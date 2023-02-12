На Украине прошли испытания нового реактивного беспилотника, напоминающего иранские разработки

На Украине начались испытания нового беспилотника с реактивным двигателем, кадры с испытаний дрона появились на украинских и российских интернет-ресурсах.Киев давно мечтает разработать ударный беспилотники, способный наносить удары на дальности свыше 1 тысячи километров, в какой-то степени аналогичный иранским ударным дронам Shahed. Еще в конце прошлого года сообщалось, что украинским разработчикам удалось создать такой беспилотник, однако ни снимков, ни видео испытаний его не было.Теперь украинские ресурсы публикуют кадры испытаний украинского беспилотника с реактивным двигателем. Данный БПЛА, кстати, также напоминает иранские БПЛА, но не Shahed, а Arash-2. Возможно, что он и является клоном иранского дрона, но подтвердить это мы не можем. Характеристики этого беспилотника нигде не публикуются, из известного - только предположение, что он способен преодолеть эти самые "вожделенные" 1 тысячу километров.Беспилотник разработан конструкторское бюро экспериментального ракетостроения NAURocket, работающем при Национальном авиационном университете Украины.Киев уже давно вынашивает планы по ударам вглубь российской территории с помощью беспилотников, несколько попыток уже были предприняты, в том числе и с помощью реактивных БПЛА Ту-141 "Стриж" еще советской разработки. Сомневаться в том, что со временем Украина примет на вооружение дальнобойные БПЛА, не стоит. Другой вопрос, готова ли к таким налетам российская ПВО?