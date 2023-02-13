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Экс-премьер-министр Италии Берлускони: «Я очень негативно оцениваю действия Зеленского»

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Экс-премьер-министр Италии Берлускони: «Я очень негативно оцениваю действия Зеленского»

Если бы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ прекратить атаки на Донбасс, вооруженный конфликт исчерпал бы себя. В этом уверен бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.


Политик предложил США оказывать далее финансовую помощь Украине только в обмен на отказ от боевых действий. Берлускони довольно резко высказался о действиях Зеленского.

Я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина

- цитирует Берлускони il Messaggero.

Также Берлускони отметил, что президент США Джо Байден должен надавить на Зеленского, пригрозив ему финансировать восстановление Украины только в том случае, если власти страны прекратят боевые действия. По мнению итальянского политика, только подобная угроза прекратить поставки оружия и лишить Украину финансовой помощи способна повлиять на киевский режим и изменить политику Зеленского в отношении Донбасса.

Отметим, что Берлускони и ранее предлагал европейским странам предложить вопросы по мирному урегулированию. Однако действующие европейские главы государств и правительств почему-то прислушиваются не к здравому смыслу, а к администрации США, которая явно стремится затянуть вооруженный конфликт на Украине. Понятно, что если бы США этот конфликт не поддерживали и не стимулировали бы, то он бы и не начался. Поэтому критическая оценка Берлускони Зеленского не является логически завершенной: стоило бы отметить и роль США в эскалации противостояния на Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / European People's Party
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12 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:10
    +1
    Кто ни будь видел, чтобы американцы хотя-бы помогали восстанавливать разрушенную инфраструктуру?
    Может быть они помогли восстановить Югославию, Ирак, Афганистан...............
    Берлускони просто чушь несет, пиарится.
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:48
      0
      я и говорю- ФЛЮГЕР. там нет сейчас политиков с "яйцами"...только "петрушки" на руках кукловода...помните таких игрушек?

  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:10
    +2
    США, типично для себя , поправляет свои дела в экономике, ибо один печатный станок уже не вывозит
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:11
    +2
    Я бы не поехал разговаривать с Зеленским
    А в ЕС многие чиновники высокого ранга считают за честь (которой не имеют) встретиться с Зеленским, поручкаться, пообниматься вдыхая запах "пороха и крови" исходящий от "геройского" президента, а кто-то даже рвется руку поцеловать (тьфу, какая гадость...). Кто не смог поехать стоя аплодирует на видеоконференции и даже пытается проговорить заученное бандеровское приветствие. Вот поэтому Сильвио тебя и не любят эти говнюки.
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:43
      +1
      сильвио просто понял что ветер подул не туда, вот и старается не "пропустить" всой шанс
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      многие чиновники высокого ранга считают за честь (которой не имеют) встретиться с Зеленским, поручкаться, пообниматься вдыхая запах "пороха и крови" исходящий от "геройского" президента

      А что от этих политиков ожидать, когда они все вскормленные молоком их сиськи США.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:16
    +2
    А если бы не было майдана, то вообще бы ничего не было, ни СВО, ни ЛДНР, ни 4-х новых субъектов в составе РФ. Зри в корень. А сегодня имеем то, что есть по факту и открутить назад кинопленку уже не получится - 4 субъекта в составе РФ и война идет на ее территории, как ни крути. Поздно. Был шанс, в декабре 2021 г. нужно было чесаться.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Uprun
      А если бы не было майдана, то вообще бы ничего не было, ни СВО, ни ЛДНР, ни 4-х новых субъектов в составе РФ. Зри в корень. А сегодня имеем то, что есть по факту и открутить назад кинопленку уже не получится - 4 субъекта в составе РФ и война идет на ее территории, как ни крути. Поздно. Был шанс, в декабре 2021 г. нужно было чесаться.


      5 субъектов. Про Крым забыли.
    2. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:42
      +1
      он и "чесался" как флюгер, помните что проо РФ наговорил?
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:37
    +1
    Они все умные только в отставке, а пока при власти никто америкашкам возразить не может, не могли и не смогут!!!
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:41
    +1
    Джо Байден должен надавить на Зеленского, пригрозив ему финансировать восстановление Украины только в том случае, если власти страны прекратят боевые действия. По мнению итальянского политика, только подобная угроза прекратить поставки оружия и лишить Украину финансовой помощи способна повлиять на киевский режим
    Ну, начнём с того, что Киев получает не только и не столько финансовую помощь.
    Основная "финансовая помощь" - это помощь американскому ВПК. Поскольку основная часть денег и не покидает Америку.
    А Киев получает оружие "натурой" и немножко деньгами - откат верхушке на разворовывание. Что бы НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вздумали прекратить войну.

    А фраза Берлускони, смысл которой можно понять как
    прекрати огонь, а то я не буду поставлять тебе оружие
    - вобще из театра абсурда.
    Поставлять оружие - нельзя стрелять, прекращение огня. Вздумаешь стрелять - не дадим оружия. fool
    Стареет дядька...
  7. ГИС
    ГИС Сегодня, 08:41
    0
    "переобуться на лету"- это про него)))