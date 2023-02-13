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Западная пресса: Усиление ограничения прав нацменьшинств на Украине вызвало обеспокоенность со стороны ЕС

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Западная пресса: Усиление ограничения прав нацменьшинств на Украине вызвало обеспокоенность со стороны ЕС

Украина продолжает ограничивать права национальных меньшинств, проживающих на её территории. Помимо запрета общения на своём родном языке, который коснулся изначально русскоязычное население страны, под него также попали болгары, венгры, румыны и поляки, что вызывает обеспокоенность со стороны ЕС. Об этом пишет американский журнал Newsweek.


Как отмечает автор публикации, ради своих намерений по вступлению в ЕС и НАТО, Киев всячески пытается ущемить права этнических меньшинств, вследствие чего подвергается жёсткой критике со стороны международных правозащитных организаций.

Всё началось ещё в прошлом году, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон, направленный на «защиту» национальных меньшинств, якобы для соответствия критериям языковой политики ЕС. Однако на практике выглядит всё совсем иначе, ведь Киев своими необдуманными действиями как раз таки лишил их своих прав.

Что касается поляков, то ситуация складывается крайне непростая: если до сих пор они могли свободно общаться на своём языке везде, то теперь же его применение в школах и в других общественных учреждениях крайне лимитировано, сводясь до использования на бытовом уровне. Более того, согласно новому законодательству, поляки более не могут использовать свои этнонациональные символы, несмотря на то, что они участвуют в боях в этой стране, а сама Польша оказывает немалую поддержку Украине. И это притом, что на Украине заявляют о готовности внести польский язык в программа сдачи базового экзамена.

Тем временем Венецианская комиссия пытается установить на официальном уровне, соответствует ли новый закон международным стандартам в области прав человека.

Отметим, что это далеко не первый случай выстраивания удобной для власти пагубной языковой политики в отношении народов, проживающих на её территориях. Посягательства эти начались ещё до воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году. А уже в 2017-м украинский парламент принял закон, серьёзно ограничивающий права этнических меньшинств на получение ими образования на родном для них языке. Спустя ещё 2 года закон о государственном языке и вовсе был направлен на запрет использования их исторических языков во всех сферах общественной жизни.

В этом контексте важно подчеркнуть, что все стремления руководства Украины притеснить русскоязычное население, проживающее в восточной части страны, обернулось ударом для всех групп этнических меньшинств (болгары, поляки, румыны и венгры).

В материале также указывают на то, что если Украина так желает стать частью европейском семьи, необходимо отменить все эти дискриминационные законы с тем, чтобы восстановить права всех нацменьшинств, поскольку всё это не является оправданием формирования, таким образом, своей государственности. Правда, есть мнение, что интересы русскоязычных на Украине тот же ЕС интересуют в наименьшей степени.
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Использованы фотографии:
pixabay
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10 комментариев
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  1. Сплин
    Сплин Сегодня, 10:17
    +3
    404 просто обязана исчезуть. Людей жалко...
    1. tTшка
      tTшка Сегодня, 10:44
      +1
      Уже не жалко... ниже написал почему. И таких там, походу большинство, к сожалению. Промытые, озлобленные, а самое страшное, реально верующие в свою уникальность, "великие, белые арийцы" - отдыхают...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:24
    +2
    В Европе прекрасно закрывали глаза на ущемление прав нацменьшинств и дальше прекрасно будут закрывать . Распоряжаться Правами человека ,могут только они lol lol laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:32
      +1
      Про поляков улыбнуло.Автор видимо не в кврсе,что польский язык начали преподовать в школах на вна.Наряду с английским,как второй иностранный
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:25
    +3
    Смысл обсуждать какие-либо законы в фашистском государстве. Там идеология поставлена над законом, под нее и переписывают законы.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    +1
    обеспокоенность со стороны ЕС
    Обеспокоенность у ЕС возникла после того, как оказывается начали прижимать даже своих "лучших друзей" поляков? А до этого с 2014 г озабоченность о русскоязычных почему-то не возникала. Поэтому хотя бы не имитировали свою деятельность по защите прав нац меньшинств, т.к. это сегодня выглядит мягко говоря странно.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: rotmistr60
      А до этого с 2014 г озабоченность о русскоязычных почему-то не возникала

      Ну, что Вы!!Что Вы!! Это ж русские!!Которые даже в украинских школах умудрялись говорить на русском! Что учителя, что дети на переменках....надо было придавить. Что и сделали. Такой подход "защитниик5ов" вполне устроил. (((
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:28
    +1
    Закон призванный ограничить в правах русскоязычное большенство украины по просьбе ес прошелся катком по всем. Ай ай, да как так то, наших бьют, венгров и прочих румынов и европейцев ущемляют согласно нашему же закону!))) Мастерство эквелебристики по переобуванию в воздухе у англосаксов по прежнему на высоте! Жаль никто не использует столь полезные нароботки против них-глядишь от осознания себя идиотами, думать хоть начнут прежде хотелок. В общем очень ржачный плач ерославны от ес вышел в статье. Прям руководство по пинанию нагами запада в будущем!!!!
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 10:32
    +1
    Думается, готовят на всякий случай повод для списания 404. Сохранение лица в подобных ситуациях весьма важно. Как в свое время с нацистской Германией.
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 10:40
    +1
    Они реально больные... уже вроде давно все без "масок", показали свои настоящие лица... а тут вот опять, про какие то типа демократические ценности заговорили.
    Хотя... тут на днях попал на канал нЕвзорова, в телеге ( честное слово, чисто случайно) так вот, уровень "статей-новостей", что там калякают, рассчитан мммм, даже не могу сформулировать на кого.... ну конкретно на идиотов. Часа 2 не мог оторваться, читал и офигевал, как они на полном серьезе обсуждали такую ахинею. Такой пипл все схавает... если европейская публика такая же промытая и глупая, то все понятно.