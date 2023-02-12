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Глава подконтрольной Киеву Луганской ВГА Гайдай сообщил о «сложной ситуации» на направлении Сватово-Кременная

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Глава подконтрольной Киеву Луганской ВГА Гайдай сообщил о «сложной ситуации» на направлении Сватово-Кременная

Российские войска несколько дней предпринимали попытки взломать оборону ВСУ, непрерывно атакуя в направлении Кременной, остановка на данном направлении сложная. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай.


Ставленник киевского режима назвал положение на данном направлении "сложным, но контролируемым". По его словам, российским войскам удалось провести несколько "мощных атак", но подразделения украинской армии их отбили. В итоге, не добившись ничего, российские войска якобы отошли на прежние позиции, понеся "существенные потери". О потерях ВСУ Гайдай предпочел промолчать.

Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации

- заявил глава Луганской ВГА добавив, что россияне подтягивают резервы и в скором времени атаки могут возобновиться.

Между тем так называемый американский Институт изучения войны изучения войны (ISW) признал продвижение российских войск в районе Белогоровки к западу от Шипиловки в ЛНР. Никаких сообщений об отходе подразделений ВС России нет. Правда все заявления ISW сопровождаются словами "незначительно", "будто бы" и т.д. Вроде бы и признают наступление, но как-то нехотя.

В то же время американские аналитики признали установление контроля над поселком "Красная Гора" к северу от Артемовска заявив, что украинские войска якобы его покинули. В Генштабе ВСУ потерю населенного пункта не признают, как впрочем и продвижение "вагнеровцев" в самом городе.
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8 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:20
    +2
    Правда все заявления ISW сопровождаются словами "незначительно", "будто бы" и т.д. Вроде бы и признают наступление, но как-то нехотя.


    Курочка по зернышку...
    Скаукасы и полосатики наверно не знают русскую поговорку.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:26
      +2
      Ждем мощного прорыв на операивный простор и чтобы все посыпалось ..Иначе никак ! hi
      В феврале была попытка нахрапом взять и поддержки населения и т.д.
      Откатились ..
      Теперь будет по другому и максимально жестко и по всем правилам военной тактике Ждемс !
      Бегите .. soldier
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 15:41
        0
        А если зимой наступать, то февраль-половина марта, а дальше распутица, а ещё дальше всё подсохнет и прибудут обученные украинские резервы. Вот на мой взгляд такие перспективы.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 15:58
        0
        по другому и максимально жестко и по всем правилам военной тактике Ждемс !

        по правилам военной тактики нужно проводить крупномасштабную воздушную операцию с подавлением ПВО укронацистов, далее - бомбить позиции. Тогда и прорывы будут, а пока токо ждать у моря погоды
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:36
      +1
      Сегодня финальный штурм Парасковиевки.




      Сегодня утром пришла информация о том, что ночью ЧВК «Вагнер» зачистили окончательно Красную Гору от противника и сегодня начали генеральный штурм Парасковиевки. Причем группировка противника в селе уже находится в оперативном окружении (все дороги снабжения простреливаются не только артиллерией, но и ПТУРами и она обречена. И это далее выводит наши части на дорогу через Хромово, после чего Бахмутская группировка ВСУ также будет обречена.Одновременно с этим «вагнера» продолжают вбивать клин между Ивановским и Часовым Яром, пытаясь занять лесополосу между населенными пунктами и одновременно с этим начались бои в самом Ивановском и в Ступочках. Задумка та же. Пользуясь самоубийствнным упорством ВСУ, пытающихся удержаться в Артемовске, осуществить широкий охват города и войти, а при возможности взять Часов Яр, что сразу же приведет к катастрофе всего района.

      https://trmzk.ru/20230212-boi-za-artemovsk-utro-12-02-23-obzor-juriya-podolyaki-svezhaya-karta-bojov-za-artjomovsk-bahmut.dzen



      На Лиманском участке продолжаются позиционные бои. Бойцы ВС РФ закрепляются на освобождённых территориях, а формирования ВСУ накапливают силы для проведения контрнаступления. Командование ВСУ ожидает активизации боевых действий: на рубеже Ямполовка — Терны сконцентрированы силы 25 овдбр, а в районе Балки Журавки подразделения 66 механизированной бригады ВСУ.На Купянском участке после небольшого продвижения ВС РФ у Двуречного и Синьковки ситуация стабилизировалась. Артиллерийские расчеты обмениваются ударами, вдоль линии соприкосновения используются малоразмерные БЛА. Командование ВСУ активно применяет передовых наводчиков для наведения артиллерии и минометных отрядов.Кроме того, в районе Двуречного и Боровой действуют две ДРГ из состав спецназа «Альфа». При этом командование ВСУ наращивает боевые и логистические возможности на севере Харьковской области и конкретно в районе Купянска. В Купянске-Узловом и Боровой были наведены понтонные переправы для упрощения снабжения войск.Кроме того, с Запорожского направления к Большому Бурлуку и в Купянск идёт переброска подразделений 16 батальона 58 мотопехотной бригады ВСУ. Доставка личного состава и техники осуществляется комбинированным способом — ж/д и автотранспортом.В Песках-Радьковских отмечается присутствие личного состава 1 батальона новосозданной 67 омбр из состава 10 армейского корпуса ВСУ. Переброска только сформированного соединения к Лиману свидетельствует о наращивании группировки либо в преддверии российского штурма, либо в рамках подготовки к атаке на Кременную.На Лисичанском участке российские войска продолжают позиционное наступление в районе Белогоровки. Около половины села находится под контролем ВС РФ. Украинские формирования пытаются контратаковать.

      https://donbasstoday.ru/bahmut-artemovsk-svatovo-kremennaya-chto-proishodit-sejchas-12-fevralya-2023-karty-boev-operativnye-svodki-po-situaczii-na-bahmutskom-i-limanskom-napravlenii/
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:31
    0
    Знаете, вообще в самом статусе главы ВГА Луганской области понапихано дохренищи мин.
    Во-первых. какая ВГА, когда у вас шло АТО, войны нет, а администрация - военная? А и до февраля была ВГА.
    Во-вторых, очень ошутима разница отношений именно к конкретным областям представителей военно-гражданской администрации Украины - и России. Тут лучше всего пример Херсона - почему сразу жители завопили, что при русских все норм было, а сейчас не то что жить, а выживать не получается? Или представители именно "законной" киевской власти незадолго до СВО запретили в донецкой и луганской областях - в тех н.п, что были под их контролем! - участие в выборах. И кто оккупант, спрашивается? Опять же мобилизация симпатий добавляет, да...
    Ну и последнее, естественно вызывает смех руководитель без подчиненных. Все, область в России, и администрируешь ты только ципсоту и бабушек у своего подъезда
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:53
      +1
      администрируешь ты только ципсоту и бабушек у своего подъезда

      подъезд и тот не луганский, впросем, бабушки тоже..
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:59
    0
    Ставленник киевского режима назвал положение на данном направлении "сложным, но контролируемым".


    Егор Гайдар, Сергей Гайдай -
    Небольшая разница.
    Первого сожрали черви,
    А второму - «задница»...

    Толстый хрен тебе в рукý,
    А не кущи райские!
    Твоё место на суку -
    Подберут на майские...