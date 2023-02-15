Варварские короли. Эрманарих и его держава

Племенной вождь остготов Эрманарих
В дошедшей до нас «Гетике»*, написанной готским историком Иорданом* в VI веке, и еще в более раннем труде римского историка Аммиана Марцеллина* – «Римской истории» – упоминаются владения могущественного остготского правителя Эрманариха, оставившего еще за сто лет до падения могущественной Римской империи глубокий след не только в исторической памяти современников, но и во всей мировой историографии. Это эпоха Великого переселения народов, время истоков будущей истории национальных европейских государств, которые корнями уходят именно в этот период.
Аммиан Марцеллин
В IV веке, на рубеже поздней Античности и Средневековья в южной части Восточной Европы появилось масштабное военно-политическое образование, известное нам сейчас как держава Эрманариха, на территории которой археологи отмечают сильный всплеск черняховской культуры*. На сегодняшний день она достаточно хорошо изучена и дала много нового для понимания этнокультурных процессов, происходивших на юге Восточной Европы накануне эпохи Великого переселения народов.
Элементы черняховской культуры
Обширные владения остготского правителя, простиравшиеся от берегов Балтики до Черного моря и на восток почти до самых Уральских гор, европейские историки, занимающиеся тем непростым временем, пытаются переводить по-разному, называя территории, которым владел остготский правитель то «королевством» (Regnum), то «родовым королевством», «военным королевством», то «державой» и даже «империей».
В сочинениях позднеримского историка Аммиана Марцеллина, Эрманарих назван королем (кёнигом), а все его обширные владения – областями, но, наверное, правильнее все же называть его вождем. Племенным вождем. А созданное им государство совсем государством и не было, в римском или греческом представлении, а находилось где-то на границе государственности.
Примерная граница державы Эрманариха, по мнению некоторых ученых
Хорошо изученный учеными текст иорданской «Гетики» указывает на то, что это было весьма масштабное военно-политическое образование, включавшее в себя значительную часть территории Восточной Европы (современные Украину, Румынию, Молдавию, Прибалтику и южную часть РФ). Помимо причерноморского юга, в него еще входили далекие северные области, населенные различными лесостепными и лесными племенами, среди них Иордан называет и германцев-герулов, и эстов, и многочисленных венетов, и средневолжских марийцев и мордву.
Воины-остготы
И если исходить из перечня покоренных Эрманарихом народов, то созданное им политическое образование носило ярко выраженный многонациональный характер, а лидерство в подобных образованиях обычно принадлежало одному из наиболее многочисленных и сильных в военном отношении племен, однако в известных нам источниках не содержится ни одного свидетельства о каких-либо союзнических отношениях остготов с народами, входившими в это военно-политическое образование. Таким образом, получается, что все они оказались в составе этого условного Regnum в результате завоевания и дальнейшего подчинения.
Воин-остгот
Некоторые историки высказывают серьезные сомнения в существовании такой обширной территории остготского государства и делают выводы, что все труды историка Иордана о колоссальных размерах Regnum, которым владел Эрманарих, основываются либо на какой-то ошибке, либо на откровенном обмане.
Так что же это за держава и кто такие готы?
Кто такие готы?
Теперь попробуем подойти к царствованию, которое знаменует собой великую эпоху в истории готского народа. Воинственный король Эрманарих правил таким же воинственным народом в обширной стране, он был избран королем примерно в 350 году и, конечно же, был великим воином, как и многие его предшественники, но его политика и цели, за которые он боролся, заметно отличались от других. Эрманарих не пытался вторгнуться в провинции Римской империи, а решил сделать свое остготское королевство центром своей великой империи.
Воины-остготы
Прежние короли готов довольствовались тем, что совершали грабительские экспедиции на территории соседних народов или вели своих подданных на поиски новых поселений в других землях. Во время же правления Эрманариха готский народ полностью отказался от надежд на дальнейшие завоевания, а следовательно и богатую добычу в соседних странах юга.
Благодаря своим многочисленным подвигам, Эрманарих казался соседним народностям страшным, его некоторые современники сравнивали с Александром Великим, а упомянутый выше историк Иордан назвал его «благороднейшим из Амалов*» – и даже много веков спустя его слава сохранилась в поэтических традициях германцев, норманнов и англосаксов.
Эрманарих приблизился к такому великому образу всех античных завоевателей благодаря тому, что его одетые в доспехи и вооруженные копьями всадники проникли вглубь русских и прибалтийских территорий и на этой колоссальной территории создали великую племенную державу, в рамках которой полиэтническое сообщество (территория Германии, Скифии и Балтики) чувствовало себя в более или менее слабой зависимости, но и по законам империи – в безопасности тоже.
Эрманариха боялись и в то же время им восхищались как великим завоевателем и способным правителем, и одновременно его люто ненавидели как жестокого и эгоистичного тирана, а некоторые позднеантичные авторы закрепляют за Эрманарихом те черты, которые в героической легенде превратили его в демонического тирана и разрушителя собственного рода.
Местопребывание столицы его государства, появившегося буквально в чистом поле, находилось где-то на берегу Днепра, однако точное его расположение историкам до сих пор не известно.
Исследователи располагают длинным списком покоренных народов, которые входили в состав державы Эрманариха, но их этнонимы настолько искажены летописцами и последующими переписчиками, что повторять их в этой статье совершенно бесполезно. Однако можно составить некоторое представление об обширности его державы на основании того факта, что среди покоренных им народов, которых Эрманарих заставил жить по своим законам, были эстонцы, жившие далеко на берегах Ботнического залива, и скифы, обитавшими в причерноморских степях.
Эрманарих, по всей видимости, был первым королем из семейства Амалов, получившим власть путем наследования. Вплоть до этого времени готские племенные вожди (короли), по-видимому, избирались свободными выборами из какой-либо знатной семьи, и на сегодняшний день наука не имеет доказательств того, что сын когда-либо до этого наследовал власть своего отца.
Но отныне королевская власть остготов стала наследственной среди потомков Эрманариха.
Готы в Крыму
Карта примерной миграции готов на полуостров Крым
Во время расширения державы Эрманариха часть готов вместе со своими союзниками аланами – племенной группой иранского происхождения – прочно обосновываются в Крыму, однако у историков до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, когда и как готы попали в Крым.
Археологические находки на территории Крыма, указывающие на пребывание готов на полуострове, комплексно фиксируются в период существования державы Эрманариха (середина – вторая половина IV века), а отдельные предметы известны и еще раньше.
Конец державы Эрманариха
К концу IV века, на территории Восточной Европы появляются кочевники-гунны – народ тюркского происхождения откуда-то с территории современной Монголии. В своем постепенном движении на запад они соединились с финно-угорскими племенами в Приуралье и Поволжье, а в 375 году они во главе со своим вождем Баламером (313–338) перешли Дон и вступили в сердце державы Эрманариха.
Гунны
Вот что писал о гуннах римский историк Аммиан Марцеллин:
«Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столько чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов. При столь неприятном человеческом облике, они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, а питаются кореньями полевых трав и полусырым мясом всякого скота. У них даже нельзя найти покрытого тростником шалаша.
Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод, жажду. Они одеваются в одежды холщовые или сшитые из шкурок лесных мышей. Головы они покрывают кривыми шапками, а волосатые ноги защищают козьими шкурами.
Они плохо действуют в пеших стычках, но зато, как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам, и иногда сидя на них по-женски, они исполняют все обычные свои дела.
Все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужалости.
Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина. Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен – еще дальше».
Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод, жажду. Они одеваются в одежды холщовые или сшитые из шкурок лесных мышей. Головы они покрывают кривыми шапками, а волосатые ноги защищают козьими шкурами.
Они плохо действуют в пеших стычках, но зато, как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам, и иногда сидя на них по-женски, они исполняют все обычные свои дела.
Все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужалости.
Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина. Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен – еще дальше».
Их приближение породило среди подданных Эрманариха дикую панику, которая была вызвана не только их многочисленностью и молвой об их беспрепятственном завоевательном пути, но и простым суеверным ужасом, который возбуждал их странный и ужасный вид. Карликовые и, казалось, уродливые в фигуре, но огромной силы, их смуглые и безбородые лица со сделанные татуировками выглядели еще более безобразными, поэтому не удивительно, что готы считали их скорее демонами, чем людьми.
Уже престарелый король, а ему на тот момент было 110 лет, призвал свой народ к сопротивлению, но он был парализован ужасом, а покоренные племена с радостью приветствовали вторжение гуннов, как возможность сбросить ярмо ненавистного тирана.
Встреча с кочевым миром гуннов оказалась очень страшной не только для остготов, но и для Рима. По одной из версий, Эрманарих, племенной вождь, воин, покоривший многие народы, перед лицом нашествия гуннов покончил с собой. Это произошло в 375 году.
Аммиан Марцеллин объяснял случившееся так:
«Пораженный силой этой внезапной бури, Эрманарих в течение долгого времени старался дать им решительный отпор и отбиться от них, но так как молва все более усиливала ужас надвинувшихся бедствий, то он положил конец страху перед великими опасностями добровольной смертью».
У цивилизованных римлян самоубийство было нормой. Если человек высокого сословия потерпел военное или политическое поражение, он мог приказать своему рабу заколоть себя или заколоться сам, но самоубийство варварского вождя, не имеющего никакого отношения к римским традициям и культуре, выглядит неожиданно и непривычно, еще раз подчеркивая отмеченную в источниках неординарность личности Эрманариха.
Даже после гибели остготского вождя (короля) и падения его могущественной державы его образ продолжал еще долго жить в памяти других германских народов в непростую эпоху Великого переселения народов.
Великая «империя» Эрманариха, созданная завоеванием в течение одной жизни, была обречена, как и империя Алексадра Великого или Наполеона, на бесславный конец...
Однако в историографии существует и другая версия, донесенная до нас историком Иорданом – романтическая – согласно которой Эрманарих был убит братьями-росомонами* по имени Сар и Аммий, которые напали на Эрманариха, отрубили ему руки и ноги и оставили его в нищете и беспомощности, отомстив таким образом за свою сестру Сунильду, которая была жестоко казнена Эрманарихом (по одной версии – разорвана лошадьми, по другой – забросана камнями) в наказание за измену мужу.
Целое столетие остготы оставались подвластными гуннам и даже сражались на стороне своих хозяев против своих сородичей вестготов.
Это было время унижения остготов, и рассказывать здесь особо нечего, но они не покорились диким захватчикам без боя – один большой отряд под предводительством двух полководцев – Алатея и Сафракса, взяв с собой мальчика из семейства Амалов* по имени Видерик, которого они избрали своим королем, эмигрировали на запад вскоре после смерти Эрманариха и присоединились к армии вестготов, где нам еще предстоит услышать о них...
После их покорения гуннами об остготах почти ничего не слышно в течение примерно 80 лет, после чего они вновь появляются в Паннонии (территория современной Венгрии) на средней реке Дунай, но как федераты римлян.
Информация
*«Гетика». Исторический трактат Иордана, написанный в VI веке, представляющий собой краткое изложение о происхождении и истории готского народа.
*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.
*Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 391/400). Римский солдат и историк, живший в переломную эпоху, ключевую для всей дальнейшей истории Европы. Написал крупное историческое повествование – «Римская история», сохранившееся с Античности.
*Черняховская культура (II–IV вв. н. э.). Археологическая культура железного века на территориях лесостепной и частично степной Украины, Молдавии и Румынии. Спор об этой культуре ведется до сих пор – это были предки славян или германцев-готов. Упадок черняховской культуры наблюдается во время вторжения на эту территорию гуннов.
*Готискандза. Готискандза была первым поселением готов после их миграции из Скандзы в первой половине I века. Местность на южном берегу Балтийского моря, где они высадились, приплыв на трех кораблях. Вероятнее всего, это было побережье близ дельты Вислы (примерно город Гданьск).
*Ойум. Название территории, в которую привел народ готов их король Филимер, передвигаясь с Вислы на юг. Эти земли находились в пределах Скифии. Некоторые историки связывают Ойум с черняховской культурой.
*Росомоны. Народ, упомянутый готским историком Иорданом (VI век) в Восточной Европе в связи с событиями около 375 года. Среди некоторых ученых существует мнение, что росомоны – это одно из первых сообщений о предках русов – роксолан. Впервые такую версию выдвинул М. В. Ломоносов.
*Род Амалов. Династия племенных вождей, которая сначала правила всеми готами, а затем только остготами. После распада Западной Римской империи этот род стал королевским домом остготов и основал Остготское королевство Италия (Теодорих Великий).