Удары по тылам противника 4-е сутки подряд: сообщается о воздушной тревоге и взрыве в Днепре

Впервые за последние несколько месяцев удары по тыловым объектам противника на Украине продолжаются четвёртые сутки подряд.
Только что (примерно на 21:00 мск) стали приходить сообщения об ударе по одному из объектов киевского режима в городе Днепр (Днепропетровск). В регионе объявлена воздушная тревога. Изначально не было сообщений о том, каким именно оружием (ударными беспилотниками или ракетами) осуществлено поражения. В местных пабликах пишут, что взрыв в городе был слышен в разных его частях.
Потом в местной «администрации» заявили, что над городом замечены беспилотники. Речь идёт о беспилотниках типа «Герань», которые киевский режим называет «иранскими Шахидами» (Shahed 136).
При этом дополнительно указывается на то, что если в небе появились беспилотники, то в ночное время суток могут полететь и ракеты, как это было во время предыдущих атак.
Подтвердилась информация о том, что в результате одного из недавних ударов в Харькове был поражён крупный логистический центр, через который шла активная перевалка военных грузов.
Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий прилёта. Можно видеть, что объекту противника нанесён значительный ущерб. В релизе указанного выше ведомства, конечно же, ничего не говорится о том, что объект использовался в военной логистике. Вместо этого называется его формальный статус: склады «Новой почты».