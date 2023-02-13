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Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию

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Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию

Американские боевые машины пехоты Bradley, предназначенные Украине, прибыли в Европу. Грузовое судно Arc Integrity с бронетехникой на борту пришвартовалось в порту немецкого города Бремерхафен.


Партия американской бронетехники для ВСУ разгружается в порту немецкого города Бремерхафен на побережье Северного моря. Всего на борту грузового судна, прибывшего из США, находится 60 БМП Bradley. После разгрузки бронемашины железнодорожным транспортом будут отправлены в Польшу, а уже оттуда на Украину. В Киеве с нетерпением ждут американскую бронетехнику, подразделения под нее уже сформированы. Всего ВСУ должны получить 109 боевых машин пехоты. Обучение украинских экипажей "новых" БМП Bradley проходит в Германии, началось оно в конце января. Как заявили в Пентагоне, для подготовки ВСУ были разработаны специальные ускоренные курсы длительностью несколько недель, а не месяцев, как положено.

Кроме БМП Bradley, этим же судном для Украины доставлено неназванное количество мобильных комплексов противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 Hercules. Также при разгрузке были замечены автомобили HMMWV. Вся эта техника входит в пакет военной помощи США стоимостью 2,85 млрд. долларов, выделенный Вашингтоном в начале этого года.

С большой долей вероятности, на этом же судне прибыли боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, ракеты к РСЗО HIMARS, 95 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм, 12 тысяч мин калибра 120 миллиметров, 2 тысячи противотанковых ракет, а также более трех миллионов патронов.
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15 комментариев
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  1. krops777
    krops777 Сегодня, 07:12
    +6
    Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию


    Почему это еще грузовые судна не наталкиваются на мины времен ВОВ, надо помочь, отмстить так сказать за СП-2. Сколько жизней бы это спасло.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:40
      +5
      Эти БМП ещё до фронта колонной доедут, через всю западную украину. Какие жизни? Вы о чём? Победа, жизни, совесть.... как с луны свалились, честное слово. Деньги - ответ на все "почему?".
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:48
      -2
      Цитата: krops777

      Почему это еще грузовые судна не наталкиваются на мины времен ВОВ, надо помочь, отмстить так сказать за СП-2. Сколько жизней бы это спасло.

      Думаете они без охранения идут?
    3. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 08:09
      0
      .
      Почему это еще грузовые судна не наталкиваются на мины времен ВОВ, надо помочь, отмстить так сказать за СП-2. Сколько жизней бы это спасло.

      Морские грузовые суда перевозят не только оружие и боеприпасы. Если парализовать международное морское судоходство, то через полгода одна часть мира замёрзнет, а вторая - вымрет от голода.
      1. megadeth
        megadeth Сегодня, 08:38
        0
        И хрен с ними, пусть замерзают и вымирают..., Россия самодостаточная страна.
    4. megadeth
      megadeth Сегодня, 08:40
      0
      Топить, и как Израиль (утюжит все соседние станы) не давать комментарий.
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:18
    +6
    Мосты через Днепр целые стоят. Где та красная линия?
  3. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:25
    -1
    Когда же мы назовем происходящее своими именами? Против нас, уже не скрывая своих амбиций на уничтожение России, ополчилась вся шваль, которую мы веками, в ответ на агрессию, ставили на свое место! Я, не скрываю, что желаю увидать поверженных инквизиторов и разрушенный Запад. Победа будет, за нами, они это знают, но отчаяние и прошлые амбиции, ведут их к полному краху!
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:38
      +4
      Нельзя победить с таким бардаком в стране. Во всех сферах, во всех областях такой пушной зверек царит, что то что могло быть подавлено в 3 месяца, сопротивляется уже год и края этому не видно.
  4. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 07:39
    0
    На фотке цвет камуфляжа техники для пустыни. Успеют перекрасить или и так сойдёт?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:43
      +2
      Штаты уже давно не заморачиваются. Так давно воюют только в песках, что техника чуть не с заводов в такой окраске идёт и цвет уже не меняет даже на на учения в Европе. КМП разве что красит в лесной, да гвардия. Зато сразу видно, что не с баз в Германии взято - там всё покрашено под лето.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 07:41
    +7
    "Прекрасная новость".Может закончим СВО и перейдем к чему то более серьезному.Кругом "друзья".Мы туркам помощь,БЕ-200 и мчс,они в ответ на украину байрактары,кирпи и другую гадость.А мы еще и газовый хаб и аэс в подарок.Паки 10 тыс.снарядов для градов,мы опять газовую трубу потащим в благодарность!Не внешняя политика,а сказка!Ну кругом "успех"...Ждем "сюрприза"от Индии и Китая,все к этому уже идет.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:44
    +2
    60 БМП Bradley...
    Два батальона можно посадить на американские БМП. В догонку придут еще 49. Кроме этого ЗРК, ракеты к HIMARS, артиллерийские снаряды и все будет активно работать против наших бойцов. Понятно, что по территории Германии и Польши удары ни кто наносить не собирается, но что-то все таки необходимо решать с доставкой этой техники в р-н боевых действий? Тема конечно много раз оговариваема, но возникает каждый раз с новой поставкой западной техники.
  7. Индус
    Индус Сегодня, 07:46
    +1
    Цитата: мазута
    "Прекрасная новость".Может закончим СВО и перейдем к чему то более серьезному.Кругом "друзья".Мы туркам помощь,БЕ-200 и мчс,они в ответ на украину байрактары,кирпи и другую гадость.А мы еще и газовый хаб и аэс в подарок.Паки 10 тыс.снарядов для градов,мы опять газовую трубу потащим в благодарность!Не внешняя политика,а сказка!Ну кругом "успех"...Ждем "сюрприза"от Индии и Китая,все к этому уже идет.


    Да, многоходовки они такие - сперва вроде ничего не понятно.
    А потом хоба - и всё равно ничего не понятно.
    1. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 08:15
      0

      Да, многоходовки они такие - сперва вроде ничего не понятно.
      А потом хоба - и всё равно ничего не понятно.

      Я думаю, это происходит из-за того, что мы не видим кукловодов этой войны. Для меня совершенно очевидно, что реальные хозяева этой войны сидят не в Москве или Киеве и даже не в Вашингтоне или Лондоне. Киев, Москва, Вашингтон и Лондон эту войну обслуживают, каждый под своими лозунгами. Именно поэтому мы воюем так, как воюем...