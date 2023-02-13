Военное обозрение
Войти Регистрация

Илон Маск пообещал не допустить мировой войны в ответ на призыв астронавта вернуть полный доступ к Starlink на Украине

15
Илон Маск пообещал не допустить мировой войны в ответ на призыв астронавта вернуть полный доступ к Starlink на Украине

Бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обеспечивающая работу Starlink, отреагировал на призыв астронавта Скотта Келли вернуть полный доступ к интернету на Украине. Предприниматель подчеркнул, что не допустит начала Третьей мировой войны.


Ранее Скотт Келли призвал Маска восстановить в полном объеме деятельность Starlink на территории Украины. Маск, напомним, ограничил возможности Starlink по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами ВСУ, ссылаясь, что изначально это не предусматривалось договоренностями с Украиной.

Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне

- написал Илон Маск в ответе астронавту.

Таким образом, бизнесмен в очередной раз продемонстрировал свое негативное отношение к попыткам усугубить ход вооруженного конфликта на Украине.

Напомним, что Маск последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине. Он ранее предлагал официально признать Крымский полуостров российским, а в Донбассе и на других освобожденных территориях провести новые референдумы по вопросу присоединения к России. После этого украинские власти обрушились на предпринимателя с критикой и даже убрали рекламу с его фотографиями в городах страны. Но Маск свою позицию, как видим, не изменил.
Использованы фотографии:
Starlink Mission
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:40
    +1
    не очень вот понял - так в итоге то доступ на Украине к старлинку ограничен , или нет а если ограничен - то с какого момента, и для кого ? Только для военных ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: monetam
      ак в итоге то доступ на Украине к старлинку ограничен , или нет а если ограничен - то с какого момента, и для кого ? Только для военных ?

      Общаться могут, а вот управление БПЛА - накрылось.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:40
    +4
    Маск последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине. Он ранее предлагал официально признать Крымский полуостров российским, а в Донбассе и на других освобожденных территориях провести новые референдумы по вопросу присоединения к России

    Еще тот миротворец и передал ВСУ 20 тыс комплектов Старлинк
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:44
      +2
      Он сделает то,что ему скадет правительство государства-террориста.Если пойдет против-бизнес его ждут неприятности
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:00
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Если пойдет против-бизнес его ждут неприятности

        Хитрый-хитрый....еврей. Вроде и поставляет согласно договору, но не более того.
    2. Drotro
      Drotro Сегодня, 10:53
      +2
      Мы всего не видим. Но очевидно, что практически весь Запад против нас (из серии 95%). И минимальные призывы к разуму, опасности апокалипсиса редки. Маск хотя бы на словах пытается взывать к миру.
      НО ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ ЕГО НЕВИНОВНЫМ В СМЕРТЯХ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ, благодаря его технологиям, применяемым на Украине. И нашим врагом он быть не перестает.
      В такой реальности и живем. Изгоев из нас делают.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: APASUS
      Еще тот миротворец и передал ВСУ 20 тыс комплектов Старлинк

      Это было ДО того, как правительство США отказалось оплатить его услуги для ВСУ из военного бюджета.
  3. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:45
    +4
    Scott Kelly work for CIA in the past he did experiments in behalf of the CIA
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    продемонстрировал свое негативное отношение к попыткам усугубить ход вооруженного конфликта на Украине
    Это можно только приветствовать, но у американских спецслужб обязательно найдутся рычаги воздействия на Маска. Поэтому не исключено, что ему в очередной раз придется изменить свою позицию.
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:00
    +1
    Нормальный торг по цене услуги. Однако г-н. Маск не понимает, что оборонный бизнес делается не с помощью твитов, а в тишине и тайне. На горизонте есть другие конкуренты, готовые заменить его.Среди которых Kymeta, у которой уже есть контакты с Пентагоном для обслуживания и которые позиционируют себя как надежные оборонные компании.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:02
    +1
    В стране, в которой не стесняясь убивали президентов, даже близко допущенный к власти бизнесмен не неприкосновенен.
    Спецслужбы США конечно в состоянии обеспечить персональную безопасность любого уровня, создав стену неприступности вокруг любого человека, только вот любой из "кирпичиков" этой стены по команде снаружи может оказаться пустышкой, в нужное время.
  7. Nest
    Nest Сегодня, 11:06
    +1
    С учётом информации, что ВФУ сделали беспилотники (аналог Гераней) с дальностью на 1000 км, ясно что самым логичным было ставить бесплатный для них и лёгкий терминал Stdrlink (со скоростью 300 Мбит/с) на борт БПЛА и в реальном времени на бреющем полёте управлять дроном причем прямо по видеоканалу (чего вроде как нет в Геранях), что существенно повысит его точность и эффективность преодоления ПВО. Если ВФУ обойдут ограничения Маска, то это очень опасно.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    +1
    Маск тоже вику читает.Интересен сам Скотт Келли.Мало водки с русскими в Звёздном пил.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: tralflot1832
      Интересен сам Скотт Келли.Мало водки с русскими в Звёздном пил.

      Может наоборот? Слишком много? Вернее, русским - тьху, а Келли - ой-ой-ой. Вот и "отомстил". Ну хоть где-то победа ему же нужна! )))
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:13
    0
    Маск валит Бидона, это очевидно, надавят, может и включит.
    Нада нам давить эти старлинки, и вроде уже образцы РЭБ испытываются. Но вообще, проблема нарисовалась, зависеть от Маска , или тем более от англичан, котооым еще недавно мы сами запускали подобные спутники мы не можем.
    Или еще будем запускать, потому как Силуян не дает на космос деньги, а бритты дают?
    Тут вопрос для ФСБ: а не по предварительному ли сговору такие "совпадения" у нас во многих сферах?