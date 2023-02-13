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Российский посол в Лондоне: Великобритания готовит законодательство для конфискации замороженных российских активов

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Российский посол в Лондоне: Великобритания готовит законодательство для конфискации замороженных российских активов

Западу не дают покоя замороженные российские активы, ряд стран Европы пытается наложить на них лапу, объясняя все это "заботой об Украине". В первых рядах таких стран находится Великобритания, которая уже готовит законодательство для кражи российских денег. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.


Британское правительство поставило перед собой задачу конфисковать замороженные российские активы и активно подводит под это свое законодательство. Специальный законопроект, "узаконивающий" кражу денег, в начале февраля поступил в британский парламент. Он предусматривает конфискацию замороженных средств, находящихся на счетах британских банков и передачу их Украине в качестве финансовой помощи. Одновременно изобретается международный механизм, который позволил бы изъят абсолютно все замороженные активы российского Центробанка, поскольку в Британии, в основном, находятся средства российских олигархов.

Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас

- приводит РИА Новости слова Келина.

Горячее желание конфисковать российские средства неоднократно высказывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, активно продвигающая эту идею среди стран Евросоюза, несмотря на то, что законодательная база для таких действий отсутствует. В то же время соответствующие законы можно принять. По последним данным, США и их союзники заморозили порядка 300 млрд. долларов активов Центробанка, а также около 19 млрд. средств российских компаний и бизнесменов, попавших под санкции Запада.
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19 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 06:35
    +6
    Очередной плач недовольства действиями врагов, на то они и враги, а нам бы лучше сменить финансовую верхушку и начать вкладывать деньги в про-во, а не копить очередные резервы из других валют, но это есть золото, оно добывается и продается за рубли, но некоторым хоть в лоб, хоть по лбу.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
    +5
    Ну надо же какая неожиданость от англичан... smile кто бы мог подумать.
    Одно время ВВП предупреждал олигархов что они замучаются пыль глотать спасая свои капиталы от ангоосаксонских пиратов...правда он ничего не сказал об финансовых запасах России за рубежом... what на которые тоже глаз положили ковбои разбойники из США.
    Вот засада то какая.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:09
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      ВВП предупреждал олигархов

      А что толку? У олигархов 19 млрд отобрали, а у ВВП все триста! Кто тут выглядит более чем странно?

      . США и их союзники заморозили порядка 300 млрд. долларов активов Центробанка, а также около 19 млрд. средств российских компаний и бизнесменов
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:44
      +1
      правда он ничего не сказал об финансовых запасах России за рубежом...

      Не сказал - значит не знал о них. Царь же не может быть плохим, только лишь бояре. laughing
    3. dauria
      dauria Сегодня, 08:40
      0
      Ну надо же какая неожиданость от англичан..

      wink За этот грабёж кто-то получит звание "сэр"....
      Работорговец и пират Френсис Дрейк получил рыцарское звание от королевы Елизаветы . Золото не пахнет , даже сворованное ...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +4
    В вопросе, как ограбить англосаксы преуспели с периода своей колониальной истории. В новейшей истории, чтобы это выглядело якобы "законно" придумают десятки способов. У Остапа Бендера было в запасе 400 сравнительно честных способов отъема денег. А в Британии перенаселенной банкирами, финансистами и юристами найду думаю не менее. Важнее другое - а мы в ответ займемся "честным способом" изъятия зарубежных активов?
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 08:25
      0
      Джентльмен всегда играет по правилам.
      Если джентльмен проигрывает, он меняет правила.
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:44
    +1
    . Великобритания готовит законодательство для конфискации замороженных российских активов

    Кому только не засунули российские активы. И все как на подбор злейшие враги!

    Но я бы хотел узнать - а почему они к нам свои активы не посылали, почему это делали только мы?
    Это разве правильно?
    Почему даже перед "войной" (сво) неудосужились вернуть свои деньги?
    Какой-то верх беспечности и безумия одновременно!
    Наверху явно кто-то (если не все) не свое место занимает.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 07:35
      0
      Почему даже перед "войной" (сво) неудосужились вернуть свои деньги?

      —-Стратегические решения (а вложение ЗВ средств государства - именно стратегическое) отличаются задержкой в воплощении и изменения. В случае огромных сум - это количество временной задержки приобретает качество квази-постоянной. Ведь все эти ЗВ запасы в зарубежных банках и валюте - результат покупки и продажи на рынке финансовых инструментов. Россия могла хотеть продать $$$ и курить юани, но не было покупателей на громадные суммы… ну может на 100 млн $$, на одной неделе, а на другой 250 млн $$, а на третьей - вообще не было покупателей и т.д.

      —-Так что это не вопрос компетенции, а стратегического планирования и предсказания «черных лебедей». Стратегию приняли давно, ее поменяли конечно, но переиграть не удалось.

      —-Для примера, переоснащение и капремонт «Нахимова», капремонт «Кузнецова»… Столько строк о ненужности, использования средств на фрегаты большой серией срочно…. Но эти ремонты стали квази- постоянными. Сегодня останови - больше фрегатов… корветов не построишь - нет верфей и ИТР… и т.д.

      —-За стратегическими решениями всегда временной шлейф, сопоставимый с размером решения. Это есть свойство стратегических решений, к сожалению..
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:26
        0
        Цитата: Михаил Драбкин
        В случае огромных сум - это количество временной задержки приобретает качество квази-постоянной. Ведь все эти ЗВ запасы в зарубежных банках и валюте - результат покупки и продажи на рынке финансовых инструментов.

        Не соглашусь насчёт больших временных задержек. Ведь для ЗВР выбирались самые ликвидные в мире инструменты, которые очень быстро можно было конвертировать (или переместить) в больших объёмах. Такие как трежерис, золото.
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 06:52
    +4
    Великобритания готовит законодательство для конфискации замороженных российских активов
    Другими словами- Воруют сворованное.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
    +2
    Цитата: rotmistr60
    а мы в ответ займемся "честным способом" изъятия зарубежных активов?

    Всецело поддерживаю эту идею... smile
    На ассамблее ООН где нас пытаются судить англосаксы надо поднять вопрос о привлечении норвегов и американцев к ответу за уничтожение СП2,а также за попытки грабежа финансов России за рубежом.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:01
    +4
    Если это деньги "абрамовичей", то к России они уже не имеют отношения. Чем раньше их конфискуют - тем лучше.
    А если это деньги корпораций, то пусть акционеры снимают скальпы с фин. директоров, которые не умеют учитывать политические риски.
  8. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:03
    +1
    Есть официальный доклад Еврокомиссии - что им из официально обьявленных 300 млрд удалось найти менее 70....
    lol lol
    Банки дорожат репутацией....
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:25
    -1
    То англичанка гадила, теперь король начал гадить.
  10. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:37
    0
    За факт кражи или приготовление к ней, возбуждают уголовное дело. Посмотрим на реакцию Следкома и соответствующего заявления МИД.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:39
    0
    Двоякое чувство. С одной стороны понимаешь, что это наглое преступление. Беззаконие. Частная собственность и так далее и тому подобное. С другой стороны, понимаешь, что в большей части, это деньги добытые преступным путем. Как сказал один умный человек: "В основе каждого состояния лежит преступление". И эти деньги украдены у нас, у меня, у тебя, у наших родителей, у наших детей. Эти деньги уже не вернуться. А, вот, что надо сделать, что бы этого не повторялось? Вот вопрос.
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:49
    0
    С каких то пор деньги олигархов, на которые они ограбили Россию, мы должны считать российскими активами? В тех деньгах недоплаченая зарплата, разграбленые заводы, обманутые дольщики строительства жилья, московская парковка, взятки, и прочее. и перестаньте называть всю эту шелупонь олигархами: там депутаты, тыловые и ментовские генералы, золотые чиновники, губернаторы, члены Совфеда... Кого там только нет! Даже дикторы и дети пресс-секретарей президента одного. И об их деньгах печется наш посол.?.. Да пропади они пропадом вместе с их хозяевами.
  13. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:25
    0
    Очередной плач по поводу: Нас обобрали! А зачем было поддерживать экономику Лондона??? Зачем было вливать такие огромные деньги в чужую страну??? Какие основания поддерживать страну, которая спит и видит как разрушить Россию??? Как наградили тех, кто так заботливо услуживал Лондону и отправлял туда деньги России вместо того, чтобы все это работало в России???? Кто бы мог подумать? Отдали деньги шулерам и ворам, которые всю свою историю грабили страны мира и теперь начался всероссийский плач подвывал.