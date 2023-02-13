Российский посол в Лондоне: Великобритания готовит законодательство для конфискации замороженных российских активов

Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас

Западу не дают покоя замороженные российские активы, ряд стран Европы пытается наложить на них лапу, объясняя все это "заботой об Украине". В первых рядах таких стран находится Великобритания, которая уже готовит законодательство для кражи российских денег. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.Британское правительство поставило перед собой задачу конфисковать замороженные российские активы и активно подводит под это свое законодательство. Специальный законопроект, "узаконивающий" кражу денег, в начале февраля поступил в британский парламент. Он предусматривает конфискацию замороженных средств, находящихся на счетах британских банков и передачу их Украине в качестве финансовой помощи. Одновременно изобретается международный механизм, который позволил бы изъят абсолютно все замороженные активы российского Центробанка, поскольку в Британии, в основном, находятся средства российских олигархов.- приводит РИА Новости слова Келина.Горячее желание конфисковать российские средства неоднократно высказывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, активно продвигающая эту идею среди стран Евросоюза, несмотря на то, что законодательная база для таких действий отсутствует. В то же время соответствующие законы можно принять. По последним данным, США и их союзники заморозили порядка 300 млрд. долларов активов Центробанка, а также около 19 млрд. средств российских компаний и бизнесменов, попавших под санкции Запада.