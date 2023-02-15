Варварские короли. Эрманарих и его держава



Племенной вождь остготов Эрманарих



Аммиан Марцеллин



Элементы черняховской культуры



Примерная граница державы Эрманариха, по мнению некоторых ученых



Воины-остготы



Воин-остгот

Кто такие готы?



Воины-остготы

Готы в Крыму



Карта примерной миграции готов на полуостров Крым

Конец державы Эрманариха



Гунны

«Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столько чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов. При столь неприятном человеческом облике, они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, а питаются кореньями полевых трав и полусырым мясом всякого скота. У них даже нельзя найти покрытого тростником шалаша.

Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод, жажду. Они одеваются в одежды холщовые или сшитые из шкурок лесных мышей. Головы они покрывают кривыми шапками, а волосатые ноги защищают козьими шкурами.

Они плохо действуют в пеших стычках, но зато, как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам, и иногда сидя на них по-женски, они исполняют все обычные свои дела.

Все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужалости.

Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина. Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен – еще дальше».

«Пораженный силой этой внезапной бури, Эрманарих в течение долгого времени старался дать им решительный отпор и отбиться от них, но так как молва все более усиливала ужас надвинувшихся бедствий, то он положил конец страху перед великими опасностями добровольной смертью».

Информация

*«Гетика». Исторический трактат Иордана, написанный в VI веке, представляющий собой краткое изложение о происхождении и истории готского народа.



*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.



*Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 391/400). Римский солдат и историк, живший в переломную эпоху, ключевую для всей дальнейшей истории Европы. Написал крупное историческое повествование – «Римская история», сохранившееся с Античности.



*Черняховская культура (II–IV вв. н. э.). Археологическая культура железного века на территориях лесостепной и частично степной Украины, Молдавии и Румынии. Спор об этой культуре ведется до сих пор – это были предки славян или германцев-готов. Упадок черняховской культуры наблюдается во время вторжения на эту территорию гуннов.



*Готискандза. Готискандза была первым поселением готов после их миграции из Скандзы в первой половине I века. Местность на южном берегу Балтийского моря, где они высадились, приплыв на трех кораблях. Вероятнее всего, это было побережье близ дельты Вислы (примерно город Гданьск).



*Ойум. Название территории, в которую привел народ готов их король Филимер, передвигаясь с Вислы на юг. Эти земли находились в пределах Скифии. Некоторые историки связывают Ойум с черняховской культурой.



*Росомоны. Народ, упомянутый готским историком Иорданом (VI век) в Восточной Европе в связи с событиями около 375 года. Среди некоторых ученых существует мнение, что росомоны – это одно из первых сообщений о предках русов – роксолан. Впервые такую версию выдвинул М. В. Ломоносов.



*Род Амалов. Династия племенных вождей, которая сначала правила всеми готами, а затем только остготами. После распада Западной Римской империи этот род стал королевским домом остготов и основал Остготское королевство Италия (Теодорих Великий).