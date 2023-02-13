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Focus: Рост военной мощи Пхеньяна – всё более серьёзная угроза для Вашингтона

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Focus: Рост военной мощи Пхеньяна – всё более серьёзная угроза для Вашингтона

Несмотря на существование уже на протяжении десятков лет в условиях санкций, Северная Корея наращивает свои военные возможности. Уже не секрет, что страна имеет собственное ядерное оружие и постоянно совершенствует средства его доставки.


Как отмечает немецкий журнал Focus, на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде, КНДР продемонстрировала внушительный арсенал вооружений, который превращается во все большую угрозу для США.

По данным издания, на параде, прошедшем по случаю 75-летия вооруженных сил КНДР, было продемонстрировано большое количество межконтинентальных баллистических ракет, включая и новые разработки. Парад стал сигналом для всего мира и прежде всего для Вашингтона, отмечает Focus.

Однако у многих экспертов появляются вопросы относительно того, каковы реальные военные возможности Пхеньяна.

Издание отмечает, что за прошедший год КНДР провела испытательные пуски более 70 ракет, которые могут нести ядерные боеголовки. В ракетном арсенале Пхеньяна имеются и межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», которые наиболее сильно беспокоят Вашингтон, так как имеют дальность полета минимум 5500 километров. По некоторым данным, КНДР располагает и более «дальнобойными» ракетами типа KN-08, расчетная дальность которых составляет 10 000 км. В Вашингтоне боятся, что такими темпами Пхеньян сможет достичь необходимого уровня для того, чтобы доставить ракеты до западного побережья США и обойти ПВО страны.

Focus пишет, что у США имеется 44 перехватчика наземного базирования, которые могут уничтожить корейские ракеты ещё в полёте. Однако, если Пхеньяну удастся установить четыре боеголовки на одну ракету, это превысит возможности американской ПРО, что является серьёзной угрозой для США.

При этом издание уточняет, что пока КНДР не освоила ряд технологий, которые бы позволили их ракетам беспрепятственно долететь до территории США.
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:54
    +2
    Чем больше этих угроз будет для США тем лучше.
    Руководство США в лице Байдена и его окружения ведут недальновидную политику наступая на интересы независимых государств... это все равно что засунуть руку в пчелиный улей за медом...плохо будет самим американцам за эту глупость Байдена и его марионеток.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:15
      +1
      У Пхеньяна нет уважаемых партнёров по всему западу, так что, если воевать будет, то по-настоящему, вот хехемон с вассалами и побаивается товарища Ына, прилетит - так по-взрослому.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:55
    +1
    При этом издание уточняет, что пока КНДР не освоила ряд технологий, которые бы позволили их ракетам беспрепятственно долететь до территории США.

    А вот тут Россия могла бы помочь, в ответ на милитаризацию Вашингтоном Японии.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 10:02
    +2
    44 перехватчика это атака 22-х боеголовок, и то, если успешные будут пуски и попадания, уж явно корейцы и ложными целями обзавелись
  4. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 10:03
    +2
    В ракетном арсенале Пхеньяна имеются и межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», которые наиболее сильно беспокоят Вашингтон, так как имеют дальность полета минимум 5500 километров.

    «Хвасон-17» имеют дальность полета минимум 15000 километров.
    Западные СМИ всячески стараются преуменьшить военную мощь КНДР. Еще бы вспомнили, что некоторые страны не признают КНДР ядерным государством. ЯО как бы есть, но оно понимаешь "незаконное". Тут можно ответить поговоркой: бьют то не по паспорту, а по лицу.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:08
    +2
    А чем угрожает КНДР и кому? США тут причем?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:09
    +1
    Последний абзац прят апперкотом под стол валит!)))) Ну ну, халва халва.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:09
    +2
    Походу, зашугали хехемона по миру, кто ему только не угрожает...., Россия, Китай, Иран, КНДР...., такое ощущение, что у полосатых имеется общая граница с этими странами..., представляю, как трибалтов потряхивает от Ирана и КНДР.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    +1
    КНДР продемонстрировала внушительный арсенал вооружений, который превращается во все большую угрозу для США
    А то, что превратиться в угрозу для Сша может только в одном случае почему-то не сказали. Не лезь и битым не будешь.
    у США имеется 44 перехватчика наземного базирования, которые могут уничтожить корейские ракеты ещё в полёте
    Тогда о каких угрозах идет речь если Сша "всех победю"?
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 10:33
      0
      Не могут они не лезть. Они планету своей считают, исключительные...
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:30
    0
    Пора уже С Корее иметь реально современное вооружение . Мы уже видим как весь"демократический мир "снабжает оружием фашистов ,при том открыто