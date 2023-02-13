Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила отказ от передачи танков Leopard 2 Украине

Финляндия не будет передавать Украине танки Leopard, по крайней мере, в ближайшее время, но обещает поддерживать Киев в его борьбе с Россией, предоставляя другие вооружения. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.
Правительство Финляндии подтвердило отсутствие планов по передаче танков Украине. Как заявила Санна Марин, ситуация в Финляндии "чуть-чуть" отличается от других стран Европы, так как страна "граничит с Россией". В этой ситуации финнам танки нужнее, чем украинцам, поэтому финские ОБТ Leopard останутся на вооружении армии страны. В то же время Хельсинки продолжат оказывать военную помощь Киеву вместе с другими странами.
Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать
- заявила Марин.
Ранее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО сообщило, что Финляндия решила повременить с передачей танков Украине, по крайней мере, до вступления в альянс. Информация была неофициальная, но теперь последовало заявление финского премьера, подтвердившего ее. До этого в Хельсинки заявляли, что в случае принятия положительного решения по поставкам танков, Киев получит всего "несколько единиц бронетехники", так что Зеленский зря надеется на помощь финнов.
На сегодняшний день финская армия имеет на вооружении 139 танков Leopard 2A4 и 100 танков Leopard 2A6. Отметим, что Финляндия довольно активно помогает Украине, поставляя вооружения и боеприпасы. Одна финны, так как и итальянцы, не раскрывают данные о поставках Киеву. Так что, если они все-таки сподобятся передать украинцам танки, то узнаем мы об это постфактум и, скорей всего, от Киева.