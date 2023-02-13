Офицер ВСУ: Если не продолжать мобилизацию на Украине, то наша армия будет разгромлена

На Украине наращиваются темпы проведения мобилизации в ВСУ, что обусловлено масштабными потерями на фронте, а также увеличением участвующих в спецоперации сил российской армии.Украинское издание "Апостроф" цитирует слова офицера украинской армии, сообщающего, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, в первую очередь обладающего достаточной квалификацией для эксплуатации поставляемой Западом военной техники, а также, чтобы восполнить потери на линии боевого соприкосновения. По мнению украинского военнослужащего, проводить очередную волну мобилизации украинское правительство вынуждает президент России Владимир Путин, ощутимо увеличивший количество участвующих в спецоперации военнослужащих.Офицер украинской армии также утверждает, что государство должно продолжать массовую мобилизацию населения, иначе ВСУ будут разгромлены и те, кто отказываются идти на фронт, "продолжат жить в другой стране". Темпы проведения мобилизации на Украине гораздо выше, чем были еще полгода назад.Ранее американское издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщало, что в ближайшее время Украина ожидает масштабное наступление ВС РФ, якобы приуроченное к первой годовщине с начала спецоперации.Сообщается, что недавние атаки российской армии нанесли значительный урон ВСУ, вынужденным противостоять гораздо более плотному российскому присутствию на Украине.По оценкам военных экспертов, в настоящее время устранены многие факторы, обеспечившие успешное наступление украинской армии в Харьковской области. Появились минные заграждения, а также значительно усилены линии обороны ВС РФ.