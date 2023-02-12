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Удары по тылам противника 4-е сутки подряд: сообщается о воздушной тревоге и взрыве в Днепре

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Удары по тылам противника 4-е сутки подряд: сообщается о воздушной тревоге и взрыве в Днепре

Впервые за последние несколько месяцев удары по тыловым объектам противника на Украине продолжаются четвёртые сутки подряд.


Только что (примерно на 21:00 мск) стали приходить сообщения об ударе по одному из объектов киевского режима в городе Днепр (Днепропетровск). В регионе объявлена воздушная тревога. Изначально не было сообщений о том, каким именно оружием (ударными беспилотниками или ракетами) осуществлено поражения. В местных пабликах пишут, что взрыв в городе был слышен в разных его частях.

Потом в местной «администрации» заявили, что над городом замечены беспилотники. Речь идёт о беспилотниках типа «Герань», которые киевский режим называет «иранскими Шахидами» (Shahed 136).

При этом дополнительно указывается на то, что если в небе появились беспилотники, то в ночное время суток могут полететь и ракеты, как это было во время предыдущих атак.

Подтвердилась информация о том, что в результате одного из недавних ударов в Харькове был поражён крупный логистический центр, через который шла активная перевалка военных грузов.



Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий прилёта. Можно видеть, что объекту противника нанесён значительный ущерб. В релизе указанного выше ведомства, конечно же, ничего не говорится о том, что объект использовался в военной логистике. Вместо этого называется его формальный статус: склады «Новой почты».
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14 комментариев
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  1. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:21
    0
    Что то готовится. Надеюсь получится не как весной 22 года!
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:29
      +1
      Пора бы уже. Нам из месяца в месяц аналитики рассказывают, что настоящее наступление вот-вот начнётся. Может и вправду дождались.
      1. ПетроглИф
        ПетроглИф Сегодня, 21:56
        0
        А так ли оно нужно настоящее наступление? Была недавно аналитика по этому поводу. Сможем ли мы быстро "переварить" новые освобожденные территории за пределами 4 регионов? Да и потерь в "настоящем" наступлении будет гораздо больше. Сложилось ощущение, что этого страстно желает Запад. Всеми своими заявлениями и пугалками про кучу оружия что дадут Украине они нас торопят. И вот тут вопоос - а оно нам надо, спешить? Время уже стало работать на нас. Поэтому относительно медленно всё идёт своим чередом. Маховик раскручивается, остановить его уже нельзя...
    2. янек
      янек Сегодня, 21:33
      +2
      время покажет , что да как. цыплят по осени считают.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:46
        0
        цыплят по осени считают

        надеюсь украинских "цыплят" посчитают уже весной, к лету
  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:22
    +13
    желательно и завтра и послезавтра.. и так каждый день. до полного разгрома укронацизма!
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:25
    +5
    Очень хорошо, нет недостатка в ракетах или беспилотниках, несмотря на их тупую пропаганду, и они продолжают получать удар за ударом, их противовоздушная оборона похожа на интермедию.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:28
    +1
    Да что-то кучно цветет герань нынче. Представляю ка ких генштаб репу чешет-началось или не началось? Спрашивают у хозяев ну шо там? как данные миллиона спутников и агентурной сети? а те ручками разводят-ниче не видим ниче не понимаем, вроде предпосылок нет, но кто их знает энтих русских, вы там на всякий случай будьте готовы постоянно...А шумеры их спрашивают, а где хотяб готовыми быть? в Белоруссии? или наоборот на юге у Одессы? или вот так тупо напрямик под Артемовском где этот их ужасный вагнер? или может быть у Северска? или у Изюма обратно? или на угледар подкреп кидать? а хозяева им опять -а шут его знает! будьте готовы везде мы сами ниче не понимаем....
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:33
    0
    Надеюсь ежедневный полёт гераней не к дождю, а к чему то посерьёзнее. Например к масштабному наступлению. Будем ждать.
  6. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:43
    +1
    Только так - лупить без всяких там книксенов и "готовности к переговорам".
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:45
    +2
    Ракет нет... Взрывы есть... Вывод - самообстрел!
    Писи: укропы, не включайте кондиционеры зимой - а то вон к чему приводит
  8. Степан S
    Степан S Сегодня, 21:45
    -1
    Что то на фото, в крупном логистическом центре, никаких грузов не видно, и пожара нет. Голый бетон и кирпичи. Что же там такого могло быть, что улетучилось?
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:53
    0
    Заводы и сборочные цеха работают в три смены. Массированную атаку 2-3мя тысячами(а лучше пятью-десятью) беспилотников типа Гераней никакая ПВО отразить не способна. Только выключение систем спутникового позиционирования может помочь, но это совсем не Украинские компетенции.
    И по деньгам получаются сущие копейки: 10000$ на 10000 штук= 100000000$.
  10. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:57
    0
    Четвёртые сутки пылают станицы....