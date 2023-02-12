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Ирак отказывается от российских вертолётов Ми-17 в пользу американских Bell 412M

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Ирак отказывается от российских вертолётов Ми-17 в пользу американских Bell 412M

Ударно-транспортные вертолеты Ми-17 ВВС Ирака доживают последние дни, Министерство обороны страны намерено заменить российские винтокрылые машины на американские. Об этом сообщает The Drive.


Ирак намерен отказаться от российских вертолетов, объясняя это якобы недоступностью запчастей для них в связи с проводимой военной спецоперацией на Украине. Россия в первую очередь направляет запчасти на собственные нужды, только потом обслуживая другие страны. На Ирак, по-видимому, у Москвы запчастей не осталось, вертолеты стоят без обслуживания.

Вместо российских Ми-17 иракцы хотят закупить американские вертолеты Bell 412EPXs и Bell 412M, это не удивительно, учитывая, что к этому Минобороны Ирака подталкивают США, фактически оккупировавшие эту страну.

Из-за войны в Украине способность IqACC [иракского армейского воздушного корпуса] получить доступ к запасным частям для своих вертолетов Ми-17 российского производства ограничена, поскольку большинство запасных частей идет на поддержку российских военных усилий в Украине, и существуют ограничения на покупку деталей российского производства

- говорится в отчете Пентагона.

Всего Ирак намерен закупить 4 вертолета Bell 412EPX и 16 вертолетов Bell 412M для замены парка Ми-17 российского производства. О сроках замены пока ничего не сообщается.

Ранее США сорвали потенциальную сделку по замене американских истребителей F-16IQ на российские многоцелевые истребители Су-30.
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38 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 12:40
    +9
    Сша - оккупанты и убийцы, как и их дружки англосаксы.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:46
      -17
      Цитата: K._2
      Сша - оккупанты и убийцы, как и их дружки англосаксы.

      Но в Ираке нет сегодня америкснских войск.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:55
        +13
        Вы настолько наивны ???? (((( это называется "уйти чтобы остаться." Выведенные из Ирака соединения США были размещены в соседних государствах: Кувейте, Катаре и Бахрейне. И если понадобится они вновь вернутся на оставленные позиции при первой необходимости.
      2. Тима
        Тима Сегодня, 13:02
        +9
        В Ираке в статусе советников 2.5 тысячи военнослужащих США.
      3. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 13:03
        +19
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: K._2
        Сша - оккупанты и убийцы, как и их дружки англосаксы.

        Но в Ираке нет сегодня америкснских войск.

        Арон это вам тут не мировые сми (евреи их контролируют) ,где всему миру можно вешать лапшу на уши .. wassat
        Ваши амерсы и в Ираке и в Сирии сидят и т.д. ..
        И мечтают в Иране засесть с вашего давления на Конгресс США и т.д.
        А пока им жутко Россия мешает ..Мы помним как вы игиловцев в Израиле бесплатно или за плпту скорее всего лечили и чуть ли не целовались в засос (ваш Нетаньяха) ..Так что не надо !
        А вертушки нам в России самим пригодятся .Пусть амерсам платят за свое унижение и ограбление .
        Если что ,эти вертушки Иран с удовольствием приобретет по бартеру ..У иранцев есть на что поменять и очень даже хорошие штучки !!!
        1. RVAPatriot
          RVAPatriot Сегодня, 13:12
          0
          Все может нам дать Иран.... у нас этого своего много
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 14:15
            0
            Цитата: RVAPatriot
            Все может нам дать Иран.... у нас этого своего много

            Ну испытывать их вооружение тоже нужно ? И нам проще и им показать недостатки и т.д. Иран ведь тоже давно еще под санкциями и расчеты с ним проводим бартером ..Очень выгодно !!!
            А у КНДР сколько запасов ,еще советского ..? Те же снаряды и ракеты
            Там тоже срок годности есть А наши по 20 тыс снарядов в сутки используют в мочилове укронациков и прочих натовских наемников ..
            Все взаимовыгодно hi
        2. Александр-Не-третий
          Александр-Не-третий Сегодня, 13:42
          +3
          Да, 99 процентов мировых СМИ это евреи. Демократия от иудаизма лучше всего показана в Косово, где сожжено сотни храмов, а мировые СМИ молчок.
      4. неприкаянный
        неприкаянный Сегодня, 13:11
        +7
        Зато они есть в Сирии, хотя их никто не приглашал, а также ФША вывозит нефть с этих территорий, по факту это грабеж, но весь мир слепой и этого не видит, как не видел турецкие бензовозы идущие из Сирии во время войны с ИГИЛом...
      5. Комментарий был удален.
      6. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:51
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Но в Ираке нет сегодня америкснских войск.

        И что? От того, что Иуды больше нет на земле - он не перестает быть христопродавцем...
      7. puskarinkis
        puskarinkis Сегодня, 14:00
        +1
        И советников не осталось, и ЧВК, и наработанных коррупционных связей, и лобби от ВПК, и в правительстве Ирака исключительно независимые политики! Образцово независимая страна в лучших западных стандартах! )))))
  2. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 12:41
    +6
    Ирак- подконтрольная матрасникам территория! Нечему тут удивляться. Что прикажут, то и купят.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 12:48
      +11
      Поражает американский цинизм! Когда штаты силой взяли под свой контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ирака и говорят нет иракцы мы вам его не отдадим вы нам немножко задолжали, за то что США помогли иракским военным победить "ИГИЛ" надо бы расплатиться нефтью. Таким образом США ограбили Ирак дважды, первый раз после захвата страны и объявления программы "Нефть в обмен на продовольствие", а второй раз создав "ИГИЛ" и оказав "помощь" в победе над ним.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:02
      +2
      Что прикажут, то и купят

      будут подпитывать коррупцию в американском ВПК
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: Sergio_7
      Ирак- подконтрольная матрасникам территория! Нечему тут удивляться. Что прикажут, то и купят.

      Кстате и очень хорошо ,что не купили А то могли бы в окраину перебросить ..Вот это было бы серьезная подстава !!!
      А скорее всего наши сделку отменили опасаясь реэкспорта в усраину .
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:34
        +2
        Цитата: LukaNord
        Цитата: Sergio_7
        Ирак- подконтрольная матрасникам территория! Нечему тут удивляться. Что прикажут, то и купят.

        Кстате и очень хорошо ,что не купили А то могли бы в окраину перебросить ..Вот это было бы серьезная подстава !!!
        А скорее всего наши сделку отменили опасаясь реэкспорта в усраину .

        Ну так ведь и история с предстоящим "списанием вертолётов" ещё не закончилась. Матрасы могут забрать эти машины у Ирака по цене металлолома, в счёт оплаты поставки новых вертолётов, и передать бандерлогам у которых на складах наверняка и запчасти найдутся. США не упустят возможность подгадить России, так что этот вариант сбрасывать со счетов тоже нельзя.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: Ныробский
          Ну так ведь и история с предстоящим "списанием вертолётов" ещё не закончилась. Матрасы могут забрать эти машины у Ирака по цене металлолома, в счёт оплаты поставки новых вертолётов, и передать бандерлогам у которых на складах наверняка и запчасти найдутся.

          По ходу так все ..А то мы мочим мочим ВВС укрорейха ,а они опять появляются Со всего мира им бывшее вооружение СССР уже собирают ..Но видать уже закончилось перемолотили Зеля требует уже натовское хе хе
          С Афгана брошеное скоро переправят в усраину ,там лярдов на 8 всего ..Хотя половину уже разграбили .
          Ничего ,главное вперед ..Ждем прорыва ,типо операция "Багратион" ..

          Удачи парни ,вся Россия за вас молится и понимает ,что это такое
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 14:17
            0
            Цитата: LukaNord
            .Но видать уже закончилось перемолотили Зеля требует уже натовское хе хе

            Зеля уже совсем "рамсы попутал ", обнаглел - "И я кажу ого, а ваша Галя дюже балована! ". - пора бы и гарбуза Зеле вручить, да пинком под зад.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:47
    +2
    Абсолютно пофигу, Ирак это подстилка США на Ближнем Востоке, они еще долго не будут самостоятельными. Есть Иран и он готов покупать российское оружие.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:06
      0
      Ирак купил российского вооружения с 2015 по 2020 год больше чем Иран даже по самым неподтвержденным и оптимистическим данным.






      По некоторым годам Ирак выходил на 3 место по экспортным отчетам РОЭ - после Индии и Алжира.

      Собственно вопрос с Ф-16 на Су-30 возник именно на фоне того, что США подозревало Ирак в утечке технологий и ознакомлении с Ф-16 иранцев.
  4. garik77
    garik77 Сегодня, 12:49
    +7
    Надо не причитать, а искать способы ответа наглым пиндам. Нельзя просто жевать сопли и смотреть, как перспективный рынок уплывает в чужие руки. Кстати, не так уж и много наших вертолётов у Ирака, неужели не можем справиться с поставкой запчастей туда? Если так, то это позор какой-то!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 13:05
      +5
      Цитата: garik77
      Надо не причитать, а искать способы ответа наглым пиндам.

      Лучший ответ пеньдосам, это развитие собственной экономики, подъем промпроизводства, смена верных тупиц на амбициозных патриотов на ключевых государственных постах. Но этого не будет, думаю вы и сами это понимаете. Россия сегодня это Византия 2.0.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:08
      -1
      Ну, тут кумулятивно, также как у Индонезии. В пересчете на итоговые убытки (санкции, инвестиции, контракты), дешевле заказать Беллы с платиновой обшивкой и рубиновой инкрустацией.
    3. Карат
      Карат Сегодня, 13:09
      +3
      Цитата: garik77
      неужели не можем справиться с поставкой запчастей туда?


      Запчасти это предлог, а не проблема.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    +4
    Ирак намерен отказаться от российских вертолетов... Ранее США сорвали потенциальную сделку по замене американских истребителей F-16IQ на российские многоцелевые истребители Су-30.
    Новость не удивила от слова совсем. Сша эффективно используют свои возможности по прямому влиянию на МО Ирака поэтому конечно уберет Россию с его рынка. Наши имея неограниченное влияние сделали бы тоже самое убрав конкурента.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:12
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Ирак намерен отказаться от российских вертолетов... Ранее США сорвали потенциальную сделку по замене американских истребителей F-16IQ на российские многоцелевые истребители Су-30.
      Новость не удивила от слова совсем. Сша эффективно используют свои возможности по прямому влиянию на МО Ирака поэтому конечно уберет Россию с его рынка. Наши имея неограниченное влияние сделали бы тоже самое убрав конкурента.

      Вон Ирану поставим и хватит нашей власти боятся этого ..ВСЕ уже никакие договора о санкциях в оон не действуют .
      Иран наш главный союзник на БВ и т.д. Удавят Иран и России придется уходить .и вся наша долговременная политика на БВ посыпется .На радость евреям и англосаксам ..Сейчас главная задача урорейх замочить !
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:57
    +5
    Потащат вертушки из Ирака на укропину, стандартный набор действий и почерк абсолютно понятен.
  7. Yho
    Yho Сегодня, 12:57
    -4
    Ну и пусть покупают. Кому ещё нужно такое старье?
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:08
    +4
    Белл купят, а Ми-17 отправят на Украину.
  9. garik77
    garik77 Сегодня, 13:13
    -1
    Цитата: Pavel57
    Белл купят, а Ми-17 отправят на Украину.

    Без нашего разрешения реэкспорта не будет. Думаю Ираку совсем не в жилу с нами капитально ссориться, хоть там и власть под наглосаксами лежит.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:14
    +1
    Ну это по типу того, как он отказывался от восстановления энергосетей компанией Сименс в пользу Дженерал Электрик. Контракт подписан, но тут вылезает Трамп с воплем "Они забыли кто за них проливал свою кровь!" Надо полагать, что кровь проливали они иракскую, раздалбывая вот эти энергосети. Ну и по законам свободного рынка контракт на 6 ярдов зеленью уплыл в США. Свободный рынок же. И страна независимая, сплошная демократия и суверинетет
  11. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 13:16
    +2
    what else is new? Iraq is still run by American puppets installed after deposing Saddam Hussein.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: Arpad_Polan
      what else is new? Iraq is still run by American puppets installed after deposing Saddam Hussein.

      Почему по английски пишите ,есть же переводчики и это рускоязычный сайт России ? Или это для понта ..
  12. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 13:19
    0
    Вот теперь жди Украина и ми-17 на запчасти и ф16....
    Придет, откуда не ждали
  13. Касатик
    Касатик Сегодня, 13:39
    +1
    А почему шум, собственно? Ирак покупает ВВТ там, где считает нужным. Даже во времена Саддама вся армия была на грузовиках из ГДР, в ВВС были как советские, так и французские самолеты, много техники из Бразилии, были системы из США, СФРЮ. Сегодня Багдад покупает самолеты в Корее, вертолеты в США (раньше были из СССР, Франции и США). В чем проблема? Да, Москва утратила влияние, так не только в Ираке. И иракцам есть что предъявить и за голосование в ООН, и наше активное участие в санкциях ("та самая "нефть в обмен на продовольствие") и поездка Примакова, когда он уговаривал Саддама сдаться. Ка потом Черномырдин уговаривал Милошевича.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:02
      0
      То что с запчастями сейчас большие проблемы, логично. Две страны которые могут их производить воюют друг с другом. Выбор тоже логичен Bell212/412/UH-1 распространенный, проверенный временем вертолёт. Чему удивляться не понятно.
  14. patxi46
    patxi46 Сегодня, 13:53
    0
    Они оккупировали Ирак, как оккупировали Украину в 2013 году и пытались изгнать всех, кто не согласен с англо-сионистским сатанизмом.
  15. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: Александр-Не-третий
    Да, 99 процентов мировых СМИ это евреи.
    Демократия от иудаизма лучше всего показана в Косово, где сожжено сотни храмов, а мировые СМИ молчок.

    "Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что мы им предпишем. Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до той степени, что все они почти смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской глупостью государственным тайнам, то что же будет тогда, когда мы будем признанными владыками мира, в лице нашего всемирного царя?!"
    Как кто думает, откуда эта цитата?