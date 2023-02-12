После потери ВСУ села Красная Гора северобахмутский гарнизон противника близок к полному уничтожению

Так называемый северобахмутский гарнизон противника близок к полному уничтожению. Речь идёт об украинских подразделениях, которые были зажаты российскими войсками в районе населённых пунктов Красная Гора, Парасковиевка, Благодатное и северной части города Бахмута (Артёмовска). По самым скромным оценкам, там командование противника после потери Соледара сосредоточило силы численностью около 12 тысяч человек. К настоящему моменту цифры потерь перевалили за 70% от того, что изначально было по количеству личного состава украинских войск.До того момента, пока Красная Гора оставалась под контролем ВСУ, для украинских военных была возможность отступить по направлению на Славянск – по автодороге E40. Сегодня, когда гарнизон ВСУ в Красной Горе уничтожен, а само село перешло под контроль ЧВК «Вагнер», пути отхода – только через поля, причём малыми группами.Но даже в таком варианте у противника проблемы. Дело в том, что бои в Парасковиевке и выход российских подразделений к Дубово-Васильевке и Орехово-Васильевке (находятся западнее дороги на Славянск) сводят к минимуму возможности северобахмутской группировки противника к сколько-нибудь организованному отступлению. Уходить через сам Бахмут (Артёмовск) – тоже более чем сомнительный вариант для остатков ВСУ на этом направлении, так как северные окраины города перешли под контроль бойцов «Вагнера», включая большую часть территории железнодорожной станции Ступки.Соответственно, сейчас идёт фактически ликвидация группировки противника, которая оставалась в упомянутом треугольнике Парасковиевка – Красная Гора – Благодатное. Под контролем (если этот термин для ВСУ на этом направлении вообще уместен) из трёх указанных сёл остаётся лишь часть Парасковиевки, причём по его (противника) позициям в селе уже успела пристреляться российская артиллерия. Маневрировать у врага там уже не получается, как не получается и осуществлять хоть какую-то ротацию с пополнением матчасти.