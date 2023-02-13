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Global Times: Президент США посетит Европу, чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров

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Global Times: Президент США посетит Европу, чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров

Власти Соединенных Штатов продолжают курс на военную поддержку Киева и стремятся подталкивать Европу к более активной деятельности в этом направлении.


Как пишет китайское издание Global Times, президент США Джо Байден собирается посетить Европу, а именно Польшу, где он, по данным издания, хочет поддержать воинственный настрой ряда европейских лидеров и в то же время заглушить голоса тех европейских политиков, выступающих за мир.

По словам китайского эксперта из Центра изучения России при Восточнокитайском университете Цуй Хэна, основными целями поездки Байдена в Европу являются укрепление своего положения перед президентскими выборами в США, а также стремление подорвать в Европе влияние сторонников мирных переговоров по Украине.

Эксперт считает, что американский президент попытается оказать давление на европейские политические элиты с целью формирования единого фронта против России. Позиция Вашингтона сильно затрудняет возможность начала процесса мирного урегулирования на Украине, отмечает Цуй Хэн.

По некоторым данным, президент США прибудет в Варшаву 20 февраля и проведёт там пару дней. Видимо, Варшава выбрана как своего рода неформальная столица Восточной Европы, так как ожидается, что Байден встретится здесь с лидерами почти всех восточноевропейских государств – Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии.
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Использованы фотографии:
Википедия/The White House
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:13
    +1
    Опять в Жешув Байден полетит пиццу на шару пожрать с американскими военными.Даже интересно,сядят борт 1 в Варшаве.Если и будет садится,перед этим все берёзы вырубят вокруг.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:54
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Опять в Жешув Байден полетит пиццу на шару пожрать с американскими военными.

      Надо у китайцев шар воздушеный "арендовать" и запустить над Польшей к приеду Байдена.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 12:13
    0
    Как раз когда "Цезарь" будет опять что то там рассказывать Фед собранию.Бидон видимо что то знает и решил на этом сыграть или подстраховать главный европейский таран Польшу.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +1
    чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров
    Главное, чтобы с трапа самолета не сковырнулся, а то настрой у этих "отдельных лидеров" совсем упадет.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 13:13
      0
      У Бидона на фото к статье, очки как будто отфотошоплены каким то первоклассником laughing
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    +2
    Global Times: Президент США посетит Европу, чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров
    . Да уж, поддерживать ещё тот.
    Впрочем, там, как и везде, работает СИСТЕМА, пока она не "сломается", будет так, как сейчас.. по крайне мере, какое то время ещё.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:26
      +2
      Приветствую Виктор hi!
      Цитата: rocket757
      .....Да уж, поддерживать ещё тот ......

      Деменция в этом ему поможет! Она всегда с ним. Сами штатники недовольны его бормотаньем и воспоминаниями неуместными. Или гейропейцы этого не замечают? Ведь это am am их
      старший
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:36
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Что необходимо по штатников знать, так это то, что не смотря ни на какие коллизии на верху, контора у них пишет и делает свое чёрное дело ВСЕГДА.
        Забуксовать, может, а вот сломать её сильно сложнее, уж больно она обширная, многоступенчатая, разветвленная... т. е. устойчивая.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:45
          0
          ....контора у них....

          И бидон один из персонажей, который свою роль выполняет почти всегда, несмотря на бормотанье.
          Я думаю, можно вспомнить СССР. На западе наших руководителей уважали, как представителей сильного государства. А перестречные sad решили, что это они такие заслуженные
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: rocket757
      . Да уж, поддерживать ещё тот.

      Поспать бы Байден мог и в Белом доме, зачем так далеко летать, чтобы выспаться.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:25
    -2
    Походу, в расход массово следующими пойдут поляки, с обкомом не поспоришь.
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:33
    0
    Президент США посетит Европу, чтобы поддержать воинственный настрой отдельных европейских лидеров

    А что там поддерживать,если у них и так,ненависти к России накоплено на тысячу лет вперёд.
    Это больше игра на публику а серьёзные дела,делаются тайком.
  7. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 12:36
    0
    . поддержать воинственный настрой
    . Ну привезут " маникена" , всем его покажут, ручкой помашет, нижняя челюсть у куклы тоже имеет функцию двигаться, как и у всех кукол в " театре Образцова", после чего , завернут в нафталин и увезут обратно. Что это даст европейцам? Лично мне не понятно...
  8. Петровск
    Петровск Сегодня, 12:37
    0
    Было бы просто замечательно, если самолёт Бидона упадёт на контейнеры с 10000 ракет для градов из Пакистана, и разнесёт нафик поставленные Украине Бредли вместе с половиной Польши.