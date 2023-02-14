Его помнят как Дракулу – правда и ложь о Святом Владе III

Правда
Про графа Дракулу знают или хотя бы слышали, наверное, все.Но мало кто знает о его военных подвигах и о том, как его оценивает Православная церковь. Владимир Третий Басараб, как звучит его настоящее имя, фактически спас Восточную Европу от османского нашествия.
Но это не помешало насочинять про него кучу мифов. Владимир Третий Басараб получил прозвище Влад Цепеш из-за привычки сажать политических противников на кол. А по-румынски и по-молдавски кол называется словом «цяпэ».
Соответственно, Владимир получил кличку, которая в русском переводе соответствует фразе «сажатель на кол». Другое его легендарное прозвище «Дракула» пошло от отца, которого за буйный нрав прозвали «Драк», что по-румынски означает «чёрт». Когда Владимир вернулся из турецкого плена, он повелел боярам вскрыть могилу его отца.
Когда вскрыли, он увидел, что Дракул перевернулся в гробу. «Добрые люди» сказали ему, что его отца перед таким захоронением ещё и ослепили. Дракул был похоронен живым. Владимир за отца отомстил, что и должен был сделать любой адекватный человек.
Собрав бояр на пир, он спросил у них, сколько они знали господарей, пока его не было. На тот момент он уже был на троне, как сын господаря, поскольку Валахия на некоторый момент смогла отбиться от османов. Он смог вернуться на родину, сначала в Трансильванию, потом в Валахию, где и стал господарем.
Бояре на его вопрос ответили неоднозначно. Все называли разное количество господарей. Из этого Владимир сделал моментальный вывод о том, что в княжестве происходит, выражаясь современным языком, беспредел. По его взмаху руки в зал, где происходил пир, ворвались воины, повязали бояр и тут же по его приказу посадили их на колы.
Далее после такого жесткого очищения властных органов от потенциальных предателей последовала кровопролитная война с Османской империей. Фактически после победы Валахии в этой войне от оттоманского нашествия была спасена вся Восточная Европа. То, что делали литовские князья на средних рубежах, на южном направлении сделал Влад.
Ложь
Ныне главная лживая информация про Владимира Третьего базируется не на документах или мемуарах современников, даже не на легендах, а на фильме «Граф Дракула». Именно в кино он однозначно представлен вампиром.
Самое интересное, что роль Влада исполнял венгерский актер Бела Лугоши. Как друг друга ненавидят венгры и румыны, отлично известно.
Опровергая ложь, начнём с того, что Владимир никак не мог быть графом. Хотя когда-то в Молдове даже выпускалось вино «Конте Дракула».
Но как раз это и есть полнейшая фальсификация истории. Сын господаря никак не мог носить титул «конте», что в романских языках соответствует графу. Он мог быть уже от рождения только «дука» или на итальянский манер – «дуче», что соответствует герцогу и это выше. Никаким мифическим графом он не был. Он был в действительности наследником валашского престола.
По поводу вампиризма – еще большая мистификация, а точнее фальсификация. Владимир после нахождения в плену у османов и в подземелье у венгерского короля Яноша Хуньяди заработал болезнь порфирию, которая многими связывается с вампиризмом.
Она выражается в фотофобии, то есть очень светлом цвете кожи, и прочих признаках, которые в силу средневековых суеверий связывали именно с этой довольно мифической патологией. Что касается того, что Владимир якобы пил кровь врагов – вполне возможно, это была обычная традиция на Балканах.
Так, болгарский хан Крум, имя которого носит даже марка местного бренди, действительно пил кровь убитого византийского военачальника из его же черепа. Факт подтверждённый документально, хотя о каких документах тех времён вообще можно говорить.
Несмотря на то, что румыны относятся к романской языковой группе, а многие лингвисты и вовсе считают румынский язык самым близким к солдатской латыни, они заимствовали многое у соседних народов. Это выражается и в народной одежде, и в музыке, и в еде, и даже в языке. Только во времена последнего романтика Европы Михая Эминеску славянские слова в румынском языке стали заменять на латинизмы.
Более-менее близок к реальности фильм «Отважное сердце Восточной Европы» (про румынский фильм «Господарь Влад» говорить не приходится, это пропаганда времён Чаушеску). Но и там содержатся ошибки. У летописцев того времени нет информации ни про какого мифического Бруно, да и среди румын такое имя практически не встречается.
Эпизод с прибиванием турецким послам чалмы, которую они не пожелали снять, ко лбам, – также явный фейк. Владимир долго прожил в Турции, знал османские обычаи и, скорее всего, он бы на это не пошёл. Хотя предания такие и существуют, но вряд ли их следует считать правдивыми.
Даже в медицинской элементарной правде там содержатся ошибки. Боярин Андрей, сидя на колу, пытается что-то говорить, при том, что кол уже пробил у него грудную клетку. В действительности, при такой казни смерть наступает уже при прободении диафрагмы. Так что Андрей в таком положении говорить уж точно бы не мог – скорее всего, вообще бы никаких звуков не издавал.
Обстоятельства смерти жены Владимира точно не известны. Возможно, доморощенные «историки» путают теплое с мягким: то есть её смерть с самоубийством Мастера Маноле, который сбросился с колокольни храма, который сам же и построил. Два мифа переходят в один.
Про рукопашный бой Владимира с его младшим братом Раду Красавчиком (Раду чел Фрумос) история, скорее всего, тоже выдуманная. Опять тёплое с мягким попутали. У средневековых историков не сведений о том, что Влад и Раду после бегства Влада из Порты где-то встречались. И то, что Раду был гомосексуалист – факт как раз известный.
А вот что касается боя на мечах – по всей видимости, за него выдают другое событие, которое случилось уже после смерти Владимира. При осаде Килии (кто не знает, это где катались на лодке герои Евгения Сидихина и Юлии Рутберг в «Танго над пропастью-2») Раду Красавчик схлестнулся со своим двоюродным братом Штефаном чел Маре.
Это по матери, по отцу Владимир и Раду были из династии Басарабов, а Штефан был по отцу из династии Мушатов. Итог рукопашной схватки оказался печален для Штефана Великого и Святого, который, как и Владимир, был канонизирован. Он получил крайне тяжёлое ранение мечом в ногу, и скончался от его последствий, хотя и через пять лет.
Обстоятельства смерти Владимира также не ясны. Якобы его убили за то, что он принял католицизм в Венгрии, которая была союзницей Валахии в борьбе против османского нашествия. Сведения историков тут очень и очень противоречивые, и им явно есть над чем работать.
Память
После смерти господарь Владимир Третий Басараб Дракула Цепеш был канонизирован святым Румынской православной церковью и Молдавской православной церковью Московского патриархата. Интересно, что и двоюродный его брат, Штефан Великий и Святой, также был канонизирован обеими церквями.
И канонизирован не только и не столько за боевые заслуги, но также за перечисление отвоеванных у османов огромных средств на строительство в Молдавском княжестве церквей и монастырей. В центре Кишинёва Штефану чел Маре поставлен памятник, который является неофициальным символом города.
Именем Влада Цепеша названы улицы в Бухаресте, Кишиневе и ряде других крупных городов Румынии и Молдовы. Фактически поэма «Третье письмо» Михая Эминеску посвящена была именно его военным подвигам, хотя упоминание о нем находится только в ее конце.
Увы, но у румынского поэта больше фигурируют оттоманский султан Баязид, а также явно вымышленные персонажи вроде старика Мирчи и видения султана в образе плачущей девушки. В любом случае имя Влада вошло в историю, даже несмотря на все попытки её переписать, выставить его психически больным и чуть ли не маньяком.