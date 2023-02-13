Украина продолжает ограничивать права национальных меньшинств, проживающих на её территории. Помимо запрета общения на своём родном языке, который коснулся изначально русскоязычное население страны, под него также попали болгары, венгры, румыны и поляки, что вызывает обеспокоенность со стороны ЕС. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
Как отмечает автор публикации, ради своих намерений по вступлению в ЕС и НАТО, Киев всячески пытается ущемить права этнических меньшинств, вследствие чего подвергается жёсткой критике со стороны международных правозащитных организаций.
Всё началось ещё в прошлом году, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон, направленный на «защиту» национальных меньшинств, якобы для соответствия критериям языковой политики ЕС. Однако на практике выглядит всё совсем иначе, ведь Киев своими необдуманными действиями как раз таки лишил их своих прав.
Что касается поляков, то ситуация складывается крайне непростая: если до сих пор они могли свободно общаться на своём языке везде, то теперь же его применение в школах и в других общественных учреждениях крайне лимитировано, сводясь до использования на бытовом уровне. Более того, согласно новому законодательству, поляки более не могут использовать свои этнонациональные символы, несмотря на то, что они участвуют в боях в этой стране, а сама Польша оказывает немалую поддержку Украине. И это притом, что на Украине заявляют о готовности внести польский язык в программа сдачи базового экзамена.
Тем временем Венецианская комиссия пытается установить на официальном уровне, соответствует ли новый закон международным стандартам в области прав человека.
Отметим, что это далеко не первый случай выстраивания удобной для власти пагубной языковой политики в отношении народов, проживающих на её территориях. Посягательства эти начались ещё до воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году. А уже в 2017-м украинский парламент принял закон, серьёзно ограничивающий права этнических меньшинств на получение ими образования на родном для них языке. Спустя ещё 2 года закон о государственном языке и вовсе был направлен на запрет использования их исторических языков во всех сферах общественной жизни.
В этом контексте важно подчеркнуть, что все стремления руководства Украины притеснить русскоязычное население, проживающее в восточной части страны, обернулось ударом для всех групп этнических меньшинств (болгары, поляки, румыны и венгры).
В материале также указывают на то, что если Украина так желает стать частью европейском семьи, необходимо отменить все эти дискриминационные законы с тем, чтобы восстановить права всех нацменьшинств, поскольку всё это не является оправданием формирования, таким образом, своей государственности. Правда, есть мнение, что интересы русскоязычных на Украине тот же ЕС интересуют в наименьшей степени.