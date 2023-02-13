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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила отказ от передачи танков Leopard 2 Украине

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила отказ от передачи танков Leopard 2 Украине

Финляндия не будет передавать Украине танки Leopard, по крайней мере, в ближайшее время, но обещает поддерживать Киев в его борьбе с Россией, предоставляя другие вооружения. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.


Правительство Финляндии подтвердило отсутствие планов по передаче танков Украине. Как заявила Санна Марин, ситуация в Финляндии "чуть-чуть" отличается от других стран Европы, так как страна "граничит с Россией". В этой ситуации финнам танки нужнее, чем украинцам, поэтому финские ОБТ Leopard останутся на вооружении армии страны. В то же время Хельсинки продолжат оказывать военную помощь Киеву вместе с другими странами.

Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать

- заявила Марин.

Ранее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО сообщило, что Финляндия решила повременить с передачей танков Украине, по крайней мере, до вступления в альянс. Информация была неофициальная, но теперь последовало заявление финского премьера, подтвердившего ее. До этого в Хельсинки заявляли, что в случае принятия положительного решения по поставкам танков, Киев получит всего "несколько единиц бронетехники", так что Зеленский зря надеется на помощь финнов.

На сегодняшний день финская армия имеет на вооружении 139 танков Leopard 2A4 и 100 танков Leopard 2A6. Отметим, что Финляндия довольно активно помогает Украине, поставляя вооружения и боеприпасы. Одна финны, так как и итальянцы, не раскрывают данные о поставках Киеву. Так что, если они все-таки сподобятся передать украинцам танки, то узнаем мы об это постфактум и, скорей всего, от Киева.
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10 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:55
    0
    Если фины не будут поддерживать хоххлоов то стоит задуматься о поддержке России! Кто захватил и развалил NOKIA?
    1. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Сегодня, 08:00
      +2
      А можно вообще никого не поддерживать и ни с кем не ссорится, а жить себе спокойно. У СССР и Финляндии прекрасно это получалось.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:03
        0
        Согласен. Это был пример. Если они не могут никого не поддерживать. Янки не оставляют независимых в покое.
      2. Snay
        Snay Сегодня, 08:24
        0
        "У СССР и Финляндии прекрасно это получалось."

        Как бы невсегда...
  2. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 07:59
    +2
    Хохлам отдать, что выкинуть. Разницы нет.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:04
    -1
    Что стряслось с бравыми финскими парнями..... испугались?
    Ах да у руля бравое финская дама, то хочу, то не хочу, в общем я сама не знаю, что хочу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +1
    Финляндия не будет передавать Украине танки Leopard, по крайней мере, в ближайшее время
    Ключевое в "ближайшее время". С учетом того, как финны помогают Киеву можно предположить, что это время сократится до минимума. Нельзя Финляндии выпадать из обоймы "европейской солидарности", т.к. заявка в НАТО уже на столе, а не под сукном стола.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:20
    0
    Прикинули к носу, а оно им надо? .............................
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:49
    0
    На той вечеринке где она пьяная плясала Шольца никто не видел??? laughing
    Немцев все кидают. Начали матрасы, потом португальцы, а теперь вот и пьяницы обвели лысую колбасу вокруг пальца! wassat
  7. sifgame
    sifgame Сегодня, 08:50
    0
    Позвонят из вашингтонского обкома и финны сразу поменяют свое решение на противоположное им не привыкать.