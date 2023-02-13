Посольство США призвало всех находящихся в России американских граждан срочно покинуть страну

Гражданам США, которые сейчас находятся в Российской Федерации, следует незамедлительно покинуть ее территорию. Такой призыв содержится в заявлении посольства США в РФ.
В американском дипломатическом ведомстве предупреждают граждан США о том, что в России американцы якобы могут столкнуться с потенциальными притеснениями со стороны местных властей. Также посольство сообщает о затрудненной логистике. Но самое важное – предупреждение об угрозе терроризма.
На самом деле, речь скорее всего идет не об угрозе терроризма, а о возможных последствиях предстоящих поставок Украине ракет большой дальности. Данные поставки могут привести к тому, что киевский режим попытается наносить удары по российской территории.
Как отреагирует на это российское руководство, в США могут только предполагать. Не исключено, что начнется более интенсивное нанесение ударов по территории Украины. Но ведь американцев призывают покинуть именно российскую территорию, вполне возможно из-за того, что ВСУ попытаются применять поставленное оружие по городам РФ.
В любом случае, подобный призыв американского посольства не может не настораживать. Но, с другой стороны, западные дипломатические миссии уже не первый раз призывают своих граждан покидать территорию России. Ранее подобные призывы звучали год назад, перед началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Тогда в Государственном департаменте США призывали американцев уехать как из России, так и с территории Украины.