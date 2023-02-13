Я решительно осуждаю это ложное и обманчивое представление наших вооруженных сил

Злобные французские наемники, действующие в Ваканда, одеты как солдаты из реальной французской военной миссии в Мали

Мы вмешались по просьбе самой страны, чтобы бороться с вооруженными террористическими группами, а не с историей , рассказанной в фильме

Глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню осудил последнюю часть франшизы Marvel «Черная пантера», в которой французские военные изображены как преступники.- написал Себастьен Лекорню, комментируя фрагмент фильма.Сцена разворачивается вокруг группы связанных французских солдат, которых приводят на заседание ООН, ставя в неловкое положение посла Парижа при всемирной организации, после того, как их поймали во время секретной миссии в вымышленном африканском королевстве Ваканда.Журналист Жан Бексон, опубликовавший клип «Черная пантера», отметил:Франция особенно чувствительна к своему имиджу в Западной Африке после того, как власти в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, развернутых в регионе Сахель с 2013 года. При этом позиции Москвы в Мали и в Западной Африке в целом усиливаются.В Минобороны страны заявили, что они не призывают к цензуре произведения искусства, но считают, что нельзя допускать никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали.- добавили в министерстве.Так почему же тогда власти Франции поддерживают борьбу с реальной историей, которая ведётся, например, на Украине...