В МИД России заявили, что появление в Японии гиперзвуковых ракет не останется без ответа

В последнее время, используя события на Украине и ситуацию вокруг Тайваня как предлог, Токио с подачи Вашингтона все активнее идёт по пути милитаризации. По некоторым данным, в планах Японии обзавестись и гиперзвуковыми ракетами.
Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва незамедлительно ответит на любые угрозы на Дальнем Востоке, включая и появление гиперзвуковых ракет на японских островах, передают РИА Новости. Меры будут предприняты в соответствии с оборонной доктриной России, добавил дипломат.
По словам Руденко, Япония в последнее время в чаще занимается «опасной деятельностью» близ российских границ, включая совместные с американцами учения и испытания новых вооружений. Москва не раз заявляла Токио решительный протест по этому поводу, подчеркнул замминистра.
Руденко также сказал, что в Москве внимательно наблюдают за изменениями в военной сфере Японии.
Напомним, что в начале февраля США обратились к Японии за разрешением разместить у них гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW, а также крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования, якобы для сдерживания Китая.
В Москве же считают, что это приведёт к качественному изменению ситуации в сфере безопасности на всём Дальнем Востоке.