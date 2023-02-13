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В Минобороны Франции осудили новый сюжет американской Marvel

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В Минобороны Франции осудили новый сюжет американской Marvel

Глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню осудил последнюю часть франшизы Marvel «Черная пантера», в которой французские военные изображены как преступники.


Я решительно осуждаю это ложное и обманчивое представление наших вооруженных сил

- написал Себастьен Лекорню, комментируя фрагмент фильма.

Сцена разворачивается вокруг группы связанных французских солдат, которых приводят на заседание ООН, ставя в неловкое положение посла Парижа при всемирной организации, после того, как их поймали во время секретной миссии в вымышленном африканском королевстве Ваканда.

Журналист Жан Бексон, опубликовавший клип «Черная пантера», отметил:

Злобные французские наемники, действующие в Ваканда, одеты как солдаты из реальной французской военной миссии в Мали

Франция особенно чувствительна к своему имиджу в Западной Африке после того, как власти в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, развернутых в регионе Сахель с 2013 года. При этом позиции Москвы в Мали и в Западной Африке в целом усиливаются.

В Минобороны страны заявили, что они не призывают к цензуре произведения искусства, но считают, что нельзя допускать никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали.

Мы вмешались по просьбе самой страны, чтобы бороться с вооруженными террористическими группами, а не с историей, рассказанной в фильме

- добавили в министерстве.

Так почему же тогда власти Франции поддерживают борьбу с реальной историей, которая ведётся, например, на Украине...
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Франции
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    +4
    Этот тренд, на французов представили ЧВК "Вагнер".Кино- бизнес не любит проигравших.Французы вон из Африки.В Мавритании Лавров уже был осталось в Сенегал ещё съездить.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 11:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Этот тренд, на французов представили ЧВК "Вагнер".Кино- бизнес не любит проигравших.Французы вон из Африки.В Мавритании Лавров уже был осталось в Сенегал ещё съездить.

      а что ещё мог представить Марвел? что в ООН пинком заходят русские? да ну нафиг, успокойтесь французы - фильм хороший, мне понравился
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 12:14
        0
        Я согласен. Допустим, номер два был не меньше первого. Мы с нетерпением ждем выхода фильма «Человек-муравей и Оса: Квантумания».
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    Франция особенно чувствительна к своему имиджу в Западной Африке после того, как власти в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск
    Если имидж уже подорван требованием вывести свои войска и незамедлительно, то какими чувствительными не были французы, но пардон. И не французам рассказывать сказки, как они с "открытым забралом" боролись с террористами в Африке.
  3. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 11:41
    +6
    Глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню осудил последнюю часть франшизы Marvel «Черная пантера», в которой французские военные изображены как преступники.

    Когда в западных фильмах русских изображают в роли террористов, никто не возмущается. Толерантность... во всей красе.
    1. uralex
      uralex Сегодня, 12:17
      0
      Когда в западных фильмах русских изображают в роли террористов, никто не возмущается
      Вот это и обидно... Нашим чинушникам было не до имиджа российской армии, представленной в западном кинематографе... как следствие - массовая русофобия и фейки. До сих пор потоки лжи остаются безнаказанными.
  4. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 11:41
    +2
    Это намёк французов - есть же плохие русские, почему вы французов плохих показываете.
    Скоро нами на западе детей будут пугать, как бабайкой.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:42
    +7
    Обиделся на Голливуд? А то, что с Мистралями обделались, с подлодками для Австралии кинули? Это другое....., но Голливуд!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:45
    +2
    laughing
    Да французам после Руанды - уже никогда не отмыться, в Африке их именно будут воспринимать сугубо как карателей. Национальный имидж хуже, наверное, только у Бельгии в этом регионе, но эти вообще конченые yблюдки(писи, слово - литературное, как ни странно - для модераторов)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    +2
    В Минобороны Франции осудили новый сюжет американской Marvel
    "дружба дружбой", а Marvel сам по себе!!!
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:55
    +1
    Вор у вора дубинку украл.... good
    Ответили бы официальной нотой - САМ ТАКОЙ! И были бы правы, ведь по большому счету история процветания Запада это череда грабительских войн, предательств, подстав, обмана и клятвопреступничества.
    Все хороши.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:08
      0
      Ворон ворона в глаз клюнул... бывает!
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 12:29
    0
    Французские войска в Мали действительно разочаровали. Они вели себя как трусы, как солдаты, которым нельзя доверять. Французы расстроены, но не зря, ведь армия вышла из-под контроля. Сотрудничество с чешскими войсками было для чешской армии скорее унизительным, чем дружественным, но в целом намерение было таким же. Унизить французскую армию, что они и сделали на отлично. am