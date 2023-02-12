Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» выдавили противника из Красной Горы и продвигаются в Парасковиевке

Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора (...) хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Угледар – это не так

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли населенный пункт Красная Гора, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Поселок расположен радом с Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.О том, что "музыканты" выдавили украинские подразделения с позиций в районе Красной Горы и с самого поселка, сообщалось накануне. Также штурмовики "вагнеровцев" продвигаются и в Парасковиевке, выбивая противника. Ожесточенные бои к северу от Артемовска идут уже длительное время, взять эти два опорника нашим не удавалось, пока не был сделан охват со стороны трассы на Славянск. Подразделения ВСУ попали в огневой мешок, имея всего один выход в сторону города. Сообщалось, что оборона Артемовска полностью дезорганизована.На сегодняшнее утро Красную Гору "музыканты" взяли, это подтвердил Пригожин заявив, что кроме бойцов ЧВК "Вагнер" в штурме никто не участвовал. По его словам, приписывать "вагнеровцам" победы там, где их нет, не нужно, но там где они есть, эти победы отбирать не надо. Он подчеркнул, что после массовой шумихи о том, что Соледар брали еще кто-то, кроме "Вагнера", бойцам было очень неприятно.- заявил Пригожин.Также подразделения "музыкантов" развивают наступление в районе Красного и Ступочек, и в самом Артемовске.