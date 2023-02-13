Глава МИД Украины: Скоро в Нью-Йорке будет много важных сигналов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке будет «много важных сигналов». Речь идёт об украинском предложении провести «саммит мира» в Организации Объединённых Наций.
Ранее с такой инициативой выступили сами киевские чиновники, для которых любые идеи о мире традиционно сводятся к войне и её дальнейшей эскалации. Подтвердил нацеленность на эскалацию и Кулеба, заявляя, что в Нью-Йорке «в годовщину российского вторжения на Украину будут приняты решения по поставкам оружия».
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, «в Нью-Йорке 23 и 24 февраля произойдут «великие события».
Кулеба:
Это очень важно для украинцев, для Украины.
Глава украинского МИД добавил, что на так называемом «саммите мира» будут приняты и новые решения по антироссийским санкциям.
Кулеба:
Будут продемонстрированы важные символы единства.
Эксперты считают, что в ближайшее время (возможно, 24 февраля) западные страны примут окончательное решение по конфискации ранее замороженных российских активов. Ранее в Европейском центробанке заявили, что пока не в состоянии осуществить конфискацию, так как «основную часть средств пока не могут найти». Это заявление может быть банальной отговоркой, которую выдумали в нежелании делать такого рода шаг первыми – ждут пока первый шаг сделает «гегемон» (США).