Илон Маск пообещал не допустить мировой войны в ответ на призыв астронавта вернуть полный доступ к Starlink на Украине

Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне

Бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обеспечивающая работу Starlink, отреагировал на призыв астронавта Скотта Келли вернуть полный доступ к интернету на Украине. Предприниматель подчеркнул, что не допустит начала Третьей мировой войны.Ранее Скотт Келли призвал Маска восстановить в полном объеме деятельность Starlink на территории Украины. Маск, напомним, ограничил возможности Starlink по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами ВСУ, ссылаясь, что изначально это не предусматривалось договоренностями с Украиной.- написал Илон Маск в ответе астронавту.Таким образом, бизнесмен в очередной раз продемонстрировал свое негативное отношение к попыткам усугубить ход вооруженного конфликта на Украине.Напомним, что Маск последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине. Он ранее предлагал официально признать Крымский полуостров российским, а в Донбассе и на других освобожденных территориях провести новые референдумы по вопросу присоединения к России. После этого украинские власти обрушились на предпринимателя с критикой и даже убрали рекламу с его фотографиями в городах страны. Но Маск свою позицию, как видим, не изменил.