Турецкое СМИ: Выборы в Турции могут перенести на год из-за последствий землетрясения

Последствия масштабных землетрясений в Турции могут помешать проведению планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране. Предполагаемая отмена выборов пока не обсуждается в правящей партии турецкого парламента.В материале, опубликованном на портале турецкого телеканала TGRT Haber, говорится, что представители оппозиционной Народно-республиканской партии страны предполагают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на перенос выборов минимум на один год.Несмотря на то, что, согласно действующему законодательству, основанием для отсрочки выборов могут стать только военные действия на территории страны, по мнению экспертов, турецкий парламент может принять решение о переносе на год запланированных на 14 мая текущего года выборов из-за последствий наиболее разрушительного за период с 1939 года землетрясения.Действующий глава государства Эрдоган ранее заявил, что президентских полномочий достаточно для роспуска парламента и назначения новой даты выборов через 60 дней после этого. На предстоящих выборах Эрдоган выступит кандидатом от правящей партии "Союз республики", входящие в коалицию оппозиционные партии пока не выставили своего кандидата.По данным американского издания Bloomberg, вследствие разрушительных землетрясений экономике Турции нанесен материальный ущерб на сумму более 84 млрд долларов, что составляет около 10% ВВП страны.По оценкам Турецкой конфедерации предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля землетрясения нанесли ущерб жилым постройкам на сумму около 70,8 млрд долларов, а также привели к потере 10,4 млрд долларов национального дохода. Потери рабочей силы нанесли турецкой экономике ущерб в 2,9 млрд долларов.Однако, аналитики утверждают, что в настоящее время еще рано давать оценку последствиям стихийного бедствия для национальной экономики Турции.