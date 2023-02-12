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На Украине прошли испытания нового реактивного беспилотника, напоминающего иранские разработки

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На Украине прошли испытания нового реактивного беспилотника, напоминающего иранские разработки

На Украине начались испытания нового беспилотника с реактивным двигателем, кадры с испытаний дрона появились на украинских и российских интернет-ресурсах.


Киев давно мечтает разработать ударный беспилотники, способный наносить удары на дальности свыше 1 тысячи километров, в какой-то степени аналогичный иранским ударным дронам Shahed. Еще в конце прошлого года сообщалось, что украинским разработчикам удалось создать такой беспилотник, однако ни снимков, ни видео испытаний его не было.

Теперь украинские ресурсы публикуют кадры испытаний украинского беспилотника с реактивным двигателем. Данный БПЛА, кстати, также напоминает иранские БПЛА, но не Shahed, а Arash-2. Возможно, что он и является клоном иранского дрона, но подтвердить это мы не можем. Характеристики этого беспилотника нигде не публикуются, из известного - только предположение, что он способен преодолеть эти самые "вожделенные" 1 тысячу километров.

Беспилотник разработан конструкторское бюро экспериментального ракетостроения NAURocket, работающем при Национальном авиационном университете Украины.

Киев уже давно вынашивает планы по ударам вглубь российской территории с помощью беспилотников, несколько попыток уже были предприняты, в том числе и с помощью реактивных БПЛА Ту-141 "Стриж" еще советской разработки. Сомневаться в том, что со временем Украина примет на вооружение дальнобойные БПЛА, не стоит. Другой вопрос, готова ли к таким налетам российская ПВО?

Автор:
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:01
    +3
    Не удивлен.Затягивание сроков проведения СВО приведет к появлению у бандеровцев новых образцов вооружений.Про одну из задач-демилитаризацию уже заткнулись
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 17:07
      -1
      Зачем истерите- то ? Все нормально и все под контролем... так вы вроде с маниакальным упорством мне доказывали несколько месяцев назад ?...
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 17:03
    +3
    Он не реактивный, на видео старт идёт твердотопливным стартовым ускорителем Этот БПЛА создан на базе мишень RZ-60 имеет длину 1,5 м и оснащается поршневым двигателем с хвостовым толкающим винтом, ее крейсерская скорость заявлена в 300 км/ч. Дальность 1000 км вполне может быть.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:10
      0
      Хрень обыкновенная, но С-300 или С-400 на такую жалко. request
  3. Astra55
    Astra55 Сегодня, 17:03
    0
    Сомневаться в том, что нечто подобное рано или поздно рухнет в Москве не стоит.
    Тянем резину дальше.
  4. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 17:05
    0
    Будут точно также использоваться как Герани. Не взяли сразу промышленный Юго-Восток - вот и результаты поспевают.