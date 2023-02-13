ЧВК «Вагнер» решает задачу по установлению контроля над селом Берховка к северо-западу от Артемовска

Освобождение силами ЧВК «Вагнер» населенного пункта Красная Гора поставило украинские формирования в селе Парасковиевка в тяжелое положение. Сейчас на населенный пункт наступают штурмовые подразделения «вагнеровцев», которым теперь проще действовать благодаря занятию господствующих высот.Отряды ЧВК проводят зачистку Красной Горы от остающихся в населенном пункте украинских боевиков. Теперь основные задачи – занять Парасковиевку и установить контроль над селом Берховка к северо-западу от Артемовска (Бахмута).В настоящее время ЧВК «Вагнер» улучшили свои позиции в самом Артемовске в районе 1-го и 2-го переулков Ушакова, что в северной части города. В районах Забахмутка и Мясокомбината идут ожесточенные бои с украинскими формированиями, которые пытаются сдерживать наступление «вагнеровцев» минометным огнем.В южной части Артемовска продолжаются бои в частном секторе – так называемой Собачевке. Также отмечается продвижение сил «Вагнера» со стороны села Клещеевка к юго-западным окраинам Артемовска. То есть, город уже практически взят в клещи.Но украинские формирования пытаются сопротивляться, следуя безумному приказу президента Украины Владимира Зеленского не оставлять город, невзирая на колоссальные потери, которые при этом несут ВСУ.Напомним, что ранее уже некоторые украинские военные жаловались на то, что ВСУ несут потери в лучших подразделениях, брошенных на защиту Артемовска (Бахмута), и эти потери украинская армия не сможет восполнить никакими поставками западного вооружения. Но главарей киевского режима даже это не интересует.