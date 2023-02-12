В результате ракетного удара по «Заводу им. Малышева» в Харькове разрушены цеха по сборке бронетехники - Минобороны

Россия нанесла ракетный удар по Харькову, российские войска продолжают наступление по основным направлениям, уничтожено несколько складов боеприпасов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Сегодня ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям города Харьков. По данным местных властей, в городе прозвучало не менее трех взрывов. Как сообщили в российском военном ведомстве, под удар попали цеха сборки бронетехники на территории машиностроительного "Завода им. Малышева". Наши никаких подробностей не приводят, в Харькове попадания признают, но тоже предпочитают не распространяться про разрушения.
Теперь по основным направлениям: На Купянском нанесены поражения подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении войска группировки "Центр" нанесли поражение противнику в районах Торское, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. За сутки ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, одну БМП, пять броневиков и САУ "Акация". В районе Красного Лимана уничтожен ЗРК "Оса-АКМ".
На Донецком направлении в ходе наступления уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две гаубицы М777, САУ М109 "Paladin", САУ "Акация", пушку "Гиацинт" и две "Рапиры". В районе Белогоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов.
На Южно-Донецком войска группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки и Угледара. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б". В районах Елизаветовки и Дружелюбовки уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: САУ "Гвоздика", САУ "Акация" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.