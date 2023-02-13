В НАТО заявили о масштабной хакерской атаке на сети альянса

Была атакована сеть штаба сил спецопераций (ССО – NSHQ). Сайт организации в течении некоторого времени был недоступен.

Киберспециалисты НАТО ведут работу по расследованию инцидента. В результате хакерской атаки сразу несколько сайтов НАТО оказались недоступными. Это вызов для безопасности всего альянса.

В Североатлантическом альянсе заявили, что сайты организации подверглись масштабной атаке. Информационная служба DPA пишет о том, что за атакой стоят «российские хакеры». Кто же ещё…В материале упомянутого информационного агентства со ссылкой на представительницу НАТО:В заявлении натовских функционеров заявляют, что «основное подозрение падает на российскую группировку Killnet».В материале западных СМИ:Другими словами, расследование инцидента, как заявляют сами представители западного военного блока, идёт, но в то же время виновные уже назначены – «российские хакеры».Обращает на себя внимание то, что буквально пару недель назад в НАТО заявляли о скоро проведении киберучений, в том числе по «защите серверов альянса». Неожиданное совпадение. «Атака» на эти серверы произошла именно в тот момент, когда сами натовцы собирались свои сети «защищать» в ходе учений в киберпространстве.