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В Воздушном командовании ВСУ рассказали о новой тактике применения российских дронов-камикадзе «Герань»

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В Воздушном командовании ВСУ рассказали о новой тактике применения российских дронов-камикадзе «Герань»

Применяемая российскими войсками в последнее время новая тактика атак дронами-камикадзе "Герань" может говорить об истощении запасов беспилотников. Об этом заявил представитель Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.


Россия снова сменила тактику применения дронов-камикадзе "Герань", начав атаковать малыми группами беспилотников в вечернее время, а не в ночное. В Генштабе ВСУ считают, что эта тактика направлена, в основном, на истощение украинской противовоздушной обороны. В то же время, задачу поражения основных целей никто с них не снимал. Ранее они атаковали исключительно в ночное время.

(...) в сентябре они примерно так и начинали, уже в октябре и ноябре они применяли "Герани" иначе. Тогда они атаковали в ночное время – в основном, с 23 часов и до двух-трех часов ночи. (...) Сейчас же они вернулись к сентябрьской тактике: как видим, второй день подряд с 18 часов и до 21-й они атакуют небольшими партиями

- заявил Игнат.

Таким образом, делают вывод в Воздушных силах, Россия поменяла тактику, перейдя от ночных массовых налетов к вечерним атакам малыми группами. Все это может говорить, что у России снова заканчиваются беспилотники. Логика железная, возразить здесь нечего. Раз стали летать малыми партиями, значит беспилотников осталось мало.

Между тем, украинская военная разведка "установила", что для организации атаки дронов-камикадзе по критически важной инфраструктуре Украины, Россия якобы использует иностранных наемников. Это было выявлено путем перехвата разговоров во время массированной атаки дронов 10 февраля. Как заявляется, был перехвачен разговор на фарси, в котором абоненты обсуждали координаты цели.

В ГУР МО Украины обвиняют Россию в привлечении к боевым действиям курдских и афганских наемников.
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16 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:18
    +5
    Это в который же раз у нас заканчиваются герани?! Ну а про наёмников - украм можно нанимать кого угодно, а нам низзя?! Пусть слушают эфир может ещё какой язык услышат.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:27
      +6
      Цитата: Лешак
      Пусть слушают эфир может ещё какой язык услышат.

      Это у них только на мове можно говорить ,а Россия многонациональная страна, где каждый народ, сохраняет свой язык, и татары и якуты и т.д. У всех в школе есть родной язык. и Россия это поощряет.
  2. Eula
    Eula Сегодня, 20:20
    +2
    Боевые буряты ,
    управляющие дронами закончились. Логично, что теГеранями управляют, говорящие на фарси. Просто и понятно, на кого рассчитано то. Одним пуком трёх зайцев пытаются убить.
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 20:20
    +3
    Опять всё заканчивается belay сначала ракеты, теперь Герани. Ох уж эти влажные мечты чубатых «стратехов» laughing . На вас всех Хватит и ракет и гераней!
    P.s ещё добровольцев ждите из Африки, эти вообще Звери laughing
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:24
    +2
    Россия снова сменила тактику применения дронов-камикадзе "Герань", начав атаковать малыми группами

    атака малыми группами может объяснятся не истощением запасов дронов, а истощением сил украинских ПВО
  5. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 20:30
    +1
    Да. Да. Да. У нас все закончилось и герани и ракеты и снаряды...
    Можете хоклы расслабиться.
    А в боях наши воины только саперными лопатками воюют.
    Ага...
    Теперь вам намного легче будет погибать от нашего оружия
  6. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 20:30
    0
    Похоже не Герани а героин у зели заканчивается!
  7. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:31
    0
    был перехвачен разговор на фарси, в котором абоненты обсуждали координаты цели
    Это были не иранцы, а наши родные таджики-гастарбайтеры...
  8. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 20:32
    0
    Если верить украинским источникам то Россия с Ираном заключали контракт на поставку 1750 Шахедов из которых уже получена большая часть - около 1000. В прошлом месяце прошла информация о том, что иранцы стороят на территории России завод по производству Гераней. Причем пока не уточнялась информация о том, насколько в комплектации будет российская состаляющая. Известно, что Шахеды 131 и 136 это разные по габаритам и массе модели и комплектуются даже разными двигателями. Наиболее интересный обзор на них делал Сергей Шумаков на канале "Правда жизни" в Ютубе


    Поскольку двигатели там китайские, то вопрос объемов будет упираться в боязнь или игнорирование китайскими компаниями вторичных санкций. Ну, а перенос производства в Россию выведет из под удара Иран, который видимо именно из-за этого в последнее время бомбят израильтяне.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:48
      +2
      АПД-45 мощностью 50 л.с. поставить вместо китайских движков.Это их прямой аналог.
      Насколько известно по нему плотно работали.Испытания опытной партии на стенде по крайней мере были.
  9. val_67
    val_67 Сегодня, 20:37
    +1
    Я правильно понимаю, что помимо разговоров на фарси еще были замечены привязанные к беспилотникам радисты. обсуждающие приоритетность целей? Или это у меня воображение богатое? wassat
  10. al3x
    al3x Сегодня, 20:43
    0
    А у чубатых своё осталось, хоть что нибудь, кроме мяса? Если б не весь дикий запад, то давно бы уже пощады просили, соглашаясь на любые условия. Вон обрубок зелёный опять на европейской паперти стоит, господам кланяется, выпрашивая подаяния. Хотя нет, не выпрашивает, требует. Этакий ультимативный попрошайка.

    ПС. А если канал связи действительно был перехвачен и это не выдумка игоната, то этот момент нужно тщательно проанализировать. Выявить минусы, которые можно было бы обратить в тактические плюсы, по возможности.
  11. Blackflag88
    Blackflag88 Сегодня, 20:47
    +1
    А радио перехвата на языке «Суахили» они не перехватили ?
  12. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:25
    +8
    да вроде уже слышали о полном истощении всего запаса всего)
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:28
    +1
    Эх, поскорее бы Украина закончилась...
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:53
    0
    В ГУР МО Украины обвиняют Россию в привлечении к боевым действиям курдских и афганских наемников.

    Это вам еще отдыхом покажется, чубаки! К нам на подмогу еще рвутся сирийцы и корейцы... И если сирийцы так себе вояки - то корейчеки, это отменная подготовка, моральный дух, замешанный на чучхе, полное бесстрашие и азиатская жестокость и нечувствительность к страданиям (как своим, так и врага).

    Пора перепевать Егора Летова на другие слова:
    "К нам он шел, тот кореец молодой,
    Шел наш брат, чтоб в сраженьи нам помочь
    Чтоб помочь нам справиться с бедой -
    Гнать укрофашистов прочь!"