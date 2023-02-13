Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию

Американские боевые машины пехоты Bradley, предназначенные Украине, прибыли в Европу. Грузовое судно Arc Integrity с бронетехникой на борту пришвартовалось в порту немецкого города Бремерхафен.Партия американской бронетехники для ВСУ разгружается в порту немецкого города Бремерхафен на побережье Северного моря. Всего на борту грузового судна, прибывшего из США, находится 60 БМП Bradley. После разгрузки бронемашины железнодорожным транспортом будут отправлены в Польшу, а уже оттуда на Украину. В Киеве с нетерпением ждут американскую бронетехнику, подразделения под нее уже сформированы. Всего ВСУ должны получить 109 боевых машин пехоты. Обучение украинских экипажей "новых" БМП Bradley проходит в Германии, началось оно в конце января. Как заявили в Пентагоне, для подготовки ВСУ были разработаны специальные ускоренные курсы длительностью несколько недель, а не месяцев, как положено.Кроме БМП Bradley, этим же судном для Украины доставлено неназванное количество мобильных комплексов противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 Hercules. Также при разгрузке были замечены автомобили HMMWV. Вся эта техника входит в пакет военной помощи США стоимостью 2,85 млрд. долларов, выделенный Вашингтоном в начале этого года.С большой долей вероятности, на этом же судне прибыли боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, ракеты к РСЗО HIMARS, 95 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм, 12 тысяч мин калибра 120 миллиметров, 2 тысячи противотанковых ракет, а также более трех миллионов патронов.