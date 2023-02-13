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Глава Чечни рассказал о подробностях недавнего покушении на генерала Апты Алаудинова

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Глава Чечни рассказал о подробностях недавнего покушении на генерала Апты Алаудинова

Похоже, что украинские спецслужбы нацелились на российское военное командование. При этом методы достижения поставленной задачи по-прежнему используются исключительно террористические.


Так, 8 февраля было совершено покушение на командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова. О деталях инцидента и состоянии здоровья своего помощника рассказал в своем ТГ-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Со слов чеченского лидера, Алаудинов получил от своего адъютанта конверт, в котором якобы содержалось сообщение для генерала. Однако командующий 2-го армейского корпуса почувствовал специфический запах, исходящий от послания, что, собственно, и позволило вовремя принять соответствующие меры.

Как пишет Кадыров, письмо, переданное его помощнику, оказалось пропитанным отравляющим веществом. Здоровье, а возможно и жизнь, помощника главы Чечни и его адъютантов, контактировавших с конвертом, спасло то, что они вовремя обработали руки и носовую полость, а затем незамедлительно отправились в медсанбат.

Чеченский лидер сообщает, что сегодня жизни и здоровью генерала Алаудинова, а также военных, контактировавших с отравленным посланием, ничего не угрожает.

В данный момент специалисты проводят экспертизу, которая позволит выявить, каким веществом пытались отравить командующего 2-м армейским корпусом. Параллельно ведется расследование покушения.

Со слов Рамзана Кадырова, результаты уже есть.
Автор:
Использованы фотографии:
https://vk.com/ramzan
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:42
    +7
    Вопрос,как можно добраться до руководства обыкновенным письмом?Без "крота" никак.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Без "крота" никак.

      По цепочке пройдут... участь незавидна.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 11:42
    +5
    сколько было буржуйского ора про Скрипалей, а подчерк то один и тот же
  3. Mister X
    Mister X Сегодня, 11:43
    +1
    По мотивам рассылки сибирской язвы журналистам западных СМИ
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:48
    +3
    Корявость исполнения наводит на мысли, что работала не спецслужба, а ее эрзац... Например, украинский.
    1. haron
      haron Сегодня, 13:02
      -3
      Цитата: Bingo
      Например, украинский.

      Если это украинцы то по дороге до "адъютанта" должна быть гора трупов. Еще и "специфический запах"))) Хотя для них таки будет проблема если в край захворавшего "дона" поменяют на прагматичного Алаудинова.
      Куча не стыковок со стороны Кадырова.
      1. haron
        haron Сегодня, 13:28
        0
        Минусовщиков и тяжело думающих предупреждаю, это не украинцы. Отойдите от дона подальше.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    +9
    ведется расследование покушения
    Уверен, которое даст свои результаты. Апты Алаудинову и его адъютантам пожелаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:06
      +5
      Присоединяюсь к пожеланиям Апты Алаудинову скорейшего выздоровления, но вот в отношении бандерштадтского командования надо принимать все возможные меры по его актированию, там нормальных нет - упырь на упыре и упырём погоняет... тут нашей разведке и спецназу все карты в руки
  6. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:03
    0
    Алаудинов получил от своего адъютанта конверт

    ... а адъютант от кого?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:12
      0
      Да вроде написано, что
      от своего адъютанта
      Наверное вы хотели спросить от кого конверт?
      1. kasatky
        kasatky Сегодня, 12:48
        0
        Цитируя Алаудинова: "Запад - Малхбузе". Это слово звучит как проклятие какое-то. Западу бы насторожиться, но он слишком ослеплен вседозволенностью и самолюбованием.
  7. Gromit
    Gromit Сегодня, 12:27
    0
    А мне вспоминается ликвидация Хаттаба.
    Почему то в либерастских 2000х, наши спецслужбы тоже умели убирать врагов.

    Петров и Баширов - вот он уровень "вставшей с колен России".
    Задание провалить, засветится, налепить смешных мемасиков, позор подать как подвиг.

    Генералу Алаудинову и его подчиненным - скорейшего выздоровления.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:31
    0
    Сегодня СВР сообщила что уважаемые партнеры готовят диверсионные группы для покушений на наших политиков военных. Возможно это первый звонок. Хочется спросить наших верховных соплежуев, а мы делаем что-то хотя бы зеркальное?
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:04
      0
      Апты Алаудинову скорейшего выздоровления, а Рамзану Кадырову отомстить за Апты, не спрашивая наш генералитет, который без ВГК и шагу ступить не может. имхо