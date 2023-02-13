Военное обозрение
Войти Регистрация

Крупная американская компания займётся логистическим и техническим поддержанием полученной Украиной военной техники из США

17
Крупная американская компания займётся логистическим и техническим поддержанием полученной Украиной военной техники из США

Министерство обороны США отобрало крупную американскую инженерную компанию в сфере государственных и коммерческих услуг, которая займётся техническим и логистическим поддержанием полученной Украиной военной техники от Соединённых Штатов. Этой фирмой стала Amentum из штата Мэриленд.


В соответствии с контрактом, заключённым между ней и Пентагоном на сумму до 487 млн долларов (около 35,4 млрд рублей), фирма взяла на себя обязательства по предоставлению логистических и полевых инжиниринговых услуг для широкого перечня военной техники и систем военного назначения. Сюда входят радары, транспортные средства, а также вспомогательное оборудование для технического обслуживания.

Группа экспертов Amentum будет развёрнута вне континентальной части США, в том числе в нескольких местах в Европе.

Вот как прокомментировали данное решение в самой компании (без пафоса не обошлось):

Выступая в качестве крупнейшего мирового поставщика услуг наземного и авиационного оборудования для армии США, мы со всей ответственностью заявляем о том, что готовы предоставить наилучшие передовые решения для обеспечения поддержки нашей страны и её союзников в проведении миссий различного уровня по всему миру.

Отметим, что ранее американская фирма-подрядчик получила контракт на сумму 4,64 млрд долларов (примерно 337,7 млрд рублей) на поддержку ВВС США в области информационных технологий и управления закупками. Данный контракт, который будет действовать на протяжении 15-ти лет, предоставляет возможность объединённым силам США осуществлять продажу своих вооружений за границу с доставкой техники. Пентагон же, в свою очередь, ожидает увеличения числа соглашений с более чем 100 государствами-партнёрами в обозримом будущем. Это красноречиво свидетельствует об аппетитах американского ВПК.

Введены ли Россией санкции против этой американской компании?
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.army.mil/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:26
    +7
    Введены ли Россией санкции против этой американской компании?
    Вряд ли они зависимы от российского оборудования и комплектующих с расходниками. И маловероятно что владельцы и директора компании скупают дома в Сочи и Москве, попутно открывая рублевые счета в Сбере, а их дети живут в Питере и учатся в СПбГУ.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: Болторез
      в Сочи и Москве, попутно открывая рублевые счета в Сбере, а их дети живут в Питере и учатся в СПбГУ.

      Так и санкции - это не только про "рублёвые счета", расходники и учёбу детей за рубежом. Арест менеджеров за рубежом за пособничество нацистскому режиму, резкая антитеррористическая необходимость провести военные учения на пути следования судов, зафрахтованных компанией - как вариант. Правда, в этих случаях всегда актуален вопрос стальных сами знаете чего.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:48
        +1
        Арест менеджеров за рубежом
        Я уверен, что страны 3го мира они не посещают за ненадобностью.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:02
          +3
          Цитата: Болторез
          Арест менеджеров за рубежом
          Я уверен, что страны 3го мира они не посещают за ненадобностью.

          Да и страны третьего мира не захотят сорится с США, Это с Россией поссорится не вызовет никаких проблем, а вот США могут и разбомбить, а так же санкциями посыпать так что потом правительство скинут голодные жители.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 13:22
        0
        На наши 2-3 корабля на этих учениях никто даже внимания не обратит. Или наоборот рядом появится группа кораблей НАТО из 15+ вымпелов и будет очередное посмешище.

        За рубежом мы никого арестовать не можем, нет у нас такого влияния и возможностей (за исключением пары стран, где американцев нет), все остальные государства СНГ наши запросы на арест американских менеджеров просто проигнорируют.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:29
    0
    Я так понимаю,что бидонное семейство хорошо греет руки
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 11:41
      0
      не без этого, заодно может и "смотрящего" нашли - логистика (чтобы по дороге нк ушло в "неизвестном" направлении), обслуживание (чтобы не списывали в потери то что ушло)
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:30
    0
    Диверсантов нужно засылать в европку. Иначе не взять.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    0
    Министерство обороны США отобрало крупную американскую инженерную компанию в сфере государственных и коммерческих услуг
    Очередное подтверждение того, что война на Украине это и война Сша, как бы они не хотели об этом говорить.
    Введены ли Россией санкции против этой американской компании?
    А какие санкции можно ввести против американской компании занимающейся логистикой и техническим обеспечением военной техники? Запретить перевозить свои грузы по РЖД?
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 11:35
    0
    Ну вот, НАТО втягивается в войну на Украине. Сначала оружие, развед., мат. обеспечение, потом и прямое участие в боевых действиях. Необходимо и с нашей стороны повышать ставки.
  6. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 11:37
    0
    Вот они и цели. Надеюсь, что уполномоченные на принятие таких решений лица организуют частной конторе из штата Мэриленд теплый дружеский прием как у нас повелось со времен св. блгв. князя Александра Невского.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:45
    -1
    Что то в Мире меняется, а что то нет. Как то что при любых обстоятельствах сша будет стараться извлекать выгоду.
  8. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 11:47
    0
    Так это уже прямое участие США в войне с Россией.
    Или ещё нет?
    Прямое будет когда они ЯО по нам ударят? Так тогда уже поздно будет... Они ударят не с предупреждением за месяц, а как обычно, изподтишка.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:05
      0
      Так это уже прямое участие США в войне с Россией.

      С чего это? Это просто подряд ЧАСТНОЙ компании на ДОСТАВКУ и РЕМОНТ. У нас вон вагнер в Африке воюет, но мы же пишем что МО РФ там ведет бои?
      Можно было бы эмбарго какое в отношении США ввести, но.....
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    0
    Явно мелкий ремонт будет производиться на Украине.А там и санкции вводить можно из пакета" Герань",что подальше ,открываем пакет "Калибр".
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:07
    +1
    Gibt es wirklich immer noch naive "Friedens-Apostel" die glauben, man
    könne diesen Krieg durch "Verhandlungen" mit dem angelsächsischen
    Abschaum beenden...?!? Das wird niemals enden, wenn man dieses
    Pack nicht endlich knallhart "zu Hause" auf die Fresse schlägt!!

    Russland darf nicht länger immer noch warten, bis der ganze US-Dreck
    zum töten russischer Menschen in Russland ankommt, um sich erst
    dann Gedanken um dessen Vernichtung zu machen...!!
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:33
    0
    Ну, да! И нашим военным запретят их обижать -" кому бутик открыть, кому окоп отрыть"(с).