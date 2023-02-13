Военное обозрение
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В МИД России заявили, что появление в Японии гиперзвуковых ракет не останется без ответа

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В МИД России заявили, что появление в Японии гиперзвуковых ракет не останется без ответа

В последнее время, используя события на Украине и ситуацию вокруг Тайваня как предлог, Токио с подачи Вашингтона все активнее идёт по пути милитаризации. По некоторым данным, в планах Японии обзавестись и гиперзвуковыми ракетами.


Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва незамедлительно ответит на любые угрозы на Дальнем Востоке, включая и появление гиперзвуковых ракет на японских островах, передают РИА Новости. Меры будут предприняты в соответствии с оборонной доктриной России, добавил дипломат.

По словам Руденко, Япония в последнее время в чаще занимается «опасной деятельностью» близ российских границ, включая совместные с американцами учения и испытания новых вооружений. Москва не раз заявляла Токио решительный протест по этому поводу, подчеркнул замминистра.

Руденко также сказал, что в Москве внимательно наблюдают за изменениями в военной сфере Японии.

Напомним, что в начале февраля США обратились к Японии за разрешением разместить у них гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW, а также крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования, якобы для сдерживания Китая.

В Москве же считают, что это приведёт к качественному изменению ситуации в сфере безопасности на всём Дальнем Востоке.
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Использованы фотографии:
Википедия/Ancheta Wis
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23 комментария
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:05
    +7
    Ох уж сколько было таких заявлений о быстрых и эффективных ответах на действия врагов, но оказалось бла бла бла
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:10
      +1
      МИД России никогда и ничего не оставляет без ответа.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 09:20
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        МИД России никогда и ничего не оставляет без ответа.

        Точно! И вариантов ответов всего два, озабоченность и большая озабоченность.))) Какая из озабоченностей вам больше нравится?
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 09:25
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          И вариантов ответов всего два, озабоченность и большая озабоченность.

          А недоумение? Очень даже сурово получается...
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 11:00
            0
            Цитата: mark1
            А недоумение? Очень даже сурово получается...

            И как я мог забыть! Тогда целых три варианта ответов получается и все очень грозные.)))
    2. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 09:16
      -1
      Цитата: Ryaruav
      Ох уж сколько было таких заявлений о быстрых и эффективных ответах на действия врагов, но оказалось бла бла бла

      Можно пару последних примеров?
    3. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 10:22
      -1
      Цитата: Ryaruav
      Ох уж сколько было таких заявлений о быстрых и эффективных ответах на действия врагов, но оказалось бла бла бла

      Привести пару примеров вам, оказалось сложно т.к. предвидите закономерные и неудобные для вас вопросы, которые непременно возникнут. Понимаю. Бла бла бла делать легче.
      А можно хотя бы поинтересоваться мнением у вас, валлийцев, на счет последнего совместного заявления Бразилии и Аргентины? Поддерживаете? wink
  2. spirit
    spirit Сегодня, 09:12
    +5
    Тот регион милитаризируется колоссальными темпами.И я думаю мнение Москвы там учитывают в последнюю очередь.С таким тихоокеанским флотом мы не игроки на том театре.
    1. AAC
      AAC Сегодня, 09:18
      +1
      Дык мы можем отправить туда балтийский. Что то похожее уже было.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:48
        +2
        Цитата: AAC
        Дык мы можем отправить туда балтийский. Что то похожее уже было.

        Дык мы можем раз и навсегда закрыть тему Японии, «проконсультировавшись» с КНДР и КНР...
        Хватит жить по законам, которые соблюдает только Россия.
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:04
        +2
        Балтийский - так толку от него? Балтийский - это самый слабый флот сейчас.

        Китай-Южная Корея-Япония - строят флот максимально возможным темпом. При этом Китай - самые развитые в мире РМСД (ибо он не подписал ничего и работал спокойно). Корея - свои РМСД уже наземного и подводного базирования, только ядерной бомбы не хватает (хотя Корея по ядерным технологиям в передовиках, поэтому это скорее политическое). Ну и Япония - систематический рост военного бюджета, доступ к американским технологиям (причем они активно у себя размещают сборку), изменение конституции в доктринальной сфере, законодательные 2% ВВП на армию вот принимать скоро будут.

        Также не спит Австралия, Тайвань. Малайзия и Индонезия - несмотря на спад враждебности, все еще точат ножи друг на друга и тратят много денег на реализацию военных планов друг против друга. Тайланд подминает Китай медленно но верно, Вьетнам сейчас активно заигрывает с США надеясь получить много инвестиций и заводов (ну и плюс они за любой движ против Китая).
        1. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 10:22
          +1
          Цитата: donavi49
          Балтийский - так толку от него? Балтийский - это самый слабый флот сейчас.

          ))(
          Кажется, вы не уловили иронию.
          Цитата: donavi49
          Вьетнам сейчас активно заигрывает с США надеясь получить много инвестиций и заводов

          Вьетнам ещё и мирным атомом очень серьезно интересуется. С чего бы это вдруг...
          Цитата: donavi49
          хотя Корея по ядерным технологиям в передовиках, поэтому это скорее политическое

          И у Японии, и у Кореи, есть свое производство реакторов и свои твердотопливные космические ракеты лёгкого класса. Почему-то именно вот твердотопливные ракеты их особенно интересуют. Трудно сказать почему...
    2. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: spirit
      Тот регион милитаризируется колоссальными темпами.И я думаю мнение Москвы там учитывают в последнюю очередь.С таким тихоокеанским флотом мы не игроки на том театре.

      Добавил бы больше, особенно с ТАКОЙ внешней политикой и не только...
  3. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 09:27
    +1
    Москва не оставит без ответа, потом Токио не оставит без ответа ответ Москвы, и начнётся бег по кругу, гонка вооружений называется. А учитывая экономику Японии, эта карусель надолго.
  4. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 09:35
    +1
    так ответ надо сразу озвучивать, а то прям уже даже смешно
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:44
    +2
    Мария Захарова объявила, что вопрос о мирном договоре с Японией закрыт:

    Россия ОБЯЗАНА объявить Японии, что в случае появления на её территории гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW, а также крылатых ракет Tomahawk наземного базирования, ВС РФ примут все меры к их уничтожению, вместе с американскими базами, где бы те не находились, а при дальнейшей эскалации напряжённости будет действовать согласно принятой военной доктрине РФ...
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 10:36
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Мария Захарова объявила, что вопрос о мирном договоре с Японией закрыт:

      )))
      Этот вопрос никогда и не стоял.
      Цитата: ROSS 42
      Россия ОБЯЗАНА объявить Японии

      Пусть себе объявляет.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:49
    -1
    Необходимо опубликовать белую книгу целей для наших СБ, в том числе и в Японии.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:09
    0
    Забавно) Вроде в одной стране живём, на одном языке говорим
    Но тут обсуждаем потенциальное вооружения ВС Японии гиперзвуковыми LRHW, а на том же Яндекс-Дзен народ до сих пор живёт уверениями президента от 2018-го года, когда впервые было упомянуто о наличии у нас гиперзвуковых ракет - аналогов нет, никто в мире не способен разработать аналогичные по классу изделия)
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:20
    +1
    Смешено , но грустно.

    Всем гиперзвуковуе ракеты можно, а Японии низ-зя?

    ХПП в действии. С начала мы запустили гиперзвук, теперь и все остальные....
  9. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 10:23
    +2
    Я не люблю евреев и их государство, но вот у них можно только поучиться купированию угроз. Они, в отличие от наших демагогов, не говорят много, а сразу делают. Взять, к примеру, ситуацию с тем же Ираном. Посмотрите на Израиль и на Иран просто по размерам, при этом при возникновении малейшей угрозы Израиль не стесняется наносить удары по территории другого государства с целью ликвидации любых угроз в зародыше. Это касается заводов, конкретных людей, и любых иных обстоятельств, от которых зависит реализация той или иной военной программы. И ничего, мировое сообщество молчит и все хавает. Мы же все играем в дипломатию, занимаемся демагогией, какие-то красные линии проводим, потом их стираем, потом снова проводим, но уже ближе к своим границам. Или, что еще хуже, сначала начинаем какие-то никому непонятные договоры заключать, которые и исполнять-то никто не думает изначально. Длится этот период иногда по восемь лет, а потом все как в песне у БГ "Нас с тобою на...ли". Только у них ничего не меняется, денег куры не клюют, дети обеспечены на десять поколений вперед. Противник, да тот самый наш заклятый противник, которого мы зачем-то называем партнером, создал и вооружил целую армию четвертого рейха на наших глазах прямо у наших границ, да еще на исторически родной нашей территории. А когда опомнились, тогда было уже поздно. И теперь за это расплачиваются своей кровью наши солдаты. Простые русские парни далекие от большого бизнеса и большой политики.
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:53
    0
    Видимо, следующие прожекты РФ в области БР - ньюПионер и лонгИскандер.....и замена КР на ОТРК Искандер на нормальный Калибр.
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 11:09
    0
    И наш ответ будет самым жестким - Мария Захарова дрожащим голосом заявит о нашей сильной озабоченности и притопнет ножищей от возмущения. Японцы умеленно передумают размещать ракеты.