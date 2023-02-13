Глава Чечни рассказал о подробностях недавнего покушении на генерала Апты Алаудинова

Похоже, что украинские спецслужбы нацелились на российское военное командование. При этом методы достижения поставленной задачи по-прежнему используются исключительно террористические.
Так, 8 февраля было совершено покушение на командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова. О деталях инцидента и состоянии здоровья своего помощника рассказал в своем ТГ-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Со слов чеченского лидера, Алаудинов получил от своего адъютанта конверт, в котором якобы содержалось сообщение для генерала. Однако командующий 2-го армейского корпуса почувствовал специфический запах, исходящий от послания, что, собственно, и позволило вовремя принять соответствующие меры.
Как пишет Кадыров, письмо, переданное его помощнику, оказалось пропитанным отравляющим веществом. Здоровье, а возможно и жизнь, помощника главы Чечни и его адъютантов, контактировавших с конвертом, спасло то, что они вовремя обработали руки и носовую полость, а затем незамедлительно отправились в медсанбат.
Чеченский лидер сообщает, что сегодня жизни и здоровью генерала Алаудинова, а также военных, контактировавших с отравленным посланием, ничего не угрожает.
В данный момент специалисты проводят экспертизу, которая позволит выявить, каким веществом пытались отравить командующего 2-м армейским корпусом. Параллельно ведется расследование покушения.
Со слов Рамзана Кадырова, результаты уже есть.