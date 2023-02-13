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СВР сообщила о планах США забросить в Россию боевиков для совершения терактов

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СВР сообщила о планах США забросить в Россию боевиков для совершения терактов

В настоящее время спецслужбы США планируют отправить в Россию группу боевиков для совершения террористических актов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Российской Федерации.


По информации СВР, уже отобраны 60 террористов. Сейчас они проходят подготовку на военной базе Эт-Танф в Сирии, на той части страны, которая неподконтрольна правительству Башара Асада. При отборе боевиков упор делается на привлечение лиц, имеющих опыт участия в боевых действиях на территории стран Ближнего Востока. Речь идет о лицах, связанных с джихадистскими группировками, оперирующими в Сирии.

Как сообщает российская разведка, США делают акцент на работу с выходцами из стран Центральной Азии, а также республик Северного Кавказа. На базе в Сирии боевиков обучают работать со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, а также подготавливать нападения на различные объекты, в том числе дипломатические миссии зарубежных государств на территории РФ.

Американские спецслужбы собираются забрасывать боевиков в Россию и ряд стран СНГ с целью совершения диверсий и терактов против государственных служащих, дипломатов, сотрудников правоохранительных органов. Боевикам предстоит действовать вместе с представителями террористического подполья, включая запрещенные в России террористические организации.

Не исключено, что именно теракты, которые должны совершить эти боевики, и рассматриваются в качестве основания для призыва посольства США в РФ к американским гражданам покинуть территорию нашей страны. В заявлении СВР РФ утверждается, что США такими действиями ставят себя на один уровень с международными террористическими организациями, руководствуясь «безумным стремлением «обескровить» Россию».
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30 комментариев
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  1. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 10:27
    +6
    Когда уже мы начнём помогать оружием неграм на Миссурщине и Мексиканцам.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:33
      +7
      Пока никогда. Нет политической воли для принятия такого решения.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 10:47
        +2
        США такими действиями ставят себя на один уровень с международными террористическими организациями
        Они себя уже давно поставили в один ряд с террористами, почему до нас только дошло...
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:55
      +1
      правды ради я бы неграм точно не помогал, а вот белому югу ...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:29
    +6
    Ничего нового.Государство-террорист и его методы не изменяются начиная с 19 века
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:30
    0
    Наглеют ЦРУушники...надобно бы парочку самолетов с их сотрудниками опустить на грешную землю для врозумления неразумных.
    Тут поговаривают что американские ВВС сбили три НЛО... доиграются звезднополосатые..андроидяне будут в ярости...могут пошалить ведь на стратегических обьектах США после этого. what
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      американские ВВС сбили три НЛО... доиграются звезднополосатые..андроидяне будут в ярости...могут пошалить ведь на стратегических обьектах США после этого.

      Так все равно на Россию спишут!!! А так -да. "Им сверху видно все..." Разберутся, кого остановить, пока бед не наделали.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:32
    +6
    Закройте границы и всех делов. Кто уехал на отдых-так явно не на последние в столь тревожное время-перетопчатся.Торговых делигаций с запада нет смысла впускать вообще, остальные поголовно посчитаны на входе выходе.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:32
    +6
    В таком случае надо переходить к неограниченой диверсионной войне, и начать сразу с хакерских атак управления энергостанциями - они все подключены к сети, то есть уязвимы. Даже пяток нью-йоркских блекаутов по типу 1977-го года их заставят навсегда забыть о терактах в России - вот это точно можно гарантировать
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Bingo
      Даже пяток нью-йоркских блекаутов по типу 1977-го года их заставят навсегда забыть о терактах в России - вот это точно можно гарантировать

      Для этого нужно иметь ум и волю. А пока до сих имеем сидящих по тюрьмам, хорошо хоть по российским, наших хакеров упрятанных туда доказанным изменником!
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Bingo
      Даже пяток нью-йоркских блекаутов по типу 1977-го года их заставят навсегда забыть о терактах в России - вот это точно можно гарантировать

      Как сказать!! Вон, Кадыров сообщает
      Замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сообщил глава Чечни
      «8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом.

      Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом.


      Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.

      Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.

      Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества.

      Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть», — сообщил глава Чечни в Telegram..
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:33
    +7
    Знаем кого готовят, знаем где готовят, ну и...? В Сирии есть наши войска на территории подконтрольной президенту САР? Израиль бы медлить не стал.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:37
    +2
    Зачем на весь мир об этом кричать? Подождать, к рукам прибрать, колоть и на пресс- конференцию. А так они параллельную группу сформируют, утечку по первой прикроют и ага.
  8. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 10:37
    +3
    Да кто бы удивился! Странно, если бы не заслали никого.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:37
    +3
    то есть противник войну ведет против РФ а РФ не чего не делает ?
  10. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 10:38
    +8
    Так и вы берите и готовьте из чуваков с жарких стран таких же боевиков для заброски в США, Великобританию. Для того же самого. Не понимаю логику руководства СВР - для чего такую информацию выкладывать? США испугаются и не отправят их?! Где была эта наша СВР, когда продумывали СВО начать!? Что за лживые отчеты она клала на стол президенту? А сейчас конкретную чушь уже начинают заявлять. А если это правда, то это говорит о том, что беззубая политика Кремля довела уже практически до такого отношения к нам Запада, словно мы какая то Киргизия или Буркин-Фасо. Плевали на нас и наши угрозы.
    1. Goto
      Goto Сегодня, 10:55
      +1
      Всё профонация и очковтирательство на высшем уровне.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    США такими действиями ставят себя на один уровень с международными террористическими организациями
    А разве Сша не являются главным террористом на планете? А все указывает на это.
  12. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 10:44
    +3
    Вернуть смертную казнь за терроризм и диверсионную деятельность. Распространить решение так что бы о нём знали везде. А дальше по законам военного времени. Расстрел на месте.
  13. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:49
    +1
    Это ожидаемо...
    Не просто так их миллионами в Россию засвлаю уже много лет.
    Есть наверху и лоббисты, которые твердят, что без них все стройки встанут...
    Но это тема отдельная... Ох, помоги Господи нам
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:50
    0
    "Здесь живёт Элита Пьеха? - Здесь живёт иди ты.... " .... А если вам нужен резидент разведки США, то он живёт этажом выше.

    "Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин а не гость"

    Два абсолютно разных высказывания объединяет феодальная психология "Русской правды" 15 столетия.

    Преступлением считается не нарушение закона, а нанесение личной обиды. Поэтому донести в полицию на конкретного вора и шпиона в народном сознании - - преступление. Доносчику-первая плеть. А украсть у государства или скрыть диверсанта--не преступление.
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:50
    +1
    Конечно, куда же еще забрасывать террористов?
    Только в страну, поддерживающую международный терроризм, а то в странах дерьмократии они себя чувствуют не в своей тарелке.
    Все как в старинной поговорке - Кто на базаре громче всех кричит ДЕРЖИ ВОРА!!!?
    Да конечно, сам вор и кричит.
    И если еще не так давно международный воровской альянс как-то стеснялся, то теперь просто в открытую хвастаются своими подвигами в части терроризма, подлости и обмана.
    Назревает уже давно висящий в воздухе и требующий ответа вопрос - какого цвета и сколько линий должны пересечь фашисты и прочие нелюди, чтобы у человечества наконец открылись глаза?
  16. Goto
    Goto Сегодня, 10:54
    +1
    Больше мигрантов! Они нам нужны! Так говорят нам с телеэкранов и других СМИ?
  17. tTшка
    tTшка Сегодня, 10:54
    +2
    Если это правда, то забить на все правовые аспекты и кошмарить врага по полной, в том числе и такими же методами, которые против нас используют... и гражданское население тоже т.к пока они сыто кушают и позволяют своим властям кошмарить весь мир - они такие же враги... и хватит уже петь про то, мол мы не такие злодеи, как они, что уподобляться нельзя.... МОЖНО И НУЖНО !!! С нами ведут войну на уничтожение, и сами они не остановятся.
  18. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 11:01
    +1
    Вот базы американских фашистов в Сирии.
    Вот Калибры.
    Рисуйте официальный запрос правительства Сирии, предупреждая или нет долбите.
  19. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 11:03
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    Пока никогда. Нет политической воли для принятия такого решения.

    А что вы хотите? Чтобы "уважаемые" люди лишились деньжат и особнячков, всего, "нажитого непосильным трудом" (с)? Разве ж могут верхи обидеть приятных им "уважаемых" людей.
  20. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 11:08
    +1
    Вариантов ассиметричных ответов - уйма. От тайной передачи КНДР документации на изготовление средств ПВО и противокорабельных ракет, до неожиданного появления на Кубе и в Венесуэле ПКРК "Бастион". От появления у иракских шиитов современных ПТРК и ЗРК, до продажи Ирану современных средств ПВО и все тех же береговых ПКРК. Или постройка для ВМС Ирана серии дизельных ПЛ с противокорабельными ракетами.
  21. kasy
    kasy Сегодня, 11:11
    0
    так может биомусор из средней азии не пускать? а ввести визовый режим с кишлаками этими, и закон о репатриации русских принять, дело недели
  22. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:14
    0
    Необходимо расценивать такой акт со стороны США, как kasus по типу убийства Эрцгерцога Фердинанда в 1914 году, в Сараево.
  23. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 11:16
    0
    Надо поступать как Израиль, то есть уничтожить эту базу Калибрами.