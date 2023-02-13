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Тайваньские чиновники: Над Тайванем в последнее время появлялись десятки разведывательных аэростатов Китая

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Тайваньские чиновники: Над Тайванем в последнее время появлялись десятки разведывательных аэростатов Китая

Американские сателлиты активно подхватывают тему «опасности вторжения аэростатов и воздушных шаров».


Как уже сообщало «Военное обозрение», заявление о «возможно появлявшихся над Днепропетровской областью воздушных шарах с уголковыми отражателями» сделал официальный представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат. Теперь стало известно о заявлениях подобного рода в Тайбэе.

Тайваньские чиновники в интервью Financial Times заявили о том, что над Тайванем за последнее время, оказывается, появлялись десятки аэростатов, «которые Пекин выдаёт за метеорологические зонды».

Один из тайваньских чиновников:

Таковыми они не являются. Это большая программа Китая, которая направлена на активизацию разведывательной деятельности.

Дополнительно утверждается, что над Тайванем «китайские разведывательные зонды летают на высотах, не превышающих 6 км». Совпадение или нет, но в ночь на 13 февраля в Пентагоне заявили о том, что ВВС США над озером Гурон на высоте около 6 км сбили «неопознанный восьмиугольный объект».

Если над Тайванем всё последнее время действительно летали «десятки китайских разведывательных аэростатов», то почему же в Тайбэе говорят об этом только сейчас – именно после того, как тему стали раскручивать в Соединённых Штатах?

Ранее глава NORAD заявил о том, что «не исключает сегодня ничего, даже внеземного происхождения воздушных объектов над Северной Америкой».
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10 комментариев
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  1. Azim77
    Azim77 Сегодня, 07:16
    0
    Есть ли на Тайване американское ПВО и в каком кол-ве? По аналогии с 11 сентября и другими инсценировками "угрозы безопасности", может ли это быть искусственным предлогом, для усиления присутствия США на Тайване?
    1. Апоговорить
      Апоговорить Сегодня, 07:21
      +1
      Причину ищут очередной раз обвинить
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 07:27
        +1
        Да это просто какая то "аэростатная война" началась, с подачи америкосов. Зачем это им, понятно(освоение и приумножение военного бюджета).
  2. krops777
    krops777 Сегодня, 07:20
    0
    Ранее глава NORAD заявил о том, что «не исключает сегодня ничего, даже внеземного происхождения воздушных объектов над Северной Америкой».


  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:20
    +2
    Да на этом можно ещё и денег освоить...
    Стоимость ракеты, самолетовылет и прочее...
    Плюсом можно в бюджет протолкнуть средства ПВО, специально для зондов.
    Америка потянет))
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:28
    +2
    Вполне ожидаемая волна. Заказная истерика. Вон, уже НЛО сбивать стали. ..."День независимости"... Кому выгодно?
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 08:11
      0
      Любой движ, связанный с выделением средств, выгоден. Как бы нелеп он ни был. Удалось что то такое крутануть? Можно снять неплохой финансовый выхлоп. Так завариваются конфликты с миллионами погибших - в сражении за наиболее лакомые куски бюджетного финансирования. Денежки, которые хапнул Хайрем Максим, обернулись десятками миллионов убитых по всему миру.
      США всегда запускали тысячи и тысячи таких же шаров, это опробованный и эффективный метод разведки. Думаю, и на этот раз шар американский. Но это не важно, важна поднятая истерия. Скорее всего, запущено все из байденовской администрации. Со страной они явно не справляются, так что нужны яркие события для отвлечения внимания, мол "страна на передовой", ну и можно неплохо подогреться на жирных контрактах. А то, что это кончится кровопролитной войной, это авторов идей не колышет, в окопах подыхать не им. Насчет очередной (и видимо последней) Мировой они не думают. Мозгов у них столько нет...
  5. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:30
    +4
    Как по мановению "волшебной палочки" над всеми вдруг закружили шары, НЛО и черт его знает, что еще. Главное идти в русле, "угрозы Западу" растут с каждым часом. Совсем забыли, что отсчет перерастания конфликта в обмен ядерными ударами идет не по часом, а по минитум.
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 07:36
    +1
    Истинно говорю: делайте аэростаты в виде летающих тарелок. Хотя бы их фотографии будут настоящими в реке бесконечной информационной войны.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    0
    Тайваню эта раздутая Сша тема шаров исключительно, как говорится в масть. Друзья американцы если над вами летают "китайские шары-шпионы", то что остается делать нам когда они у нас все небо заполонили. Помогите и в первую очередь ЗРК. Интересную тему начали подхватывать по цепочке, как грипп и другие страны. Даже Украина начала жаловаться на появление, правда русских шаров. Завтра все сателлиты Сша увидят у себя в небе нечто, что ранее не замечали. Даешь новый тренд - воздушные шары-шпионы. Глядишь и поднятая опять тема диверсии на "СП" уйдет на второй план (уже ушла).