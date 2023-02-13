Военное обозрение
Войти Регистрация

Офицер ВСУ: Если не продолжать мобилизацию на Украине, то наша армия будет разгромлена

18
Офицер ВСУ: Если не продолжать мобилизацию на Украине, то наша армия будет разгромлена

На Украине наращиваются темпы проведения мобилизации в ВСУ, что обусловлено масштабными потерями на фронте, а также увеличением участвующих в спецоперации сил российской армии.


Украинское издание "Апостроф" цитирует слова офицера украинской армии, сообщающего, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, в первую очередь обладающего достаточной квалификацией для эксплуатации поставляемой Западом военной техники, а также, чтобы восполнить потери на линии боевого соприкосновения. По мнению украинского военнослужащего, проводить очередную волну мобилизации украинское правительство вынуждает президент России Владимир Путин, ощутимо увеличивший количество участвующих в спецоперации военнослужащих.

Офицер украинской армии также утверждает, что государство должно продолжать массовую мобилизацию населения, иначе ВСУ будут разгромлены и те, кто отказываются идти на фронт, "продолжат жить в другой стране". Темпы проведения мобилизации на Украине гораздо выше, чем были еще полгода назад.

Ранее американское издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщало, что в ближайшее время Украина ожидает масштабное наступление ВС РФ, якобы приуроченное к первой годовщине с начала спецоперации.

Сообщается, что недавние атаки российской армии нанесли значительный урон ВСУ, вынужденным противостоять гораздо более плотному российскому присутствию на Украине.

По оценкам военных экспертов, в настоящее время устранены многие факторы, обеспечившие успешное наступление украинской армии в Харьковской области. Появились минные заграждения, а также значительно усилены линии обороны ВС РФ.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Министерство обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:44
    +12
    Цитата; "Если не продолжать мобилизацию на Украине, то наша армия будет разгромлена"
    Если продолжать тоже будет разгромлена, но с бОльшими потерями.
    Пусть решают, как им лучше подойдет.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:47
      +9
      Ясно одно, кукловодам нужно больше крови, затянуть по максимуму этот конфликт, печально но прогнозируемо.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:56
        +4
        Им бы начать набор в батальон "Куршавель".... winked.....Кстати, почему бы не приземлить "герани" на сборные пункты и военкоматы... winked
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +4
    Странная мобилизация?На машинах ездят только украинки?На улице берут одного,десять мимо проходят.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: tralflot1832
      На машинах ездят только украинки?

      Так смотря какая машина! Если "Жигуль" - взять обязательно и повесточку. Если дороже (гораздо дороже) - то пропустят.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:47
    +3
    государство должно продолжать массовую мобилизацию населения, иначе ВСУ будут разгромлены и те, кто отказываются идти на фронт, "продолжат жить в другой стране"
    - что как бы намекает :)
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:48
    +3
    Мда..Увеличил Путин ВС РФ..А что,вы остолопы укровские,думали что по прежнему воевать 150 килоштыками будем?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +5
    государство должно продолжать массовую мобилизацию населения
    Чем оно активно и занимается отлавливая будущих рекрутов в общественных местах. 50-60 летние уже добровольно-принудительно забриваются в солдаты, осталось "бандероюгенд" призвать. По привычке не забыли обвинить в своей перманентной мобилизации российского президента.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:52
    +1
    в плен сдаются быстрее... мобилизация не поспевает...
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:53
    +3
    атаки российской армии нанесли значительный урон ВСУ

    ... и ещё нанесут. А почему у негра красный флаг?
    1. AAC
      AAC Сегодня, 12:12
      +3
      Красный флаг и негр. Хм. Возможно это КМП США.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:56
    +2
    На Украине плюс минус есть три категории граждан:русские способные воевать просто так, бандеровцы воюющие за свое превосходство и так называемые "х"о "х "л" ы" которых можно купить и обмануть, не желающие умирать не за деньги, не за идею, не за просто так. Запад надеется помимо ослаблении России, ещё и утилизировать русских и бандеровцев, да под бандеровцами останутся те самые окраиныцы, которых можно .. когда это произойдет к 25 году, укропия не нам страшна не будет, ни западу. Да к сожалению делается всё нашими штыками, ну так всегда так было, ничего нового.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:03
    +3
    Вот и славно, таких бракованных украинцев нам точно не надо, морока одна и расходы. Но как удобрение- еще много лет сгодятся! Мозгов не, так и не жалуйся на утилизацию. Ес тоже не против, им ваши повадки прекрасно извесны и им вы тоже не уперлись в их саду.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    +2
    Офицер ВСУ: Если не продолжать мобилизацию на Украине, то наша армия будет разгромлена
    . Один вопрос, сколько это может продолжатся???
    Ах, да... чем это все закончится?
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:05
    +1
    до последнего, так до последнего !

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  12. AAC
    AAC Сегодня, 12:11
    +2
    и те, кто отказываются идти на фронт, "продолжат жить в другой стране"

    Ключевая фраза "продолжат жить", а кто не отмазался, я, как говорится, не виноват.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:44
    0
    Потери огромны? А, их это не останавливает? Значит не такие уж и огромные. Только бы хотелось, чтобы утилизировали бандеровцев огнем и дистанционно. Артой, авиацией. Что бы наши ребята не гибли в яростных штурмах. Хотя, конечно войны без потерь быть не может. А, в СВО, наверное может?
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:08
    0
    Нам надо готовится, что во втором эшелоне регулярные "поляки" попрут...