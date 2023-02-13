Военное обозрение
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Посольство США призвало всех находящихся в России американских граждан срочно покинуть страну

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Посольство США призвало всех находящихся в России американских граждан срочно покинуть страну

Гражданам США, которые сейчас находятся в Российской Федерации, следует незамедлительно покинуть ее территорию. Такой призыв содержится в заявлении посольства США в РФ.


В американском дипломатическом ведомстве предупреждают граждан США о том, что в России американцы якобы могут столкнуться с потенциальными притеснениями со стороны местных властей. Также посольство сообщает о затрудненной логистике. Но самое важное – предупреждение об угрозе терроризма.

На самом деле, речь скорее всего идет не об угрозе терроризма, а о возможных последствиях предстоящих поставок Украине ракет большой дальности. Данные поставки могут привести к тому, что киевский режим попытается наносить удары по российской территории.

Как отреагирует на это российское руководство, в США могут только предполагать. Не исключено, что начнется более интенсивное нанесение ударов по территории Украины. Но ведь американцев призывают покинуть именно российскую территорию, вполне возможно из-за того, что ВСУ попытаются применять поставленное оружие по городам РФ.

В любом случае, подобный призыв американского посольства не может не настораживать. Но, с другой стороны, западные дипломатические миссии уже не первый раз призывают своих граждан покидать территорию России. Ранее подобные призывы звучали год назад, перед началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Тогда в Государственном департаменте США призывали американцев уехать как из России, так и с территории Украины.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / TagMorgan.
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:39
    +3
    В который раз посольство США призывает покинуть Россию за последнее время своих граждан?Граждане США в России уже забили на эти предупреждения.А кто едет к "Вагнеру" ,с временем может и сам провести эвакуацию Белого дома.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:59
      +6
      близиться годовщина начала СВО - украинская сторона, что то там анонсировала.. короче - не надо недооценивать любую информацию, проверять и готовиться к различным событиям..
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 10:19
        +2
        Неплохо было бы не только призвать покинуть США всех граждан РФ, но и указать время например, 72 часа, инетресно, как американцы закрутятся)
  2. STUG III
    STUG III Сегодня, 09:40
    +13
    Надо выпустить релиз, что посольство России, рекомендует гражданам РФ срочно покинуть территорию США.
    1. Комментарий был удален.
    2. fiv
      fiv Сегодня, 10:04
      +3
      Надо выпустить релиз, что посольство России, рекомендует гражданам США срочно покинуть планету Земля
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:11
      +7
      Ой, и все ломанутся домой?

      Соловьев с экрана грозит соддомитам Британцам ядерной карой, а в это время его ЛГБТ+ сын Данила ходит по подиуму в этом вашем Лондоне и живет там спокойно.



      Прямо предствляю, как он вернется из загнивающего Лондона, домой, сразу же в военкомат отправится и на фронт laughing . Ну, а другие там (в США, ЕС и т.п.) - или пустили корни, или активно пускают эти самые корни. Отпускников и прочих шоперов, сейчас особо не пускают.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 10:19
        +3
        Цитата: donavi49
        Прямо предствляю, как он вернется из загнивающего Лондона, домой, сразу же в военкомат отправится и на фронт

        Дайте время. Просто у него сейчас уже есть один контракт. Как закончится - сразу в военкомат рванёт. soldier
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:00
          0
          По большому счету,это чучело и не нужно в армии.Лишние проблемы с такими
    4. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 11:04
      0
      только вот: гражданам США покинуть территорию США)
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:42
    +12
    Надо призвать граждан США, срочно покинутььтероитонию США.
    К стати, а почему мы их ещё не признали спонсорами терроризма?
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 10:17
      +1
      Россия пока что не только своих граждан территорию США не попросила покинуть, но даже не попросила покинуть АП мужей американских гражданок.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:42
    +3
    Помимо прочего это заявление ещё и элемент психологического давления на население. Мол-де смотрите, американцы своих эвакуируют. Ага, своих, как в Афганистане? В общем и целом у "залужных" ничего не меняется. Сидели бы лучше за свей речкой/лужей и не портили нервы всему миру, а то как начали с Индии - разделяй и властвуй - так никак остановиться не могут.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:44
    0
    так и с территории Украины.


    С 404 америкосы не ошиблись! laughing
  6. spirit
    spirit Сегодня, 09:45
    +4
    Как отреагирует на это российское руководство

    Никак, опять выпустят в эфир "боевого Димона" который с помятым после пьянки лицом будет всем грозить ядерным батоном.У нас и так все приграничные территории обстреливают, а обстрелы ДНР и ЛНР , даже Путин не считает что это идёт огонь по территории России, сам в состав принял сам забыл.что измениться если к ним прибавиться и другие территории? Ничего.Этим соплежуям из кремля уже никто не верит.
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: spirit
      никто
      - это Хто? те самые 25% населения или ЧТО-то другое?

      Цитата: spirit
      с помятым после пьянки лицом
      про наркозависимость Зеленского читаем и смотрим достаточно, про рваные носки Порошенко читали и смотрели, а про "пьянки Димона" впервые читаю... (если не брать в расчет уровень фантазёров-комментаторов, конечно), даже любопытно стало...
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:49
    +2
    Если поставят, то ВСУ применят без колебаний. Наши как водятся пожуют сопли. По стольному граду скорее всего стрелять не будут. Применят по городам, что поближе, а в этой странной войне спасение утопающих, дело рук самих утопающих и Москву не волнует.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:55
    -1
    Янки должны знать, что их граждане на (в) Украине столкнутся с ударами возмездия в том числе и СБ.
  9. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 09:56
    +1
    Цитата: STUG III
    Надо выпустить релиз, что посольство России, рекомендует гражданам РФ срочно покинуть территорию США.

    Это был бы неплохой троллинг. И пусть голову ломают, а вдруг?!...
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:58
    +1
    Посольство США призвало всех находящихся в России американских граждан срочно покинуть страну

    Ничего оно не призвало.
    Новая американская послица решила показать, что не зря ест свой хлеб. Более глупого заявления даже трудно представить.
    Желающие могут убедиться сами.
    https://ru.usembassy.gov/travel-advisory-russia-do-not-travel-february-12-2023/
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:15
      +3
      Вот если сама полосатая ослица с чемоданов рванет в аэропорт, тогда да - сигнал, а так - пурга, в Москве второй день уже метет.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: Uprun
        Вот если сама полосатая ослица с чемоданов рванет в аэропорт, тогда да - сигнал, а так - пурга, в Москве второй день уже метет.

        А... Так это они из-за погоды? А я то думал у нас половина чиновников снимется наконец-то
  11. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 10:00
    +2
    Напрашивается вывод для чего? Террористическое северо-американское государство явно планирует проведение террористических акций на территории России, с привлечением граждан СНГ и других стран вылизывающих пятую точку п.ин.дос.ам. В принципе, те же методы, которыми они пользовались всегда и везде, грязными и смердящими как сама их сущность. Важное другое каков будет наш ответ и противодействия данным угрозам, у нас уже от пе.но.со.вских пенделей щека опухла.
  12. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:11
    +1
    А что так вдруг, таки ядрёны бонбы расчехляют?
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    +2
    Гражданам США, которые сейчас находятся в Российской Федерации, следует незамедлительно покинуть ее территорию
    А кто-то может воспринять такой призыв, как предвоенную эвакуацию. По крайней мере можно расценивать, как психологическое воздействию на определенную часть российских граждан и нагнетание обстановки, которая и так серьезная. Вслед за американцами не исключено, что такое же заявление сделают и посольства стран-союзников Сша.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:14
    0
    Ну там к годовщине американцы решили одобрить поставки дальнобойный ракет, при том что американцы не несут ответственности за то как их применят и куда полетят.А зная укров, полетят далеко, а как ответит рф? За это де юро войну юса обьявить можно ибо прямое вмешательство. Вот и ссут и выводят своих заранее ибо хз что ожидают. Может русские утрутся-хорошо, а может польшу с англией и застеклят-еще лучше.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:24
    +2
    Доигрались с бандеровцами в гуманизм? Ждем атак в глубину России? "А, че? Войны же нет! СВО."
  16. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:24
    0
    призвало ? как? или всё таки призывает?
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:53
    0
    В свете заявления о терактах США на территории РФ - это уже внушает серьезные опасения. Вот это уже не игрушки и не рекламный ход, это уже явная неадекватность США. На теракты надо отвечать максимально жестко, вплоть до ранцевых боеприпасов
  18. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 11:03
    0
    Скоро КР типа Томагавков и дальнобойные дроны Запада полетят с Украины по нашим городам, аэродромам и военным базам. И в ответ мы будем раз в две недели бить по подстанциям на Украине? Уверен что никакой серьезной ответки не будет от Кремля. Год СВО это доказал многократно. Западные танки Хаймарсы и авиация теперь покажутся цветочками. Кстати, эта эскалация как раз и нужна США и Британии. Именно они будут долбить по России с территории Украины своими ракетами и дронами. А Россия естественно будет бить в ответ не по ним, а по Украине. Где с помощью западной современной техники уйдут в глухую оборону. А Россия будет ежедневно получать удары по Крыму и остальной территории.