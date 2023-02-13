Россия намерена подписать с Индией соглашение на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Россия планирует подписать контракт с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в рамках международной авиакосмической выставки Aero India, стартовавшей сегодня на авиабазе Елаханка в индийском Бангалоре. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
В конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитных ракетных комплексов. В финале конкурса российский ПЗРК "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Стоимость соглашения, по данным некоторых зарубежных СМИ, должна составить около 1,5 млрд. долларов. Несмотря на достигнутые договоренности, стороны никак не подпишут окончательное соглашение на поставку и производство данных ПЗРК в Индии. Индийцы вообще отличаются затягиванием подписания различных соглашений, так что переговоры по зенитным комплексам идут уже несколько лет, ФСВТС каждый год обещает завершить эту сделку подписанным соглашением.
Мы ожидаем решение индийской стороны о подписании контракта на поставку и организацию лицензионного производства ПЗРК "Игла"
- приводит ТАСС слова Дрожжова.
По первоначальным планам Индия планировала закупить 5 тыс. 175 ракет, а также пусковые установки и другую сопутствующую технику. При этом 2 тысячи 315 ракет должны быть поставлены в собранном состоянии, 1 тыс. 260 - в полусобранном состоянии, 1 тысяча - в разобранном состоянии и еще 600 ракет должны были быть произведены на индийских предприятиях. Как сейчас выглядит соглашение не известно, но вполне возможно, что какие-то изменения в него все же внесены. В прошлом году сообщалось, что документ находится на согласовании.