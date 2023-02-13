Global Times: Президент США посетит Европу, чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров

Власти Соединенных Штатов продолжают курс на военную поддержку Киева и стремятся подталкивать Европу к более активной деятельности в этом направлении.Как пишет китайское издание Global Times, президент США Джо Байден собирается посетить Европу, а именно Польшу, где он, по данным издания, хочет поддержать воинственный настрой ряда европейских лидеров и в то же время заглушить голоса тех европейских политиков, выступающих за мир.По словам китайского эксперта из Центра изучения России при Восточнокитайском университете Цуй Хэна, основными целями поездки Байдена в Европу являются укрепление своего положения перед президентскими выборами в США, а также стремление подорвать в Европе влияние сторонников мирных переговоров по Украине.Эксперт считает, что американский президент попытается оказать давление на европейские политические элиты с целью формирования единого фронта против России. Позиция Вашингтона сильно затрудняет возможность начала процесса мирного урегулирования на Украине, отмечает Цуй Хэн.По некоторым данным, президент США прибудет в Варшаву 20 февраля и проведёт там пару дней. Видимо, Варшава выбрана как своего рода неформальная столица Восточной Европы, так как ожидается, что Байден встретится здесь с лидерами почти всех восточноевропейских государств – Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии.