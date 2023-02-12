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Индийское издание: Пакистан поставил Украине более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град»

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Индийское издание: Пакистан поставил Украине более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град»

Пакистан поставил Киеву более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", боеприпасы были доставлены на Украину через Германию. Об этом сообщает The Economic Times.


Отправленные в начале февраля из пакистанского порта Карачи боеприпасы прибыли в немецкий порт Эмден на побережье Северного моря. Далее снаряды для РСЗО "Град" в количестве более 10 тысяч, проследовали через Польшу на Украину. Об этом сообщает индийское издание со ссылкой на информированные источники. В прошлом месяце Исламабад поставил Украине примерно 50 тысяч артиллерийских снарядов "советских калибров".

По данным издания, Пакистан намерен нарастить поставки боеприпасов для украинской армии через Польшу и Германию. В качестве перевалочных пунктов выступают порты в польском Гданьске и немецком Эмдеме. Доставкой занимается пакистанская судоходная компания Project Shipping. Основную массу боеприпасов составляют артиллерийские снаряды, выпускаемые пакистанскими оружейными заводами.

В январе индийская разведка установила, что Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье.

На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM

- говорилось в сообщении.

У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ.
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29 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:05
    +3
    Если «Индийская разведка» подтвердит своё заявление фактами, появится множество вопросов к Пакам, да и их кураторам Китаю. Лично Я в некотором сомнении по данному вопросу. Впереди с Пакистаном множество интересных проектов в том числе и по энергетике. С поставками оружия, сомневаюсь в их реализации.
    А ещё и у талибов с паками сложности , можно помочь им усугубиться.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:05
      +1
      В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье.


      Китай то здесь причём?Сейчас в Пакистане проамериканская власть с проамериканскими людьми и со всеми отсюда вытекающими последствиями. Не в Пакистане дело,а в том как мы сами ведём дела.Не будь сейчас этого Мотор Сич физически не было бы и этих снарядов.Вот эта вот наша "благородность" играет против нас же самих в который уже раз и стоит жизней наших пацанов.А может ну её на фиг эту "благородность"? Может лучше пора начать уже наконец то действовать по жесткачу? am am По принципу кто не спрятался мы не виноваты ,иначе вся эта бадяга затянется на многие годы с негативными для нас последствиями. Хватит. Дальше мы себе не можем позволить "благородство".
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:18
        +2
        Цитата: Orange-Bigg


        Китай то здесь причём?Сейчас в Пакистане проамериканская власть с проамериканскими людьми и со всеми отсюда вытекающими последствиями.

        Китай тут при Всём! Китай и Пакистан - естественные союзники в противостоянии с Индией. Позиции Китая на порядок выше в Пакистане чем США. И это во всём, от экономики до политики. Почитайте на досуге что-то кроме ВО, связанное с этим регионом. hi
        1. wanna
          wanna Сегодня, 18:34
          +1
          В одном вы можете быть уверены: Китай никогда не поддержит эти действия Пакистана, потому что политика Китая заключается в том, чтобы не поддерживать никакую сторону, посылающую оружие на поле боя, но мы уважаем автономию Пакистана.



          Кстати, правительство Китая сегодня предупредило китайских граждан не ездить в Пакистан. (Хотя это не имеет никакого отношения к данному отчету)
        2. Havoc
          Havoc Сегодня, 19:25
          0
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Цитата: Orange-Bigg


          Китай то здесь причём?Сейчас в Пакистане проамериканская власть с проамериканскими людьми и со всеми отсюда вытекающими последствиями.

          Китай тут при Всём! Китай и Пакистан - естественные союзники в противостоянии с Индией. Позиции Китая на порядок выше в Пакистане чем США. И это во всём, от экономики до политики. Почитайте на досуге что-то кроме ВО, связанное с этим регионом. hi

          А вы действительно не понимаете , что Китай кровно заинтересован в затягивании конфликта на Украине, получать энергоносители из РФ по дисконтным ценам, когда твоя экономика выходит из кризиса, это ли не верх мечтаний. А так чужими руками, якобы мы тут совершенно не причём. Два тигра дерутся в долине, а мы сидим и наблюдаем.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:08
      0
      Продают немцам за хорошие деньги, а те уже ,чтоб дядька за лужей не ругался , могут и передать укропам.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:20
      +1
      А можно ли верить индийской бульварной прессе ? "по данныи издания" звучит как у бабок на скамейке. Индия имеет свой бубновый интерес в противостоянии с Пакистаном и вполне может организовать дезу, и не думаю, что последние будут передовать оружие вагонами держа в голове возможное столкновение с индусами. Тем более, что у них есть перед глазами печальный опыт Китая с этим "мотор сич", сегодня он есть а завтра нет.
    4. wanna
      wanna Сегодня, 18:22
      +1
      Пакистан не подчиняется приказам Китая, с которым он является партнером.



      Но знаете что, из-за геополитики Китай и Пакистан находятся в своего рода тесном союзе, и Китай по-прежнему хочет, чтобы Пакистан дал нам объяснения, чтобы Китай не подумал, что Пакистан - непредсказуемый союзник и подвергает опасности сам Китай.





      Политика сложна, и если пакистанцы говорят, что они продают оружие Великобритании для использования на украинском театре, потому что Пакистан принадлежит к Содружеству, и потому что Россия также продает Индии оружие против Пакистана (опять же, угроза Китаю). Тогда Китаю нечего требовать от Пакистана.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:34
        +1
        Цитата: wanna
        Пакистан не подчиняется приказам Китая, с которым он является партнером.
        Но знаете что, из-за геополитики Китай и Пакистан находятся в своего рода тесном союзе, и Китай по-прежнему хочет, чтобы Пакистан дал нам объяснения, чтобы Китай не подумал, что Пакистан - непредсказуемый союзник и подвергает опасности сам Китай.
        Политика сложна, и если пакистанцы говорят, что они продают оружие Великобритании для использования на украинском театре, потому что Пакистан принадлежит к Содружеству, и потому что Россия также продает Индии оружие против Пакистана (опять же, угроза Китаю). Тогда Китаю нечего требовать от Пакистана.

        Совершенно естественно не подчиняется, не одно уважающее себя государство, обладающее ЯО и национальным суверинететом не будет подчиняться другому государству. Но, даже в отношении равных кто-то будет чуть более равным. У Китая в этом союзе более равное положение.
        Далее, Россия традиционно поддерживает нормальные отношения со всеми тремя государствами, не принимая однозначно чью либо позицию - собственно за это Нам и благодарны в регионе. Поэтому Я и сомневаюсь, что какая-то из сторон захочет портить эти устоявшиеся взаимоотношения. hi
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 19:22
          0
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          не одно уважающее себя государство, обладающее ЯО и национальным суверинететом не будет подчиняться другому государству.

          Англия и Франция, являющиеся верными и бессловесными рабами Соединенных Штатов - все равно благодарны вам за такую оценку их суверенитета...
    5. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:35
      +2
      Пакистан поставляет свои 122 снаряды ВСУ. Почему они не могут поставить реактивные снаряды?
      https://youtu.be/7zSr5_dycp4

      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:43
        0
        Боеприпасы произведенные в Пакистане и оказавшиеся на Украине - не являются доказательством поставки их Пакистаном, по крайней мере нет никаких официальных этому подтверждений и Пакистан данные поставки отрицает.
        А попасть они на украину могут совершенно спокойно и через Третьи Страны! Или как вариант - до начала боевых действий!
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 18:48
          +3
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          А попасть они на украину могут совершенно спокойно и через Третьи Страны!

          Да, конечно, через Румынию. Даже больше скажу, только через 3ьи страны и может попасть. Начиная с 6 августа, согласно данным сервиса Flightradar24, британские ВВС совершали практически ежедневные рейсы из Великобритании в Пакистан, а затем в Румынию.
    6. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:35
      -2
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Если «Индийская разведка» подтвердит своё заявление фактами, появится множество вопросов к Пакам, да и их кураторам Китаю. Лично Я в некотором сомнении по данному вопросу. Впереди с Пакистаном множество интересных проектов в том числе и по энергетике. С поставками оружия, сомневаюсь в их реализации.
      А ещё и у талибов с паками сложности , можно помочь им усугубиться.

      Да зачем Вам индийская разведка? Пакистанские боеприпасы идут в ВСУ с сентября прошлого года.

      Так, в сети были опубликованы кадры, снятые украинскими военными, где мелькают боеприпасы с заводской гравировкой Пакистана, в виде 122 MM HOW HE-D30. По маркировке удалось установить, что данные снаряды были выпущены в июне 2022 года.


      1. wanna
        wanna Сегодня, 18:48
        +1
        Да зачем Вам индийская разведка?


        Индейцы, как группа, имеют традицию преувеличивать, говорить, что идет сильный дождь, когда они видят ветер. У них много, много СМИ, которые известны своим бредом. Это похоже на песни и танцы в их фильмах.

        Пакистан продал артиллерийские боеприпасы "в Великобританию" и вызвал озабоченность Китая



        Но на этот раз это были ракеты, так что интересно, был ли это старый слух, преувеличенный до новостей?
    7. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      А ещё и у талибов с паками сложности , можно помочь им усугубиться.

      России давно нужно признать талибов де-юре, да и Шотландской национальной партии тоже надо помочь, пусть ребята "пощекочат" англичанку. Daily Express пишет, что независимая Шотландия, о ужас, будет существовать «на деньги Коммунистической партии Китая и Путина».
    8. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:19
      0
      В оригинале этой газеты все звучало так:"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Пакистан увеличил военные поставки в Украину из порта Карачи, что совпало с новыми западными поставками военной техники Киеву, чтобы помешать продвижению российских военных в Украине в последние недели.

      По их словам, в последние недели Пакистан увеличил поставки боеприпасов и других оборонных материалов через третьи страны, которые граничат с Украиной.

      Базирующаяся в Карачи судоходная фирма Project Shipping, как сообщается, на прошлой неделе содействовала поставкам 146 контейнеров f..

      Подробнее читайте на:
      https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/146-containers-from-pakistan-ordnance-factories-head-to-ukraine-via-its-neighbours/articleshow/97359359.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst"
      На мой взгляд все это обычная анти пакистанская публикация со стороны Индии. Да и я не слышал о поставках Пакистану советского и российского подобного вооружения.
    9. Minus
      Minus Сегодня, 19:24
      0
      А какие вопросы у вас к Китаю могут быть? Китай заинтересован в ослаблении России . Вполне укладывается в китайскую политику- пусть Россия с НАТО взаимно себя ослабляют. А потом глядишь и Сибирь оттяпать получится. Китай враг России не меньший чем англосаксы!
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 18:07
    +1
    Новости не радостные, и требующие проверки. Много желающих нашими руками свои проблемы порешать.
  3. Моторист
    Моторист Сегодня, 18:11
    0
    Отправленные в начале февраля из пакистанского порта Карачи боеприпасы прибыли в немецкий порт Эмден на побережье Северного моря. Далее снаряды для РСЗО "Град" в количестве более 10 тысяч, проследовали через Польшу на Украину.

    Сегодня 12-е. Не слишком ли быстро из Карачи до Эмдена и через Польшу на Украину?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 19:24
      0
      Англичанка гадит. Самолётами тягают.

      Пакистанские снаряды попали в Украину

      Москва отказала Исламабаду в скидке на нефть на фоне его военных поставок Киеву.

      Пакистан продолжает поставки оружия Киеву по воздушному мосту через Восточную Европу и планирует их существенно расширить. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают индийские СМИ. Волна публикаций о военно-техническом сотрудничестве Исламабада и Киева появилась на фоне охлаждения российско-пакистанских отношений, проявлением которого стала неудачная попытка Исламабада договориться о скидке на российскую нефть. Трения начались после отстранения от власти посетившего Москву в феврале премьер-министра Имрана Хана и переориентации нового руководства на альянс с США и их союзниками.

      Ключевым пунктом отправки пакистанских военных грузов на Украину остаётся база ВВС Нур-Хан в Равалпинди. Именно сюда прибывают британские военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III, перевозящие артиллерийские снаряды упакованные в британские контейнеры для украинской армии
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:11
    +5
    Сомнительная "инфа"
    СССР Пакистан никогда не поддерживал, боеприпасы не поставлял, технологиями не делился.

    Да и о "Мотор сичъ" сомнительно.
    Кроме ножек и рожек от него осталось ли хоть что-то?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:25
    -1
    Поставили ли, не поставили ли, кто и кому чего поставил- совершенно без разницы. Бизнес и ничего личного.
    Живем в глобальной капиталистической системе и "бабки" решают все-все-все.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:27
    -1
    При общении с индусами они сами говорят "никогда нам не верьте, обманем" и это не шутка, прямые родственники ромал и повадки те же будут улыбаться и обязательно кинут.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 18:35
      +2
      Цитата: Silver99
      При общении с индусами они сами говорят "никогда нам не верьте, обманем" и это не шутка

      Они вроде не поставляли боеприпасы ни душманам, ни на Украину. Индия мною не замечена в поддержке тех кто уничтожает русских.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:32
    +3
    Модернизацию говорите? На мотор сич? Без электричества, кадров? Или так пакистанцы решили и вертолеты подарить, денег дать, и еще и боеприпасов подкинуть-а что тогда сами иметь будут с таких сделок века?
  8. gsev
    gsev Сегодня, 18:33
    -4
    Вот и результат многовекторности продаж российского оружия при Ельцине и Путине. Как и в Афганистане в 1980-е США считают более дешевым стрелять по русским оружием сделанным в России и проданным ей своим партнерам.
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:45
    +1
    Нужно Мотор Сич в труху размолоть - тогда 404 не сможет выполнить свои обязательства по контракту и Пакистану не будет смысла поставлять снаряды.
  10. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 18:49
    0
    Интересно, а чем заняты Петров и Боширов? request