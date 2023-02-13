Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

Боевики киевского режима не выпускают мирных жителей населенного пункта Макеевка в ЛНР, прикрывая ими свои устроенные в жилых домах и во дворах местного населения позиции. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.По словам Марочко, из Макеевки осталась лишь одна относительно безопасная дорога, ведущая на запад от населенного пункта. Мирных жителей, пытающихся покинуть город по этой трассе, украинские военные останавливают на расположенном на выезде из населенного пункта блокпосте и возвращают обратно. Чтобы не допустить выезд жителей Макеевки по другим дорогам, украинские нацисты заминировали все пути, ведущие на север, юг и восток от населенного пункта.ВСУ регулярно прибегают к террористической тактике в отношении мирного населения. Практически во всех удерживаемых ими населенных пунктах боевики киевского режима оборудуют огневые позиции и склады вооружений в квартирах жилых домов, устанавливают военную технику во дворах, а также нередко препятствуют выезду мирных жителей из городов и сел на оккупированных Украиной территориях.Также нередки случаи мародерства и насилия по отношению к мирным жителям. ВСУ практикуют подобное отношение к местному населению занимаемых ими населенных пунктов еще со времен так называемой "АТО" в Донбассе, когда боевики прикрывались мирными жителями, а также грабили покинутые владельцами дома.