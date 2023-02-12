Британское издание: Сербы вместе ЧВК «Вагнер» готовятся захватить территорию Косово

Они привозят оружие и обмундирование, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией (...) Есть явные доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это вместе с "Вагнером". Сколько их было на границе или внутри, это вопрос, который все еще исследуется

Сербия совместно с ЧВК "Вагнер" готовит гибридный захват Косово, утверждает президент частично признанной республики Вьоса Османи. Как пишет The Telegraph, сербы хотят захватить косовскую территорию.Сербия намерена использовать для захвата Косово "крымский сценарий", реализованный Россией в 2014 году для "захвата" Крымского полуострова. Британское издание, ссылаясь на заявление президента частично признанной республики пишет, что сербы готовят аналогичную операцию. Для данного сценария сербы якобы завозят на территорию Косово военную форму без опознавательных знаков. Реализовывать сценарий будут сербские военизированные подразделения и бойцы российской частной военной компании "Вагнер".Группы сербских и российских "боевиков" должны создать на территории Косово такую ситуацию, которая потребует "вторжения" сербской армии для спасения сербского населения, проживающего на территории республики. В Приштине утверждают, что через Косово Россия якобы намерена создать очаги напряженности на Балканах, чтобы отвлечь внимание стран НАТО от Украины.- заявила Османи.Между тем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" не работают на Балканах, на территории Сербии и Косово нет сотрудников российской военной компании.