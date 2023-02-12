Глава подконтрольной Киеву Луганской ВГА Гайдай сообщил о «сложной ситуации» на направлении Сватово-Кременная

Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков , тяжелой артиллерии и авиации

Российские войска несколько дней предпринимали попытки взломать оборону ВСУ, непрерывно атакуя в направлении Кременной, остановка на данном направлении сложная. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай.Ставленник киевского режима назвал положение на данном направлении "сложным, но контролируемым". По его словам, российским войскам удалось провести несколько "мощных атак", но подразделения украинской армии их отбили. В итоге, не добившись ничего, российские войска якобы отошли на прежние позиции, понеся "существенные потери". О потерях ВСУ Гайдай предпочел промолчать.- заявил глава Луганской ВГА добавив, что россияне подтягивают резервы и в скором времени атаки могут возобновиться.Между тем так называемый американский Институт изучения войны изучения войны (ISW) признал продвижение российских войск в районе Белогоровки к западу от Шипиловки в ЛНР. Никаких сообщений об отходе подразделений ВС России нет. Правда все заявления ISW сопровождаются словами "незначительно", "будто бы" и т.д. Вроде бы и признают наступление, но как-то нехотя.В то же время американские аналитики признали установление контроля над поселком "Красная Гора" к северу от Артемовска заявив, что украинские войска якобы его покинули. В Генштабе ВСУ потерю населенного пункта не признают, как впрочем и продвижение "вагнеровцев" в самом городе.