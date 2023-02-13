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ЧВК «Вагнер» решает задачу по установлению контроля над селом Берховка к северо-западу от Артемовска

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ЧВК «Вагнер» решает задачу по установлению контроля над селом Берховка к северо-западу от Артемовска

Освобождение силами ЧВК «Вагнер» населенного пункта Красная Гора поставило украинские формирования в селе Парасковиевка в тяжелое положение. Сейчас на населенный пункт наступают штурмовые подразделения «вагнеровцев», которым теперь проще действовать благодаря занятию господствующих высот.


Отряды ЧВК проводят зачистку Красной Горы от остающихся в населенном пункте украинских боевиков. Теперь основные задачи – занять Парасковиевку и установить контроль над селом Берховка к северо-западу от Артемовска (Бахмута).

В настоящее время ЧВК «Вагнер» улучшили свои позиции в самом Артемовске в районе 1-го и 2-го переулков Ушакова, что в северной части города. В районах Забахмутка и Мясокомбината идут ожесточенные бои с украинскими формированиями, которые пытаются сдерживать наступление «вагнеровцев» минометным огнем.


В южной части Артемовска продолжаются бои в частном секторе – так называемой Собачевке. Также отмечается продвижение сил «Вагнера» со стороны села Клещеевка к юго-западным окраинам Артемовска. То есть, город уже практически взят в клещи.


Но украинские формирования пытаются сопротивляться, следуя безумному приказу президента Украины Владимира Зеленского не оставлять город, невзирая на колоссальные потери, которые при этом несут ВСУ.

Напомним, что ранее уже некоторые украинские военные жаловались на то, что ВСУ несут потери в лучших подразделениях, брошенных на защиту Артемовска (Бахмута), и эти потери украинская армия не сможет восполнить никакими поставками западного вооружения. Но главарей киевского режима даже это не интересует.
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7 комментариев
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  1. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 10:56
    +2
    ,,Вагнер,, это по сути экспериментальная новая армия Россия. Допускаю что изначально и создавался в целях эксперимента. Идет отработка и подгонка новых уставов, служб, систем управления и т.д к новым реалиям боевых действий будущего. Если это так то наше Руководство - гении good
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:57
    +4
    Это все хорошо.Но ключом а Артемовску является в большей степени Часов Яр.Но и Прасковеевка безусловно-там скопление чсук
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:11
      0
      Парасковиевку уже взяли?По крайней мере на вчера был назначен её финальный штурм.
      по данным волонтерским картам ВСУ, Красную Гору сначала обороняли натовцы из OBON (отдельного батальона Иностранного легиона), но когда стало ясно, что поселок не удержать, бросили в «мясо» две роты 93-й ОМБр «Холодный Яр», которым приказано удержать любой ценой населенный пункт. Добавим, что «холодноярцы» стали затычками на самых опасных участках, из-за чего бригада уже 7 раз обновлялась с нуля.Две бандеровские роты образца конца зимы 2023 года — это, согласно армейскому чату ВСУ, примерно 150 укро-штыков, то есть по 75 на підрозділ, тогда как по штату положено 100−120 захисников незалежностi. Но в силу беспрецедентных потерь, Залужный приказал поддерживать численность подразделений на уровне 75% от мирного времени за счет «мобиков», даже если те не прошли подготовку.Как пишет телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner», «из всего украинского гарнизона выжили лишь 30 человек», то есть ориентировочно каждый пятый. Остальные — «двухсотые».
      По данным военных экспертов, как наших, так и бандеровских, взятие соседней Парасковиевки теперь уже дело времени. Дело в том, что с красногорского аргиллитового карьера село видно, как на ладони.
      Во многом еще недавно контроль ВСУШников над карьером препятствовал захвату Красной Горы. Теперь же любые опорники врага уничтожаются как в тире, в том числе с ЗОП по координатам наводчиков. Даже «глаза» (беспилотники) в воздух поднимать не надо.


      Известный в неньке блогер обратил внимание на снимок «музыкантов» на фоне стеллы. Он считает, что «Вагнер» уже вошел в Парасковиевку, по крайне мере, взял здание ж/д станции «Шевченко», от которой до места, где сделано фото, примерно 900 метров прямой видимости, самое то для снайперского огня. «Не стали бы люди Пригожина подставляться ради селфи», — отметил наблюдательный громадянин.Что интересно: в сводке укро-Генштаба за 12 февраля и Красная Гора, и Парасковиевка уже не упоминаются, хотя днями ранее о них сообщалось.

      https://svpressa.ru/war21/article/362087/
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:02
    +2
    Удивительная, все таки, команда - Вагнер. Их эффективность сомнений не вызывает. Очень надеюсь, что МО сможет принять и впитать этот опыт. Надежда умирает последней...
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 11:05
      +1
      Кувалда Вагнеров нашла еще одного предателя.
  4. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 11:03
    +1
    Цитата: Горный стрелок
    Удивительная, все таки, команда - Вагнер. Их эффективность сомнений не вызывает. Очень надеюсь, что МО сможет принять и впитать этот опыт. Надежда умирает последней...


    ,,Вагнер,, это и есть МО stop структура выведенная за рамки штата, созданная для работы за рубежом и как эксперимент, не благодарите good
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    0
    По сообщениям ТГ "Оркестр Вагнера" Красную горку "сначала обороняли натовцы из OBON (отдельного батальона Иностранного легиона), но когда стало ясно, что поселок не удержать, бросили в «мясо» две роты 93-й ОМБр «Холодный Яр»...из всего украинского гарнизона выжили лишь 30 человек". То же ожидает ВСУ и в Парасковиевке.