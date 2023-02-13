Тайваньские чиновники: Над Тайванем в последнее время появлялись десятки разведывательных аэростатов Китая

Таковыми они не являются. Это большая программа Китая, которая направлена на активизацию разведывательной деятельности.

Американские сателлиты активно подхватывают тему «опасности вторжения аэростатов и воздушных шаров».Как уже сообщало «Военное обозрение», заявление о «возможно появлявшихся над Днепропетровской областью воздушных шарах с уголковыми отражателями» сделал официальный представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат. Теперь стало известно о заявлениях подобного рода в Тайбэе.Тайваньские чиновники в интервью Financial Times заявили о том, что над Тайванем за последнее время, оказывается, появлялись десятки аэростатов, «которые Пекин выдаёт за метеорологические зонды».Один из тайваньских чиновников:Дополнительно утверждается, что над Тайванем «китайские разведывательные зонды летают на высотах, не превышающих 6 км». Совпадение или нет, но в ночь на 13 февраля в Пентагоне заявили о том, что ВВС США над озером Гурон на высоте около 6 км сбили «неопознанный восьмиугольный объект».Если над Тайванем всё последнее время действительно летали «десятки китайских разведывательных аэростатов», то почему же в Тайбэе говорят об этом только сейчас – именно после того, как тему стали раскручивать в Соединённых Штатах?Ранее глава NORAD заявил о том, что «не исключает сегодня ничего, даже внеземного происхождения воздушных объектов над Северной Америкой».