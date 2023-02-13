ВВС Израиля атаковали военный объект группировки «ХАМАС» в центре Газы

Израильская авиация нанесла ракетные удары по подземному объекту группировки «ХАМАС» в центре города Газы. Об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля.
Как утверждают израильские военные, объект использовался палестинскими боевиками для производства ракет. Удар по нему израильские истребители нанесли в предрассветные часы понедельника. Ранее, в субботу, палестинцы запустили ракету в сторону Израиля. Однако эту ракету сбила система ПВО Израиля «Железный купол».
В штабе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) утверждают, что удар по военному объекту причинит существенный ущерб ХАМАС и снизит возможности группировки по быстрому производству ракет. В Израиле считают ХАМАС непосредственно ответственной за атаки с палестинской территории.
Однако после ударов ВВС Израиля, в поселениях израильтян вблизи сектора Газа, объявлялась воздушная тревога. Например, она звучала в Сдероте и нескольких расположенных неподалеку кибуцах. Однако затем тревога была отменена. Сейчас израильские военные не ожидают дальнейших ответных действий со стороны палестинского движения.
Между тем, ситуация в регионе в последнее время значительно обострилась. Периодически происходят теракты в Восточном Иерусалиме, который стал одной из наиболее «горячих» точек в последние месяцы.
В ответ израильские силовики проводят операции против палестинских группировок, сосредоточенных в северной части Западного берега реки Иордан. В результате проведенной операции были арестованы более 2500 палестинских активистов.