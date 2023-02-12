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США передали Польше в аренду неназванное количество разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper

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США передали Польше в аренду неназванное количество разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper

Польша получила на вооружение американские ударно-разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.


США поставили Польше неназванное количество БПЛА MQ-9A Reaper, дроны поступят на вооружение польских ВВС и будут использоваться для ведения разведки, в том числе и у границ Украины и Белоруссии. Беспилотники Варшавой не закуплены, США передали их в аренду, на какое время неизвестно.

В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), которые были арендованы у США в рамках срочной оперативной необходимости. Они будут использоваться ВВС, в том числе вести разведку на нашей восточной границе

- заявил польский министр обороны.

О том, что Польша намерена взять в лизинг американские БПЛА MQ-9A Reaper, сообщалось еще в октябре прошлого года. По словам того же Блащака, Варшава договорилась об аренде одного или нескольких американских беспилотных авиационных комплексов MQ-9A Reaper для расширения разведывательных возможностей страны. В дальнейшем Варшава намерена закупить аналогичные дроны.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:11
    +3
    Начали готовить польский плацдарм против России … разведка в интересах шумер и нато … плюс скорее всего основные аэродромы базирования шумерских ВВС на будущее
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:18
      0
      Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.


      Неплохо так.Интересно у нас в России создаётся аналог этого БПЛА?Было бы неплохо и нам иметь нечто подобное.Только где взять движок хотя бы на 800 л.с. Пока есть разве что АПД-500 на 500 л.с.Может на его основе попытаться создать БПЛА с полезной нагрузкой хотя бы в 1 тонну и дальностью 3000 км?



      .MQ-9А "Reaper" в отличие от MQ-1 "Predator" получил турбовинтовой двигатель "Honeywell" TPE331-10 мощностью 900 л. с., крыло большего удлинения (20 м), фюзеляж, увеличенный до длины в 11 м, и хвостовое оперение положительной V-образности (на MQ-1 "Predator" была обратная V-образность). Число ракет "Hellfire" выросло до 14 против 2 у "Predator". В целом характеристики стали более солидными по всем параметрам от радиуса полета до потолка. Полезная нагрузка достигла 1700 кг. Как и предшественника его относят к дронам класса MALE (Medium-altitude long-endurance).Бортовое оборудование близко, установленному на «Predator». Оно включает в себя многорежимный радар AN / APY-8 Lynx II с синтезированной апертурой, оптоэлектронную систему AN/AAS-52, производства Raytheon. В 2015 году на «Reaper» стали ставить ловушки-имитаторы ADM-160 MALD и MALD-J, а также испытали систему оповещения о работе вражеских РЛС AN / ALR-67.Вооружения в себя включает не только ПТУР с лазерным наведением "Hellfire". На шести узлах внешней подвески могут размещаться также: управляемые бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM, ракеты воздух-воздух AIM-92 Stinger и AIM-9 Sidewinder .

      https://dzen.ru/a/X75KDp6DJFcF2x14
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:45
        0
        Ну,вот и штурмочиа на замену "бородавочнику"..Штурмовая авиация переходит на беспилотную основу.И к этому надо быть готовым.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 19:12
    +4
    Думаю для ПВО РФ будет совершенно безразлично чей будет беспилотник сбитый над территорией украины, украинский, польский или «арендованный у матрасников». Собственно и ожидалось, что будут продолжать обострять ситуацию.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:27
      0
      польский или «арендованный у матрасников»

      сбитый польский, арендованный у матрасников - мягкий вариант дальнейшей экскалации
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:12
    +1
    "Польша намерена взять в лизинг американские БПЛА"- слово "лизинг" вполне определенные ассоциации вызывает.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:21
      0
      Во вторую мировую США много нализинговали.Продолжают заниматься любимым делом.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:30
    -2
    Очень скоро они появятся на Украине, а затем и над Москвой.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Очень скоро они появятся на Украине, а затем и над Москвой.


      Уже ищете потенциальных покупателей для MQ-9A Reaper из Польши? laughing Тогда да они и над Москвой скоро появятся. Телефончик оставьте.Это не вы ли РСЗО HIMARS продали или конкурирующая фирма подсуетилась?Я думаю что MQ-9A Reaper реально будет посадить при помощи РЭБ.

      .Корпус Стражей Исламской Революции обнародовал кадры перехвата управления американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper («Жнец»).Командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде сообщил, что несколько американских разведывательно-ударных БПЛА, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, были взяты под контроль КСИР и их разведка в реальном времени получала всю информацию (включая изображение с камер) с аппаратов после дистанционного проникновения в командный центр США.«Семь-восемь беспилотников, которые совершали постоянные полёты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, нам стала доступна вся их информация, мы получали эти данные из первых рук», — сказал генерал Гаджизаде.«На кадрах ниже показано проникновение специалистов РЭБ КСИР в командный центр армии США, одно из многих доказательств в поддержку замечаний генерала Гаджизаде», — сообщает иранское государственное агентство Fars News.




      . «Иран собрал уже целую коллекцию американских беспилотников, в их числе Scan Eagle, Raptor, MQ-9. Диапазон различных типов американских беспилотных летательных аппаратов, сбитых Ираном, в настоящее время составляет десяток, и он начал воспроизводить их сразу после проведения реверс-инжиниринга (обратное проектирование — исследование готового устройства с целью понять принципы его работы).Несколько эскадрилий этих боевых дронов вовсю участвуют в военных миссиях Тегерана.

      https://rusvesna.su/news/1550785346
  5. agoran
    agoran Сегодня, 19:44
    0
    Скорее всего на первоначальном этапе там будут экипажи янки (экипаж MQ-9 Reaper: один пилот, один оператор).
    После обучения, возможно, что заменят на пшеков.
    Ну, а кичливые ляхи сразу попробуют использовать в 404. У