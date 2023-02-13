ВВС США сбили «неизвестный объект восьмиугольной формы» над озером Гурон

Восьмиугольный объект осуществлял полёт над озером Гурон – в районе границы с Канадой. Решение нанести по нему удар было принято президентом Джо Байденом.

Сейчас идёт сбор фрагментов, чтобы иметь информацию о характере этого объекта.

Очередной «неизвестный объект» американские ВВС сбили в воздушном пространстве США. На этот раз объект, как утверждается, имел форму восьмиугольника и двигался в районе американо-канадской границы близ Великих озёр.Удар по двигавшемуся в воздухе объекту был нанесён накануне – над озером Гурон. Информацию подтверждают в ВВС и конгрессе США.Из сообщений американской стороны:Сразу после того, как объект был сбит, началась очередная для американских военных и спецслужб операция по сбору его фрагментов.Один из членов комитета по обороне палаты представителей США:Дополнительно сообщается, что объект «представлял опасность для гражданского авиасообщения».Также в конгрессе США сделали многозначительное заявление о том, что американцы «заслуживают больше ответов, нежели получают сегодня».Напомним, что ранее ВВС США сбили китайский зонд, пролетевший над территорией США, в районе побережья штата Южная Каролина. Потом был сбит шар меньших размеров в районе границы США и Канады над Аляской. В Китае признали свою собственность только над первым сбитом аэростатом, назвав его метеорологическим. Кому принадлежал второй, а также объект, сбитый над озером Гурон, пока неизвестно.Можно предположить, что в США сознательно будут раскручивать эту тему, чтобы, во-первых, указать на «растущую китайскую угрозу», во-вторых, чтобы добиться ещё большего финансирования военной составляющей.