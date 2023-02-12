Индийское издание: Пакистан поставил Украине более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град»

Пакистан поставил Киеву более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", боеприпасы были доставлены на Украину через Германию. Об этом сообщает The Economic Times.
Отправленные в начале февраля из пакистанского порта Карачи боеприпасы прибыли в немецкий порт Эмден на побережье Северного моря. Далее снаряды для РСЗО "Град" в количестве более 10 тысяч, проследовали через Польшу на Украину. Об этом сообщает индийское издание со ссылкой на информированные источники. В прошлом месяце Исламабад поставил Украине примерно 50 тысяч артиллерийских снарядов "советских калибров".
По данным издания, Пакистан намерен нарастить поставки боеприпасов для украинской армии через Польшу и Германию. В качестве перевалочных пунктов выступают порты в польском Гданьске и немецком Эмдеме. Доставкой занимается пакистанская судоходная компания Project Shipping. Основную массу боеприпасов составляют артиллерийские снаряды, выпускаемые пакистанскими оружейными заводами.
В январе индийская разведка установила, что Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье.
На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM
- говорилось в сообщении.
У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ.