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После потери ВСУ села Красная Гора северобахмутский гарнизон противника близок к полному уничтожению

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После потери ВСУ села Красная Гора северобахмутский гарнизон противника близок к полному уничтожению

Так называемый северобахмутский гарнизон противника близок к полному уничтожению. Речь идёт об украинских подразделениях, которые были зажаты российскими войсками в районе населённых пунктов Красная Гора, Парасковиевка, Благодатное и северной части города Бахмута (Артёмовска). По самым скромным оценкам, там командование противника после потери Соледара сосредоточило силы численностью около 12 тысяч человек. К настоящему моменту цифры потерь перевалили за 70% от того, что изначально было по количеству личного состава украинских войск.


До того момента, пока Красная Гора оставалась под контролем ВСУ, для украинских военных была возможность отступить по направлению на Славянск – по автодороге E40. Сегодня, когда гарнизон ВСУ в Красной Горе уничтожен, а само село перешло под контроль ЧВК «Вагнер», пути отхода – только через поля, причём малыми группами.

Но даже в таком варианте у противника проблемы. Дело в том, что бои в Парасковиевке и выход российских подразделений к Дубово-Васильевке и Орехово-Васильевке (находятся западнее дороги на Славянск) сводят к минимуму возможности северобахмутской группировки противника к сколько-нибудь организованному отступлению. Уходить через сам Бахмут (Артёмовск) – тоже более чем сомнительный вариант для остатков ВСУ на этом направлении, так как северные окраины города перешли под контроль бойцов «Вагнера», включая большую часть территории железнодорожной станции Ступки.



Соответственно, сейчас идёт фактически ликвидация группировки противника, которая оставалась в упомянутом треугольнике Парасковиевка – Красная Гора – Благодатное. Под контролем (если этот термин для ВСУ на этом направлении вообще уместен) из трёх указанных сёл остаётся лишь часть Парасковиевки, причём по его (противника) позициям в селе уже успела пристреляться российская артиллерия. Маневрировать у врага там уже не получается, как не получается и осуществлять хоть какую-то ротацию с пополнением матчасти.
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:05
    +1
    Разведчик ЗВО показал поставленное Западом Киеву вооружение, оставленное при отступлении украинских войск на кременском участке фронта в Донбассе, в том числе ПТРК "MILAN".
    Видео по ссылке ниже.
    https://t.me/rian_ru/194081
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 21:13
      +1
      ПТРК "Милан" меня удивил, он был у нас в 1987 году
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:35
        0
        Цитата: Carlos Sala
        ПТРК "Милан" меня удивил, он был у нас в 1987 году

        Есть модификация-модернизация, часто от первоначального остается лишь корпус. Впрочем действительно сомневаюсь, что Украине поставили последние версии ракеты. Скорее всего лежалые, начала 90-х выпуска.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:08
    +13
    Уничтожение противника это и есть суть войны. ВСУ отметились издевательствами и убийством российских пленных, так что Вагнеровцы церемониться, с врагом, не будут. Количество погибших ВСУк должно быть огромным.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:08
    +13
    Неужели свершилось? Добивайте их мужики, без всякой жалости.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:11
    +4
    Вагнер продолжает продвигаться вперед, добиваясь значительных территориальных успехов.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:12
    +5
    Тут ценно не только то, что отминусовали столько личного состава противника. И не только территория которая станет базой для наступления на Славянское-краматорский укреп. Тут ведь потеряны именно опытные, давно воюющие бригады. Теперь некому будет передавать опыт, теперь их не пополнить, теперь все новые мобилизованные сразу будут на порядок слабее и хуже подготовлены, некому передавать необходимые навыки ЛБС, навыки жизни на фронте и окопную смекалу и приемы. Ну и само собой, первой линии обороны, просто теперь нет. Она не сместилась назад, не отошла она сварилась в котле куда ее загнал штафирка зеля. Теперь противнику надо вводить номерные бригады механизированные для удержания территории на Краматорском укрепе. Пополнять просто некого.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:12
    +4
    Тактические успехи не могут не радовать.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:43
      +2
      А главное - из них складываются успехи стратегические! Ох, как мы все стратегических побед, меняющих правила игры, ждёёём...
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:13
    +4
    по хрошему ВСУ надо отступать от Бахмута (правильней сказать - бежать), но Зеленский не хочет брать на себя политическую ответственность за оставление города
  8. Комментарий был удален.
  9. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:18
    -2
    Теперь остается только мечтать, что если бы МО возглавляли такие люди как Пригожин. К сожалению Путин стал на сторону Шойгу и опять все становится неопределенным!
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 21:32
      +5
      Масса вопросов....
      А Пригожин действительно руководит боевыми действиями? А оружие и деньги он откуда берет, из тумбочки ? А Пригожин никому не подчиняется? Шойгу, Герасимов и пр только стояли рядом? А Пригожин по образованию кто? И откуда же это все следует?
      1. Havoc
        Havoc Сегодня, 21:59
        +1
        Цитата: иван2022
        Масса вопросов....
        А Пригожин действительно руководит боевыми действиями? А оружие и деньги он откуда берет, из тумбочки ? А Пригожин никому не подчиняется? Шойгу, Герасимов и пр только стояли рядом? А Пригожин по образованию кто? И откуда же это все следует?

        Абсолютно с вами согласен, меня поражают люди, которые считают что Вагнер воюет сам по себе, хоть бы тогда задумались, а кто им фланги держит.
  10. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:23
    +10
    никакой пощады..полное уничтожение как вида, и класса этих укрообезьн!
    1. Expert2023
      Expert2023 Сегодня, 21:50
      +1
      Цитата: иван2022
      Масса вопросов....
      А Пригожин действительно руководит боевыми действиями? А оружие и деньги он откуда берет, из тумбочки ? А Пригожин никому не подчиняется? Шойгу, Герасимов и пр только стояли рядом? А Пригожин по образованию кто? И откуда же это все следует?


      Не надо массы вопросов. ,,Вагнер,, это структура МО. good
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:56
    +1
    Выбейте уже, наконец, этих тараканов из своих щелей, мужики! Фашистам и нацистам, убивавшим детей и женщин, обстреливавшим больницы и школы - пощады быть не может, исполняйте их без сожаления!