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В результате ракетного удара по «Заводу им. Малышева» в Харькове разрушены цеха по сборке бронетехники - Минобороны

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В результате ракетного удара по «Заводу им. Малышева» в Харькове разрушены цеха по сборке бронетехники - Минобороны

Россия нанесла ракетный удар по Харькову, российские войска продолжают наступление по основным направлениям, уничтожено несколько складов боеприпасов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Сегодня ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям города Харьков. По данным местных властей, в городе прозвучало не менее трех взрывов. Как сообщили в российском военном ведомстве, под удар попали цеха сборки бронетехники на территории машиностроительного "Завода им. Малышева". Наши никаких подробностей не приводят, в Харькове попадания признают, но тоже предпочитают не распространяться про разрушения.

Теперь по основным направлениям: На Купянском нанесены поражения подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении войска группировки "Центр" нанесли поражение противнику в районах Торское, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. За сутки ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, одну БМП, пять броневиков и САУ "Акация". В районе Красного Лимана уничтожен ЗРК "Оса-АКМ".

На Донецком направлении в ходе наступления уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две гаубицы М777, САУ М109 "Paladin", САУ "Акация", пушку "Гиацинт" и две "Рапиры". В районе Белогоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком войска группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки и Угледара. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б". В районах Елизаветовки и Дружелюбовки уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: САУ "Гвоздика", САУ "Акация" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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39 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:55
    +11
    Не прошло и года ..Почему так поздно ? Эх Россия ..
    Почему западную окраину на границе с польшей не кошмарят ? Оттуда идет вооружение ,которое убивает наших солдат и гражданских ПОЧЕМУ не превратят там все в пепел ..
    Или ждем танки немецкие английские еврейские на Донбассе ?
    А они придут обязательно и тогда опять вперед За Родину в лобовые и т.д.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:13
      +9
      Офигеть .До недавнего времени в городе Харьков,который находится в 70 км от границы с Россией собирали бронетехнику и БПЛА (ХАЗ ,где БПЛА Ту-141) и это спустя почти год после начала СВО.Просто нет слов.Надо все их заводы ВПК сносить под ноль, а не временно повреждать.Не удивлюсь если на Южмаше сейчас клепают баллистические ракеты.Южмаш ведь тоже не уничтожили до основания.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 16:14
      +4
      Что значит поздно? Это не первый дар по заводу. Первый был... ЕМНИП в марте 22 года. Летом тоже был обстрел.
      Короче завод регулярно обстреливают.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:17
        +2
        Какая разница первый не первый.Задача уничтожить заводы в хлам,а не время от времени царапать цеха заводов,которые через месяц снова восстановят.
        Вот с кем мы имеем дело.С чокнутыми фанатиками.С аналогом ИГИЛ.Зачем надо с ними заигрывать?Добром это не кончится.


        .«Наши идеи – это главная сила. Сегодня отдельные наши идеи стали просто общими в обществе. Поэтому нашим заданием является дальше и дальше продвигать националистическую идеологию на Украине. Повсюду: на фронте, в тылу, в политике, в культуре, в экономике. И не позволить их заболтать.
        Мы должны продвигать новое видение Украины, нести нации наши идеи, нести идеи Бандеры, достучаться до каждого украинца! Потому что с москалями нет общего языка. Москва падёт, и украинское солнце взойдёт над миром. Бандеровское солнце. Слава Украине!» – сказал нацист.

        https://www.politnavigator.net/majjor-tyagnibok-veryu-nad-mirom-vzojjdjot-banderovskoe-solnce.html

        «Как известно, нет свободы без обязательства. И наше обязательство – защита забытой победы свободы. Это не мирный договор, современное вооружение или ядерный статус, это экспансия.
        Экспансия на восток украинской воли, силы, воинственности, жизненного пространства как залог окончательной ликвидации имперской угрозы.
        Экспансия на запад украинского духа, национальной культуры, идентичности как противодействие человеконенавистническим тенденциям деградации.
        Но экспансия невозможна без непоколебимых рядов, как контрнаступление без надёжного тыла», – заявил нацист.
        Он подчеркнул, что инструментарий для создания этих самых рядов может быть разным, но результат одним – украинизация.

        https://www.politnavigator.net/glavar-pravogo-sektora-ukrainstvu-nuzhna-ehkspansiya-na-vostok-i-zapad.html
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 16:28
          0
          Цеха именно надо дать восстановить, заполнить техникой для ремонта и уничтожить. Желательно со специалистами. Если через месяц восстановят, то еще подождать, пока выйдут на определенные ремонтные мощности и опять вмазать. Ремонтопригодная техника - хорошая добыча, как специалисты и ремонтное оборудование.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Светлан
        Что значит поздно?

        Потому что действует ..
        Цитата: Светлан
        то не первый дар по заводу. Первый был... ЕМНИП в марте 22 года.

        Значит не добили и наших многих замочили этим вооружением мальчишек контрактников
        Почему ФАБы не применили ..Ведь это полное разрушение и пепел
        Про Киев вообще молчу ..Там они факельные шествия проводят и принимают всяких из ес ..
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 16:25
          +1
          Не могут ФАБами. ПВО, всё ещё, благодаря "партнёрам", действенно. А ракетами, да, точечные царапки.
          1. begemot20091
            begemot20091 Сегодня, 16:32
            -1
            а когда бомбардировщики начнут над заводом сбивать- опять кричать будете:"зачем посылали?"
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 16:51
              +1
              Так мы воюем,или делаем вид?Раз бережем летчиков и самолеты,то ракеты чего беречь?Завод должер был представлять груду щебня еще в прошлом марте.Все эти "царапки"как выразился камрад ранее,просто дробина слону.
            2. next322
              next322 Сегодня, 16:51
              0
              чтобы их не сбивали-нужна разведка......такое впечатление что нашей армией руководят полные дураки с лампасами
          2. topol717
            topol717 Сегодня, 16:34
            +3
            Цитата: Светлан
            Не могут ФАБами. ПВО, всё ещё, благодаря "партнёрам", действенно.

            Т.е. такая задача как подавить ПВО противника нашими ВКС решаться не может? Во всех учебника это чуть ли не первый пункт, для завоевания господства в воздухе.
            1. LukaNord
              LukaNord Сегодня, 16:55
              0
              Цитата: topol717
              Цитата: Светлан
              Не могут ФАБами. ПВО, всё ещё, благодаря "партнёрам", действенно.

              Т.е. такая задача как подавить ПВО противника нашими ВКС решаться не может? Во всех учебника это чуть ли не первый пункт, для завоевания господства в воздухе.

              Лобби англосакские и еврейские сидят во власти и генштабах
              Чубайс сбежал,но его последователи остались ..Помните как он банкротил Тагильский танковый завод и прочии военные точки выключая электрику т.д. Остановили его вовремя
              А потом сбежал чуя разборки
          3. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 16:37
            +1
            Цитата: Светлан
            Не могут ФАБами. ПВО, всё ещё, благодаря "партнёрам", действенно. А ракетами, да, точечные царапки.

            Правда? А наших генералов в академиях не учили как нужно, если не уничтожить, то хотя бы подавить на некоторое время, локальную, обьектовую ПРО.
            Или они эти лекции прогуливали и шастали по бабам и пивным?
            Опыт других войн не изучали?
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:28
          +1
          А будь у нас высокоточные планирующие бомбы,аналог JDAM(из обычных бомб в высокоточные) с дальностью поражения 120 км в промышленных количествах,то ими можно было бы укатать в хлам весь ВПК Харькова с территории России. Дёшево и сердито.
          1. Светлан
            Светлан Сегодня, 16:33
            +1
            Ну... если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород hi
            1. LukaNord
              LukaNord Сегодня, 17:00
              0
              Цитата: Светлан
              Ну... если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород hi

              Хе хе посмеялся от души Хорошая присказка good
              Да если бы ,да кабы ..Это наша болезнь в России ..
              Типо Что делать и кто виноват ?
              Ну думаю поймем все это давление и травлю нас России
          2. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 16:42
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            А будь у нас высокоточные планирующие бомбы,аналог JDAM(из обычных бомб в высокоточные) с дальностью поражения 120 км в промышленных количествах,то ими можно было бы укатать в хлам весь ВПК Харькова с территории России. Дёшево и сердито.

            Точно. Были бы у нас планирующие бомбы, будь у нас нормальная, качественная связь, будь у нас достаточно хороших беспилотников и прочее, прочее, прочее.
            И кто виноват что у нас этого нет и кто должен за это нет, ответить?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:01
    0
    Наши никаких подробностей не приводят, в Харькове попадания признают, но тоже предпочитают не распространяться про разрушения.

    скромность, конечно, украшает, но народу хочется кровавых подробностей
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:13
      +2
      ivan1979nkl hi, не кровавых подробностей нужно людям, людям нужен положительный результат.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:02
    +3
    Надо рушить всё, что имеет электродвигатели.
    Надо рушить всё, что вырабатывает электроэнергию.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: ROSS 42
      Надо рушить всё, что имеет электродвигатели.
      Надо рушить всё, что вырабатывает электроэнергию.

      Ага, и почему ВСУ не испытывает ни малейшего недостатка в ГСМ.
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: ROSS 42
      Надо рушить всё, что имеет электродвигатели.
      Надо рушить всё, что вырабатывает электроэнергию.


      Не пугайте газовых королей "Национального достояния". bully Станут компрессорные станции. И неприкасаемый Кременчугский НПЗ станет. И "каргилловские" элеваторы не смогут помочь "глодающим Африки".
  4. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:04
    -2
    В который уже раз народ слышит эти новости? Хоть помечали бы.
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 16:05
    +1
    Сообщите кто-нибудь в МО, что завод без электричества превращается в огромную бетонную коробку)
    1. стар
      стар Сегодня, 16:34
      0
      Так МО уже потратили два состава ракет и четыре состава беспилотников. Не знаю, куда стреляли, но свет есть. Может проще уже сами заводы начать разносить? Цель заметная..
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:06
    +1
    Бывал я там, Харьков русский город, много знакомых там, удивительно как они легли под националистов, ну запугал их Аваков в 2014 г, ну так пора проснуться, рабочие завода им. Малышева не все же измеряется миской супа, вашими руками создается и ремонтируется бротетехника которая убивает таких же русских людей на потеху англосаксам и немчуре (((((( Одумайтесь, Россия неприменно при любом раскладе СВО придет в Харьков, можете не сомневаться и все кто причастен к преступлениям повторят судьбу коллабарционистов как 1946 г. с петлей на шее.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 16:40
      +1
      удивительно как они легли под националистов

      И чему вы удивляетесь? Вы в своей стране хоть что то решаете? Хоть на что то влияете? Вот и они также. И если у нас за несогласие штраф или срок за дискредитацию, то там вполне сейчас и пулю можно поймать.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: Silver99
      Бывал я там, Харьков русский город, много знакомых там, удивительно как они легли под националистов, ну запугал их Аваков в 2014 г, ну так пора проснуться, рабочие завода им. Малышева не все же измеряется миской супа, вашими руками создается и ремонтируется бротетехника которая убивает таких же русских людей на потеху англосаксам и немчуре (((((( Одумайтесь, Россия неприменно при любом раскладе СВО придет в Харьков, можете не сомневаться и все кто причастен к преступлениям повторят судьбу коллабарционистов как 1946 г. с петлей на шее.

      Вообще-то Харьков сдали бандеровцам Гепа Кернес и Добкин.
      А сейчас город подмяли Айдар и Кракен.
      Не очень-то по выступаешь.
      У меня тоже знакомые были в харьковских партизанах.
      Сейчас молчат, но наверняка они есть.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:08
    0
    .... И 6 кракенов.
    Многое забывается, а "... До 200 кракенов" осталось.
    Победа-это роспуск батальона кракен
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:10
    +1
    ИМХО - группировка "Центр" звучит для русского уха как-то не очень приятно, ассоциации всякие нехорошие.. Что - никак нельзя было по другому назвать? Скажем - 1-м Украинским фронтом? Али ещё как..
  9. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:15
    0
    Надо показать Герасимову, где находится Харьков на карте. И задать вопрос, который введет его в ступор - а раньше эти цеха завода размотать не судьба была?!
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:22
    0
    города Харьков. По данным местных властей, в городе прозвучало не менее трех взрывов.

    А должно было бы быть так : ...По данным местных властей ...не менее 33 взрывов.
    Три взрыва для такого "Завода"... - это ни о чём.
  11. kit88
    kit88 Сегодня, 16:23
    +1
    Не совсем понятно с названием завода. "Завод імені В.О. Малишева "

    Вячеслав Александрович Малышев ( русский : Вячеслав Александрович Малышев ) (3 декабря 1902 - 20 февраля 1957) был советским государственным деятелем, который был одним из ведущих деятелей советской промышленности в 1940-х и 1950-х годах.

    Каким боком русский по национальности, советский инженер, зам министра, любимец Сталина (как пишет Вики), возглавлявший советскую ядерную программу, имеет отношение к заводу, производящему танки для врагов России?

    Или это не тот Малышев?
  12. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 16:24
    +1
    Завод им. Малышева - это не одно здание, и не один или два цеха. Будучи в командировке на этом заводе, я убедился в его гигантских размерах. Между цехами ходят (ходили) заводские автобусы, ибо пешком по его территории ходить невозможно, это километры. Один ракетный удар по заводу ничего не решит.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:24
    0
    Уничтожать производство бандеровцев надо так, что бы проще было строить заново "с первого колышка". Если конечно смогут! А, если смогут, то уничтожить еще раз. Опять до основания. И так далее и тому подобное. А повреждения корпусов, это полумеры. На войне нельзя воевать вполсилы. Хотя, о чем это я? Войны же нет. А, ху... СВО..
  14. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 16:25
    0
    Цитата: БорзРио
    Надо показать Герасимову, где находится Харьков на карте. И задать вопрос, который введет его в ступор - а раньше эти цеха завода размотать не судьба была?!


    Отучитесь в Военном училише. Затем отслужите лет 20. Затем отучитесь в Академии Генштаба. И затем показывайте товарищу Герасимову что хотите хоть сутками напролет. Если примет good
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:53
      0
      Пока, по прошествии года военных действий, господин Герасимов и иже с ним как-то не очень убедительно подтверждают свою типа высочайшую квалификацию. А значит - моральное право на обсуждение его действий у простых граждан таки имеется..

      Увы - я лично на своём веку повидал столько откровенных баранов, увешанных дипломами, сертификатами и наградами.. Только реальные свершения позволяют понять, кто перед тобой. А с ними - к сожалению пока не ах..
    2. Fisher
      Fisher Сегодня, 16:56
      0
      Есть люди которых учи не учи, результат один. Хотя и медведя можно на мотоцикле научить ездить. Но он будет явно не Шумахер.
  15. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 16:26
    +1
    Год терпели, а тут такое.. не погорячились-ли?
  16. Комментарий был удален.