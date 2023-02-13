Экс-премьер-министр Италии Берлускони: «Я очень негативно оцениваю действия Зеленского»

Я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина

Если бы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ прекратить атаки на Донбасс, вооруженный конфликт исчерпал бы себя. В этом уверен бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.Политик предложил США оказывать далее финансовую помощь Украине только в обмен на отказ от боевых действий. Берлускони довольно резко высказался о действиях Зеленского.- цитирует Берлускони il Messaggero.Также Берлускони отметил, что президент США Джо Байден должен надавить на Зеленского, пригрозив ему финансировать восстановление Украины только в том случае, если власти страны прекратят боевые действия. По мнению итальянского политика, только подобная угроза прекратить поставки оружия и лишить Украину финансовой помощи способна повлиять на киевский режим и изменить политику Зеленского в отношении Донбасса.Отметим, что Берлускони и ранее предлагал европейским странам предложить вопросы по мирному урегулированию. Однако действующие европейские главы государств и правительств почему-то прислушиваются не к здравому смыслу, а к администрации США, которая явно стремится затянуть вооруженный конфликт на Украине. Понятно, что если бы США этот конфликт не поддерживали и не стимулировали бы, то он бы и не начался. Поэтому критическая оценка Берлускони Зеленского не является логически завершенной: стоило бы отметить и роль США в эскалации противостояния на Украине.