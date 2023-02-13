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Глава МИД Украины: Скоро в Нью-Йорке будет много важных сигналов

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Глава МИД Украины: Скоро в Нью-Йорке будет много важных сигналов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке будет «много важных сигналов». Речь идёт об украинском предложении провести «саммит мира» в Организации Объединённых Наций.


Ранее с такой инициативой выступили сами киевские чиновники, для которых любые идеи о мире традиционно сводятся к войне и её дальнейшей эскалации. Подтвердил нацеленность на эскалацию и Кулеба, заявляя, что в Нью-Йорке «в годовщину российского вторжения на Украину будут приняты решения по поставкам оружия».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, «в Нью-Йорке 23 и 24 февраля произойдут «великие события».

Кулеба:

Это очень важно для украинцев, для Украины.

Глава украинского МИД добавил, что на так называемом «саммите мира» будут приняты и новые решения по антироссийским санкциям.

Кулеба:

Будут продемонстрированы важные символы единства.

Эксперты считают, что в ближайшее время (возможно, 24 февраля) западные страны примут окончательное решение по конфискации ранее замороженных российских активов. Ранее в Европейском центробанке заявили, что пока не в состоянии осуществить конфискацию, так как «основную часть средств пока не могут найти». Это заявление может быть банальной отговоркой, которую выдумали в нежелании делать такого рода шаг первыми – ждут пока первый шаг сделает «гегемон» (США).
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:02
    0
    Много важных сигналов?Неужели решили сдаться?Нет,еще последний бандерлог нп сдох.. yes
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 06:05
      0
      Нью-Йорк город важных сигналов? А кто самый важный сигнальщик?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:11
      0
      На морзянку перейдут сигналы передавать.
  2. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:10
    0
    Парадокс, на САММИТЕ МИРА будет решаться вопрос о поставках оружия для продолжения войны.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:13
    0
    Кулеба заявил о том, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке будет «много важных сигналов»
    Эти живут только надеждой, что "заграница нам поможет", "весь мир с нами". Поэтому ложась спать думают о важных сигналах, а проснувшись бегут смотреть новости - не пришел ли ужу сигнал.