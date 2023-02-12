В Воздушном командовании ВСУ рассказали о новой тактике применения российских дронов-камикадзе «Герань»

(...) в сентябре они примерно так и начинали, уже в октябре и ноябре они применяли "Герани" иначе. Тогда они атаковали в ночное время – в основном, с 23 часов и до двух-трех часов ночи. (...) Сейчас же они вернулись к сентябрьской тактике: как видим, второй день подряд с 18 часов и до 21-й они атакуют небольшими партиями

Применяемая российскими войсками в последнее время новая тактика атак дронами-камикадзе "Герань" может говорить об истощении запасов беспилотников. Об этом заявил представитель Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.Россия снова сменила тактику применения дронов-камикадзе "Герань", начав атаковать малыми группами беспилотников в вечернее время, а не в ночное. В Генштабе ВСУ считают, что эта тактика направлена, в основном, на истощение украинской противовоздушной обороны. В то же время, задачу поражения основных целей никто с них не снимал. Ранее они атаковали исключительно в ночное время.- заявил Игнат.Таким образом, делают вывод в Воздушных силах, Россия поменяла тактику, перейдя от ночных массовых налетов к вечерним атакам малыми группами. Все это может говорить, что у России снова заканчиваются беспилотники. Логика железная, возразить здесь нечего. Раз стали летать малыми партиями, значит беспилотников осталось мало.Между тем, украинская военная разведка "установила", что для организации атаки дронов-камикадзе по критически важной инфраструктуре Украины, Россия якобы использует иностранных наемников. Это было выявлено путем перехвата разговоров во время массированной атаки дронов 10 февраля. Как заявляется, был перехвачен разговор на фарси, в котором абоненты обсуждали координаты цели.В ГУР МО Украины обвиняют Россию в привлечении к боевым действиям курдских и афганских наемников.