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Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

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Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

Обратило на себя внимание заявление официального представителя Воздушного командования ВСУ Юрия Игната о том, что «никаких ударных беспилотников накануне вечером в Днепре не использовалось». По словам Игната, «противник применил разведывательные дроны и воздушные шары с уголковыми отражателями для мониторинга активности системы ПВО». При этом прогремевший накануне вечером в Днепре (Днепропетровске) мощный взрыв Игнат комментировать не стал. А после этого украинский чиновник от утвердительных заявлений и вовсе перешёл к другим формулировкам, используя слово «возможно».


Юрий Игнат:

Возможно, над Днепропетровской областью были и воздушные шары, которые противник запускал. Информация проверяется. Возможно, это не такие воздушные шары, которые были над США, но, возможно, всё-таки воздушные шары тоже запускали, чтобы истощать наше ПВО или же для каких-то других целей.

Кое-что по теме ударов.

Пришла информация о том, что в ночное время суток были нанесены удары по объектам противника в Харьковской области. Один из ударов был нанесён по объекту противника в районе Купянска. По некоторым данным, ликвидирован склад боеприпасов, нанесено поражение военной технике. Местные жители сообщают о том, что взрыв был слышен с расстояния в несколько километров.



Тем временем российские войска продвигаются к Купянску с двух направлений. На севере, освободив Двуречное, ВС РФ вышли на линию Гряниковка-Масютовка-Синьковка. На юго-востоке бои в Харьковской области идут в районе села Кисловка.
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12 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 06:48
    +3
    Пусть не звездит! Шары были ещё круче и опасней,чем над США! А как же,над Америкой шары летают, значит и тут обязаны летать боевые шары!!!
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: seregatara1969
      значит и тут обязаны летать боевые шары!!!

      Он ещё "летающих тарелок" с триколором не видал !
    2. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 08:31
      0
      "Шары были ещё круче и опасней,чем над США! "
      Шары были больше и круглый. И батареи на них были не только солнечные, но и лунные.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:48
    -1
    используя слово «возможно».
    А почему не highly likely, как говорят хозяева?
    1. kasy
      kasy Сегодня, 07:05
      0
      еще одну мову учить тяму не хватит:)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +5
    и воздушные шары с уголковыми отражателями
    Не успел "гегемон" начать борьбу с воздушными шарами, как украинский представитель подхватил эту тему и постарался переориентировать на Украину. При этом недвусмысленно дал понять американцам, что если над "незалежной" летают русские шары, то почему бы им не летать над Сша и Канадой. Вы сбили восьмиугольник, а вот пожалуйста российские с "уголковыми отражателями". Чем не доказательство. Честно говоря уже даже не смешно, т.к. откровенно глупо.
  4. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 07:07
    +3
    Как же хочется соответствовать мировым трендам! Обезьяны как они есть.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 07:24
    +1
    " возможном" запуске"- уже паранойя. Скоро" воздушные шары" как тараканы, по всей Европе будут литать.
    Теперь, надо вместо 'здравствуй" говорить
    - Воздушный шар
    - Русско-китайский.
    Блин, как пароль можно использовать. Вместо :"у вас, продаётся" славянский шкаф"?
  6. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 07:28
    +1
    Уголок головного мозга.Вон матрасам восьмиугольники мерещутся.Видать НЛО одолели . Пить меньше надо или нюхать
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:29
    0
    Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

    Лиха беда начала, сначала Россия причастна, но в конце концов договорится в своих выступлениях до инопланетян, как и его кураторы Американцы.
  8. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:34
    0
    Отстал недоумок от жизни! ЛГБТ-ешники празднуют свое шествие по планете и утилизируют не нужные им "Изделия №2".
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:47
    0
    А оказывается паранойя заразная дрянь: передается через соцсети, TV и желтую прессу.