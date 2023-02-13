Военное обозрение
Войти Регистрация

Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

12
Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

Боевики киевского режима не выпускают мирных жителей населенного пункта Макеевка в ЛНР, прикрывая ими свои устроенные в жилых домах и во дворах местного населения позиции. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.


По словам Марочко, из Макеевки осталась лишь одна относительно безопасная дорога, ведущая на запад от населенного пункта. Мирных жителей, пытающихся покинуть город по этой трассе, украинские военные останавливают на расположенном на выезде из населенного пункта блокпосте и возвращают обратно. Чтобы не допустить выезд жителей Макеевки по другим дорогам, украинские нацисты заминировали все пути, ведущие на север, юг и восток от населенного пункта.

ВСУ регулярно прибегают к террористической тактике в отношении мирного населения. Практически во всех удерживаемых ими населенных пунктах боевики киевского режима оборудуют огневые позиции и склады вооружений в квартирах жилых домов, устанавливают военную технику во дворах, а также нередко препятствуют выезду мирных жителей из городов и сел на оккупированных Украиной территориях.

Также нередки случаи мародерства и насилия по отношению к мирным жителям. ВСУ практикуют подобное отношение к местному населению занимаемых ими населенных пунктов еще со времен так называемой "АТО" в Донбассе, когда боевики прикрывались мирными жителями, а также грабили покинутые владельцами дома.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:57
    +2
    Новость так новость, а бандеровцы до этого как-то иначе поступали?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:00
      +2
      Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке


      Это ещё те змеи.Ничем не брезгуют.
      Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отравлении одного из командиров чеченских подразделений в зоне СВО. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом.


      Как уточнил Рамзан Ахматович, опасности для жизни и здоровья чеченского командира уже нет благодаря оперативным действиям медицинского персонала. Помимо Алаудинова, от неизвестного яда пострадали и его адъютанты, которые передавали конверт с письмом. Тяжелых последствий удалось избежать, так как среди персонала медсанбата оказался врач-токсиколог.Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.

      https://topcor.ru/32063-komandir-ahmata-otravlen-pri-pomoschi-jadovitogo-konverta.html
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:10
      +2
      Пожелаю ему скорейшего выздоровления ...похоже на работу британского МИ-6.
      Эти мерзавцы любят отравляющие вещества использовать в провокациях.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:57
    +1
    ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

    Это известно с начала СВО.
    Что нужно противопоставить этому по мнению отставного полковника ЛНР? Где недоработано?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 10:06
      +1
      Это скорее оправдание почему взять не могут,в Мариуполе полно было жителей, но взять город это не помешало.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 10:45
        +1
        Как и сплошные укрепления и знаменитые Донбасские горы.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:14
    +1
    По словам Марочко, из Макеевки осталась лишь одна относительно безопасная дорога, ведущая на запад от населенного пункта. Мирных жителей, пытающихся покинуть город по этой трассе, украинские военные останавливают на расположенном на выезде из населенного пункта блокпосте и возвращают обратно. Чтобы не допустить выезд жителей Макеевки по другим дорогам, украинские нацисты заминировали все пути, ведущие на север, юг и восток от населенного пункта.


    Полный очередной фейк от Марочки. Хочется его спросить - А как подразделения ВСУ передвигаются по этим дорогам, сами себя заминировали??? Хватит его постить.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    0
    ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита»
    А в других городах и поселках ВСУ так не поступали? Об этом знают давно, даже вопрос поднимался на СБ ООН, но естественно необходимого понимания, а тем более осуждения получено не было.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 10:21
    +1
    Цитата: Кронос
    но взять город это не помешало.

    Как раз этот фактор очень сильно мешал.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 10:41
      0
      Его за 2 месяца взяли. Артемовск куда меньший уже 7 месяцев берут, я уж не говорю об Авдеевке и Марьинке которые так и не взяли за год.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:27
    0
    Ну, и что? Штык в землю? Воевать невозможно? А, кто за это ответил? Из руководства- никто. А, вот ребята платят своей кровью.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:30
    -2
    ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита»

    А это результат показушного гуманизма в начале СВО. Я тогда еще писал что нужно было не устраивать показуху с осадой Азовстали и "спасением " 200-т гражданских., а размолоть там все в щебень. Это показало бы ВСУ что нет смысла в заложниках. И может те 200 чел и погибли бы, но десятки тысяч мирняка смогло бы уехать из зоны БД. ВродеРФ уже проходила эти торги с заложниками. И все поняли что нельзя торговаться. Пусть в Норд-Осте погибло немало мирных, но зато мигом пропало желание повторять захваты, аля Буденовск. А мы сопли жевали и в миротворцев игрались. И теперь уже ТЫСЯЧИ гибнут. Сколько еще погибнет хз.
    Вот пример как неправильно сформулированная цель в начале , губит все дело.