СВР сообщила о планах США забросить в Россию боевиков для совершения терактов

В настоящее время спецслужбы США планируют отправить в Россию группу боевиков для совершения террористических актов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Российской Федерации.По информации СВР, уже отобраны 60 террористов. Сейчас они проходят подготовку на военной базе Эт-Танф в Сирии, на той части страны, которая неподконтрольна правительству Башара Асада. При отборе боевиков упор делается на привлечение лиц, имеющих опыт участия в боевых действиях на территории стран Ближнего Востока. Речь идет о лицах, связанных с джихадистскими группировками, оперирующими в Сирии.Как сообщает российская разведка, США делают акцент на работу с выходцами из стран Центральной Азии, а также республик Северного Кавказа. На базе в Сирии боевиков обучают работать со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, а также подготавливать нападения на различные объекты, в том числе дипломатические миссии зарубежных государств на территории РФ.Американские спецслужбы собираются забрасывать боевиков в Россию и ряд стран СНГ с целью совершения диверсий и терактов против государственных служащих, дипломатов, сотрудников правоохранительных органов. Боевикам предстоит действовать вместе с представителями террористического подполья, включая запрещенные в России террористические организации.Не исключено, что именно теракты, которые должны совершить эти боевики, и рассматриваются в качестве основания для призыва посольства США в РФ к американским гражданам покинуть территорию нашей страны. В заявлении СВР РФ утверждается, что США такими действиями ставят себя на один уровень с международными террористическими организациями, руководствуясь «безумным стремлением «обескровить» Россию».