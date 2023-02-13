Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

Возможно, над Днепропетровской областью были и воздушные шары, которые противник запускал. Информация проверяется. Возможно, это не такие воздушные шары, которые были над США, но, возможно, всё-таки воздушные шары тоже запускали, чтобы истощать наше ПВО или же для каких-то других целей.

Обратило на себя внимание заявление официального представителя Воздушного командования ВСУ Юрия Игната о том, что «никаких ударных беспилотников накануне вечером в Днепре не использовалось». По словам Игната, «противник применил разведывательные дроны и воздушные шары с уголковыми отражателями для мониторинга активности системы ПВО». При этом прогремевший накануне вечером в Днепре (Днепропетровске) мощный взрыв Игнат комментировать не стал. А после этого украинский чиновник от утвердительных заявлений и вовсе перешёл к другим формулировкам, используя слово «возможно».Юрий Игнат:Кое-что по теме ударов.Пришла информация о том, что в ночное время суток были нанесены удары по объектам противника в Харьковской области. Один из ударов был нанесён по объекту противника в районе Купянска. По некоторым данным, ликвидирован склад боеприпасов, нанесено поражение военной технике. Местные жители сообщают о том, что взрыв был слышен с расстояния в несколько километров.Тем временем российские войска продвигаются к Купянску с двух направлений. На севере, освободив Двуречное, ВС РФ вышли на линию Гряниковка-Масютовка-Синьковка. На юго-востоке бои в Харьковской области идут в районе села Кисловка.