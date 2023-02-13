Военное обозрение
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В НАТО заявили о масштабной хакерской атаке на сети альянса

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В НАТО заявили о масштабной хакерской атаке на сети альянса

В Североатлантическом альянсе заявили, что сайты организации подверглись масштабной атаке. Информационная служба DPA пишет о том, что за атакой стоят «российские хакеры». Кто же ещё…


В материале упомянутого информационного агентства со ссылкой на представительницу НАТО:

Была атакована сеть штаба сил спецопераций (ССО – NSHQ). Сайт организации в течении некоторого времени был недоступен.

В заявлении натовских функционеров заявляют, что «основное подозрение падает на российскую группировку Killnet».

В материале западных СМИ:

Киберспециалисты НАТО ведут работу по расследованию инцидента. В результате хакерской атаки сразу несколько сайтов НАТО оказались недоступными. Это вызов для безопасности всего альянса.

Другими словами, расследование инцидента, как заявляют сами представители западного военного блока, идёт, но в то же время виновные уже назначены – «российские хакеры».

Обращает на себя внимание то, что буквально пару недель назад в НАТО заявляли о скоро проведении киберучений, в том числе по «защите серверов альянса». Неожиданное совпадение. «Атака» на эти серверы произошла именно в тот момент, когда сами натовцы собирались свои сети «защищать» в ходе учений в киберпространстве.
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:27
    +2
    Информационная служба DPA пишет о том, что за атакой стоят «российские хакеры».


    laughing
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:47
    +1
    Может и Иран атаковать. Атаку дронов на свои объекты, никто в Тегеране не забыл. А указывать на других на Востоке умеют делать тонко не хуже других.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:53
    +1
    Если мы знаем о их уязвимостях, зачем нам это делать "в относительно мирное время", не лучше ли было нам дождаться часа " Х " или " полная Ж "?!
    Свистят!
    1. avg
      avg Сегодня, 10:01
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Если мы знаем о их уязвимостях, зачем нам это делать "в относительно мирное время", не лучше ли было нам дождаться часа " Х "

      Да это два НКО - "Бутырка" и "Матросская тишина", они никого не слушают.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 10:12
        +4
        Это им еще не начали звонить "следователи из подмосковья", "сотрудники службы безопасности банка" и "родственники после ДТП"
  4. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 10:03
    +3
    Цитата: avg
    Цитата: 75Сергей
    Если мы знаем о их уязвимостях, зачем нам это делать "в относительно мирное время", не лучше ли было нам дождаться часа " Х "

    Да это два НКО - "Бутырка" и "Матросская тишина", они никого не слушают.

    Это служба безопасности Сбербанка)))
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:04
    +1
    Avec un budget militaire de 849 milliard de dollars les USA ne sont pas capable de sécuriser leur OTAN !?
    Si l'on fait le rapport coût/efficacité les USA sont à la préhistoire !

    С военным бюджетом в 849 миллиардов долларов США не в состоянии обеспечить безопасность своего НАТО !?
    Если исходить из соотношения затрат и эффективности, то США находятся в доисторических временах !
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:09
    +3
    На на кой хрен вообще военным организация типа НАТО и другим подобным сайты? Они же типа секретные.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    +2
    Была атакована сеть штаба сил спецопераций (ССО – NSHQ)
    Первое подозрение конечно на Россию. Даже не назвали Китай, Иран, КНДР, у которых тоже есть основания для этого, т.к. "гегемон" уже всех выше перечисленных попросту достал. Не плохой повод связать кибератаку с новым пакетом военной помощи Украине. "В ответ на агрессивные действия России, альянс принял решение о поставках самолетов и ракет большой дальности... и приведение сил Восточного фланга НАТО в повышенную боеготовность"