локальные задачи. А при давлении серьёзной и грамотно управляемой группировки, как показали недавние события, рассыпаются бисером.
    3. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 11:44
      -2
      Особенно, когда один с сошкой, а семеро с ложкой.
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:45
      -2
      Цитата: rocket757
      Неприятная ситуация!!!
      Должны" работать" все вместе, дополняя друг друга!!!
      Одно дело делают...

      Согласен ,но тактически "Вагнер" молее мобильны и оперативней принимаются решения ,без всяких там соглосований и прочих докладов ..Командиры отрядов музыкантов более свободны в приятии оперативных решений ,которые требуются в боевой обстановки решать моментально а не ждать приказа сверху что дальше делать ..Ну и потери у них не малые ..
      Это укор нашим кадровым военным в штабах и группировках .Вроде перестановки там прошли ,но ..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:55
        +1
        Эффективная штурмовая пехота, но без серьёзного усиления, поддержки со всех сторон, от СВОИХ, о без условных победах говорить не приходится!!!
        Только все сместе!!!
        Локальные победы не решат общих задач и не приблизят к нашей окончательной победе!
        1. ник7
          ник7 Сегодня, 12:47
          -1
          Только все сместе

          Как вы представляете себе работу вместе паркетных генералов, всю жизнь проверяющих кантики и боевых офицеров прошедших горячие точки ?
    5. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:46
      +3
      rocket757 hi, дело одно, только вот Пригожин не спроста заостряет на этом внимание.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:53
        +3
        Не трудно догодатся, что возня идёт и на высоком, "генеральском" уровне...
        Это только в... в общем, зависть, борьба за "плюшки", желание прикрыть свои просчеты, некомпетентность и прочее, разное, было, есть и будет всегда!!!
        Человек такое создание, пороков в нем есть и не мало... на низовом уровне, это не столь критично, а когда человек забрался/дослужился до тех высот, когда его ... просчеты, могут привести к катастрофе, большим потерям, все становится очень жёстко!!!
        Так было, есть и будет, ВЕЗДЕ!
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 11:59
          +2
          rocket757, согласен с вами, по этому поводу Жеглов (Высоцкий) хорошо в Место встречи сказал, монолог о трех головах. hi
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:08
            0
            Может кто то и не знает, кто играл роль Жиглова, в фильме, но мы то Советские люди, мы помним, как это бывает, когда ВСЁ ВМЕСТЕ, ради одной цели, ради одной, общей ПОБЕДЫ!!!
            1. ник7
              ник7 Сегодня, 12:50
              0
              , когда ВСЁ ВМЕСТЕ, ради одной цели, ради одной, общей ПОБЕДЫ!!!

              Слишком много генералов. Надо что бы были дивизии, а генералов мало.
        2. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 12:07
          +3
          возня идёт и на высоком... уровне

          у победы родителей много, неудача вегда сиротинушка
    6. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 12:00
      +6
      Так и работают все вместе. Вагнер сковывает на себя крупную группировку. Даёт возможность ВС наступать на других направлениях.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:12
        0
        К сожалению, некоторое возня, вокруг да около, имеет место быть... как всегда!
        Но, бойцы в полях далеки от этого, они общее дело делают!!!
        А в верхах, да и вокруг, среди "присосавшихся"... свежий, очищающий ветер, там бы не помешал, эт точно.
    7. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:26
      0
      Когда я писал тут , что может будет неприятно тем кто работает, отдавать победы или делить , меня заминусовали по черному. Это надо побывать там и почувствовать на себе. В принципе ничего страшного, но когда ты опу рвешь больше всех и потом говорят такое ... мало приятного. А ведь на войне очень помогает эта доблесть! Много профи подались в Вагнер и Ахмат. Все почему? А потому что доверяют командованию и делают выбор. Раз уж кинут, то знал же об этом. Получается не кидок. ЧВК на то и ЧВК, что есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ договоренности и им не обещают ничего!
    8. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:32
      +2
      ЧВК «Вагнер» зачистили окончательно Красную Гору от противника и сегодня начали генеральный штурм Парасковиевки.Причем группировка противника в селе уже находится в оперативном окружении (все дороги снабжения простреливаются не только артиллерией, но и ПТУРами и она обречена. И это далее выводит наши части на дорогу через Хромово, после чего Бахмутская группировка ВСУ также будет обречена. Живых ВСУшников просто не будет, "музыканты "свое слово держат и уничтожают противника в бою до поднятия ими рук в гору.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 13:01
        -3
        "ЧВК «Вагнер» зачистили окончательно Красную Гору от противника и сегодня начали генеральный штурм Парасковиевки."
        в красной горе- 600 человек населения было, сколько там противника может уместится, и какими силами пригожин их атаковал?параскиевка- 20 лет назад там было 2800 чел населения, сейчас, наверняка, те же 600. очень сильная победа вагнера, ещё бы уточнили, сколько времени они атаковали эти мегаполисы
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 13:56
          -1
          Цитата: аксельбант
          параскиевка- 20 лет назад там было 2800 чел населения, сейчас, наверняка, те же 600. очень сильная победа вагнера,

          На какой нибудь горе, типа Саур-могилы, до войны был один пастух и три козы, а если на ней сильное подразделение и грамотная оборона, то можно полк положить и не взять.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:28
    +1
    Это уже даже не замыкание Артемовского котла, это сразу идет ликвидация гарнизона. "бегите глупцы" (с) или сдавайтесь...
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 11:32
      +3
      Вы посмотрите на карту, тут даже мне, далекому от армии человеку понятно - или выходите или окружение ...
      1. avatar123
        avatar123 Сегодня, 11:48
        +3
        странное условие. зачем специально давать врагу шанс выйти? чтобы потом тяжелее штурмовать Славянск?
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:49
        -2
        Цитата: Хагакурэ
        Вы посмотрите на карту, тут даже мне, далекому от армии человеку понятно - или выходите или окружение ...

        Там им в окружении тоже все понятно ,но если начнут уходить,то под пулеметы заградотрядов нациков попадут ! Постреляют их и там такое уже давно в порядке вещей ..А еще родственники у них в заложниках
        Не зря инфа уже часто проскальзывает с просьбой родственников не обменивать украинских военных ..
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 13:04
          -2
          "под пулеметы заградотрядов нациков попадут ! Постреляют их и там такое уже давно в порядке вещей ..А еще родственники у них в заложниках"
          вы скабееву переслушали. не зря её с тв убрали. власти поняли, что вреда от неё больше, чем пользы
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:08
        +2
        Цитата: Хагакурэ
        Вы посмотрите на карту, тут даже мне, далекому от армии человеку понятно - или выходите или окружение ...


        Актуальная карта Бахмута.
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 13:05
          -6
          "Актуальная карта Бахмута"
          эта карта не меняется, уже с полгода как
        2. Комментарий был удален.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:47
      0
      голос разума hi, сдаваться, после последних видео с той стороны.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:11
        +1
        Они не знают что такое Разум от слова совсем.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:38
    +3
    Очень добрые вести, ратной удачи бойцам России.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:40
    +1
    Несколько дней уже видно, что уринцам в Парасковеевке оставаться нельзя. В Красной Горе было тем более. Если они не совсем идиоты, то завтра и из Парасковеевки свалят.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Если они не совсем идиоты, то завтра и из Парасковеевки свалят.

      Главное, чтобы "свои" выпустили. Но есть надежда, то нацики побегут первыми.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:56
        0
        Егоза hi, ходили слухи (хочешь верь, хочешь не верь) что Залужный самые боеспособные втихую вывел, точнее костяк, а оставшиеся это либо мобилизованные и идейные "камикадзе".
        1. rotmistr60
          rotmistr60 Сегодня, 12:14
          +2
          идейные "камикадзе".
          Если глубже копнуть, то среди т.н. "идейных" желающих умереть за эту идею единицы. Они "специалисты" по карательным акциям, наведению страха на мирное население и мародерству. Ну и конечно участие в массовых мероприятиях с факельными шествиями, скандированием "Сала..." и др.
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 13:08
      -3
      "Несколько дней уже видно, что уринцам в Парасковеевке оставаться нельзя"
      эт точно! значит, через месяц-два вагнер выдавит xoxeлов из параскеевки! и будем кричать ура!
      1. Никелиум
        Никелиум Сегодня, 13:59
        0
        Шумер, а ты чего так распереживался? Там вагнеровцы отличный жульен готовят.
  5. Квинто
    Квинто Сегодня, 11:56
    +4
    Приближенные к Вагнеру каналы сообщили, что в Красной Горе « гарнизон весь умер» и что-то мне подсказывает - это пламенный привет тем упырям которые на днях расстреляли пленных бойцов Вагнера
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:15
      +1
      гарнизон весь умер

      нацики специально расстреливают пленных и выкладывают видосы - повышают градус непремеримости
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:59
    0
    Минобороны не раз подставляло Вагнер (достаточно вспомнить Сирию и нападение американцев где наше МО не прикрыло своих от слова совсем) ... вот и работают они отдельно от ВС РФ замыкаясь в основном на власти ДНР/ЛНР напрямую ... координируя с МО только основные крупные цели
    неприятная и неадекватная позиция ГШ
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:05
      0
      Со стороны ГШ всё как раз понятно. Вагнер - чья-то политическая штучка. Может, и хотелось бы генералам нормально с ней скоординироваться, но ведь есть риск потом получить обвинение в работе с незаконной организацией. Серьёзно, на мой взгляд, с точки зрения российского законодательства, никакого Вагнера существовать не должно. Так что сейчас он есть, а что будет потом, и с причастными, никому не известно. Вот если бы легализовали такие организации, ясности стало бы резко больше.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: Тарелка
        на мой взгляд, с точки зрения российского законодательства, никакого Вагнера существовать не должно.

        Они сейчас официально "добровольцы".
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 13:15
      -1
      ". вот и работают они отдельно от ВС РФ"
      не слишком ли они до хрена(не овощь), себе позволяют? такое ощущение, что пригожин их за свой счёт содержит. а ведь война, это очень дорогая штука. если вагнер не на самоокупаемости, то пригожин уже давно должен обанкротится, не считая того, что чвк и наёмники в россии запрещены, и он, как пахан опг, давно уже должен быть на нарах
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:45
        -1
        А самое интересное в этом, что он даже не скрывает, что он пахан ОПГ и активно, открыто пиарит её. И все знают, что это де-юре ОПГ. В лучшем случае. Но всех всё устраивает. Но и легализовать Вагнер тоже не спешат.
        Наверное, и Пригожин ощущает, что после СВО его на те самые нары могут отправить. Отсюда и пиар стиля "В Соледаре воюет только Вагнер". Надеюсь только, что от этих разборок в будущем не пострадают рядовые бойцы Вагнеры и что они будут получать полагающиеся им пособия, выплаты и пользоваться прочими привилегиями ветеранов БД наравне с бойцами официальных ВС РФ.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:03
    +2
    Кажется очевидным, что Вагнер добивается наибольших территориальных успехов на поле боя. Великолепная новость.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:19
    -3
    У руководства ЧВК Вагнер, думаю, нет иллюзий относительно высшего руководства МО РФ. Все прекрасно помнят как трусливые чинуши от МО подставили музыкантов под удар в Сирии. Уверен, что в ЧВК прекрасно понимают, что взаимодействие с МО необходимо причем иногда очень оперативное. ЧВК организация мобильная, думаю, без лишних бюрократических механизмов и если с этим будут возникать проблемы, то скорее со стороны бюрократов от МО.
  9. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:24
    -1
    Восточному ВО надо учиться у Вагнера. Лобовой штурм Угледара просто посмешище. Не верно ставятся приоритеты. Ежу ведь понятно, что в приоритете является охват города, отрезание от трасс снабжение. Почему отборные соединения десантников штурмуют Угледар в лоб, а охватом города занимаются плохо обученные части?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:31
      +2
      Вагнеровцы точно также в лоб штурмуют.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 12:46
        0
        Вагнеровцы точно также в лоб штурмуют

        Вагнеровцы, как видно, умеют штурмовать в лоб
      2. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 13:19
        -1
        Цитата: Кронос
        Вагнеровцы точно также в лоб штурмуют.

        Вы хорошо прочитали текст автора?
        Ожесточенные бои к северу от Артемовска идут уже длительное время, взять эти два опорника нашим не удавалось, пока не был сделан охват со стороны трассы на Славянск. Подразделения ВСУ попали в огневой мешок,.....
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 13:38
      0
      Ну план там, наверное, был не хуже чем у Музыкантов: морпехи занимают дачи восточнее и штурмуют Угледар, а мотострелки одновременно обходят западнее и перерезают пути снабжения, до того как подходят подкрепления. Но вот его реализация.. Оказывается нужно заблаговременно проводить инженерную подготовку и пользоваться тралами перед тем как кататься по минным полям, кто бы мог подумать.. К морпехам претензий никаких, всё сделали сходу. А секрет успехов Вагнеров в грамотных опытных офицерах и железной дисциплине
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Prjanik
        Ну план там, наверное, был не хуже чем у Музыкантов: морпехи занимают дачи восточнее и штурмуют Угледар, а мотострелки одновременно обходят западнее и перерезают пути снабжения

        Да хреновый это план. Морпехов отправляют штурмовать дачи, а мотострелков промышленный объект, шахту Южнодонбасская 1. Там и высотные здания, господствующая высота, с которых все видно, и укрепленные подземелья.
  10. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: Sergio_7
    Соглашусь с Вами! Почему только Вагнер работает, где ВС РФ?!


    Что значит где ВС РФ? Они вместе работают, да и ,,Вагнер,, это структура Министерства Обороны, давно пора понять good
  11. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 12:43
    -1
    Вагнер воюет эффективно. ВС РФ могут только эффективно выстраивать бронированные колонны в цепочку под Угледаром и Белогоровкой.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:47
    +3
    Это большой плюс! Пожалуй, сегодня есть четыре главные задачи тактического плана:
    1) взять Угледар
    2) взять полностью Марьинку
    3) взять Артемовск (желательно с осадой Часова Яра)
    4) взять Северск
    Завершив эти наступательные операции, мы разрежем Донецкий фронт на ломти, которые будет намного проще добить. Противник лишится своего главного козыря, возможности быстро перекидывать войска. Здесь нужно отметить, что есть еще две важные цели Павлоград и Покровск. Это крупные железнодорожные узлы, которые надо сравнять с землей на данном этапе. Павлоград на днях бомбили ракетами, но результат официально не озвучен.
    Что касается вопроса, кто брал, а кто не брал... Ну, те, кто врет, а мы все понимаем о ком идет речь, они сейчас должны Первому дать результат. Пока у них результата нет... Решать, в любом случае будет Он.
    А музыканты заслужили уважение народа. Им верят, в них верят и это самое главное. Что касается Пригожина, он за свои слова отвечает. Поэтому ему тоже верят, и это то же главное. Мусор сдует ветер истории, герои останутся в памяти людей!
  13. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 12:51
    0
    Цитата: syabroleonid
    Вагнер воюет эффективно. ВС РФ могут только эффективно выстраивать бронированные колонны в цепочку под Угледаром и Белогоровкой.


    ,,Вагнер,, и МО это единая структура.
    Как дети малые, ей Богу lol
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 13:12
      -1
      Цитата: Expert2023
      ,,Вагнер,, и МО это единая структура.

      если бы так((.......вы не правы
  14. Комментарий был удален.
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 13:36
    0
    Наступление на Бухмут видимо позднее планируется, когда иссякнет боезапас у украинцев
  16. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:41
    0
    Цитата: Сандор Клиган
    Цитата: Expert2023
    ,,Вагнер,, и МО это единая структура.

    если бы так((.......вы не правы


    Я и так вам слишком много подсказал stop